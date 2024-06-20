Почему летнее солнцестояние 2024 года стало самым ранним за 228 лет

В 2024 году летнее солнцестояние наступает 20 июня, став самым ранним за последние 228 лет. Причины сдвига самого длинного дня в году объяснили эксперты научного портала Live Science.

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Как объяснил научный обозреватель Бен Тернер, само явление солнцестояния связано с наклоном оси Земли по отношению к Солнцу на 23,5 градуса. Когда наша планета вращается вокруг нашей звезды, одно полушарие отклоняется от Солнца, а другое — к нему.

Календарь делит один год на 365 дней. Однако фактическое полное время обращения Земли вокруг Солнца составляет 365 дней, пять часов, 48 минут и 45 секунд.

Чтобы округлить календарь, в него ввели високосный год каждые четыре года. Но это создает новую проблему: четыре раза по пять часов, 48 минут и 45 секунд дает 23 часа и 15 минут, то есть на 45 минут меньше полного дня.

Чтобы учесть этот «дрейф», календарь «сбрасывается», пропуская високосный день каждые четыре столетия. Следующий «сброс» случится в 2100 году. Это значит, что в ближайшие 76 лет каждый високосный год солнцестояние будет происходить на 18 часов раньше предыдущего.