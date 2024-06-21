Операция «ZZ»: почему немецкие моряки в 1919 году пустили на дно свой флот

Первая мировая война привела к гибели четырех империй. Хаос в это время царил везде, но также находились те, кто при обрушении всего сохранял понятие чести. В 1918 году русские моряки затопили Черноморский флот, чтобы он не достался Германии. Но ровно через год тоже самое сделали немцы – 105 лет назад, 21 июня 1919 года 52 уже захваченных корабля Флота открытого моря были пущены ко дну. Высокомерные англичане остались ни с чем.

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Кто господствует на море, тот и правит миром. Это определение гегемона существует у политологов и историков, и оно оказывается верным во все времена и эпохи. Германия, объединившись в XIX веке в империю это хорошо понимала.

Поэтому неслыханными темпами создавала свой океанский флот – промышленный и научный потенциал позволял ей это делать. И так успешно, что сонная от сознания своего могущества «Владычица морей» Великобритания очнулась и стала противодействовать этому.

Пожалуй, появление мощного немецкого океанского флота и испуг Англии можно назвать основным фактором, который привел к Первой мировой войне. Хотя, конечно же, там был целый клубок противоречий между державами.

11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие и война закончилась. Германия проиграла Антанте и ждала своей участи в ходе переговоров в Версале. Англичане тут же начали суетится вокруг немецкого Флота открытого моря. Он оказался практически целым, поскольку всю войну простоял на своей базе в Вильгельмхафене.

© Корабли "Эмден", "Франкфурт" и "Бремзе" входят в Скапа-Флоу

Британцы в конце войны пытались спровоцировать его на генеральное сражение. Это почти удалось, адмирал Шеер, не информировав правительство, отдал команду на атаку. Но моряки отказались выполнять самоубийственный приказ – раньше командованию надо было думать, пока их в бухте не заперли.

Флот должны были поделить между союзниками, но англичане буквально настаивали, чтобы он покинул берега Германии. Тогда решили отправить его в какую-нибудь нейтральную страну, но ни одна из них не согласилась содержать целый флот. Это сыграло британцам на руку, и они смогли продавить его отправку на их основную базу Скапа-Флоу у берегов Шотландии.

21 ноября 1918 года началась операция «ZZ» по конвоированию. Английский флот выстроился в две лини, а в середку вошел немецкий. Все происходило ровно также как ведут колонну военнопленных – по бокам ее конвойные. Вместе с флотом был его командующий адмирал Людвиг фон Ройтер.

Однако стоит заметить, что германский флот и его моряки не считались военнопленными – в бою их никто не захватывал. Они имели статус интернированных. При этом экипажи кораблей сокращены до необходимого минимума, а со всех орудий сняты замки, боеприпасы выгружены.

В бухте Абеледи на острове Мэй были спущены имперские флаги. Затем флот препроводили в Скала-Флоу. Немецким морякам запретили покидать корабли, сходить на берег и даже вживую общаться между экипажами. Но и англичане по условиям перемирия пока не могли подняться на борт без разрешения Ройтера. Все начали ждать чем же закончатся мирные переговоры.

В это время английская пресса начала глумиться над немецкими моряками. Они обзывали их позорниками, людьми, лишенными чести, поскольку не приняли последнего генерального сражения, а покорно сдались в плен. Немцы молча слушали.

И готовились. Адмирал Ройтер потихоньку списывал на берег деморализованных матросов, пока не осталось 1783 человека самых верных. Англичане не возражали, они полагали, что таким образом снижается боеспособность экипажей на случай инцидентов. Бдительность их постепенно падала.

21 июня 1919 года должен быть подписан Версальский договор, но накануне стало известно, что переговоры продлили еще на два дня. Тогда контр-адмирал Фримантал решил воспользоваться паузой и вывести эсминцы охранения на стрельбы, оставив лишь несколько кораблей. Заодно желая устрашить противника – мол, если что, расстреляем всех.

21 июня в 10.00 на немецком флагманском эсминце Emden, где находился адмирал Ройтер, поднялся вымпел: «Внимание! Приготовиться к получению распоряжения». Еще через полтора часа на корабли поступил кодированный приказ: «Всем старшим офицерам и лидеру миноносцев. Параграф 11, сегодняшней даты. Подтверждаю. Командир эскадры».

© Над водой остались только верхние сооружения "Гинденбурга"

Корабли подняли имперские флаги. Команды принялись открывать кингстоны, разрушать трубы, заклинили люки, клапаны, вентили. Германский Флот открытого моря начал тонуть.

Англичане не сразу поняли, что происходит, адмирал Фримантал получил депешу только в 12 часов. К тому моменту часть кораблей уже затонуло. Британские моряки ринулись спасать оставшиеся, но они совсем не знали внутреннего устройства германских кораблей. Немецкие же матросы и офицеры, сделав свое дело, спокойно отплывали на шлюпках. Теперь они были не против считаться и военнопленными, а не интернированными.

В 14 часов вернулась английская эскадра. Но уже ничего не могла поделать, удалось предотвратить затопление лишь одного эсминца и 22 вспомогательных судов. Англичане начали стрелять по немецким экипажам, которые еще находились на своих кораблях. Погибли семь человек, 16 оказались ранены – они считаются последними жертвами Первой мировой войны.

К 17 часам 21 июня 52 корабля из немецкого Флота открытого моря было затоплено – 32 эсминца, 10 линкоров, 5 линейных крейсеров и 5 крейсеров.

Ярости англичан не было предела. Адмирал Фримантал в бешенстве орал на фон Ройтера, а тот, и старшие офицеры, стояли с невозмутимым, каменным лицом не выражавшем ничего, кроме презрения. Стоимость флота включили в репарации, которые Германия выплатила лишь в 2010 году.