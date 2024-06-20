В Токио, городе, который никогда не спит, есть место, олицетворяющее его неугомонный ритм жизни – сибуйский диагональный пешеходный перекресток. Этот знаменитый перекресток, расположенный в оживленном районе Сибуя, считается одним из самых загруженных в мире.

Для многих туристов посещение сибуйского перекрестка становится обязательным пунктом программы. Они стремятся почувствовать пульс мегаполиса и сделать впечатляющие фотографии на фоне этого знаменитого места.

От тайваньских улиц к международной славе: история бабл-чая

Несмотря на кажущийся хаос, движение упорядочено и организовано благодаря строгому соблюдению правил дорожного движения и взаимному уважению участников движения.

Подробнее о перекрестке рассказал в видео блогер @travelnobaggage.