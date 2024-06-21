Как братья Калачян организовали крупнейшее ограбление в истории СССР

Двоюродных братьев Николая и Феликса Калачян, организовавших дерзкое и крупномасштабное ограбление Госбанка Армянской ССР ждала печальная участь: обоих приговорили к расстрелу, затем помиловали, однако приговор был приведен в исполнение за сутки до того, как из Москвы пришла бумага о прощении. Ограбление на сумму в полтора миллиона рублей, произошедшее 5 августа 1977 года, навсегда вошло в историю советской криминалистики.

Бурная юность

Судьбы двух братьев складывались по-разному. Николай с юных лет начал промышлять грабежом и наркоторговлей. Его отец был тяжело болен, и большая часть денег семьи уходила на его лечение. Не получив базового образования, Николай предпочел тяжелому труду легкие деньги.

Феликс, в свою очередь, долгое время вёл законопослушный образ жизни: был примерным семьянином и воспитывал двоих детей. Правда, денег также не хватало и в отчаянной попытке прокормить семью он связался с непутевым родственником.

Нужно отметить, что Феликс, несмотря на примерный образ жизни был далеко не простым парнем: отец семьи был заслуженным мастером спорта по гимнастике и отличался чрезвычайной силой и гибкостью. Именно такой подельник идеально подходил Николаю для планировавшихся ограблений. После уговоров и обещаний помочь семье Феликса выбраться из нищеты, тот согласился.

Проба сил

Свой первый налет сообщники совершили на магазин радиотехники: братья разобрали заднюю стену здания и вынесли аудиомагнитофоны на 15 тысяч рублей.

При этом глава обнесенного магазина не стал заявлять в милицию о пропаже, из чего братья сделали вывод о том, что товар был контрафактным и магнитофоны можно смело продавать.

Как пишет Федор Раззаков в своей книге «Бандиты эпохи социализма», часть денег Феликс немедленно отправил семье, а сам двинулся в Москву с братом.

Прыжок за богатством

После того, как деньги от успешного дела закончились, братья, после долгих размышлений решились на гораздо более амбициозное преступление: ограбление Госбанка Армении. К тому времени в их «банде» завелся третий член – работавший в самом банке Завен Багдасарян. Он-то и снабдил своих товарищей необходимой информацией: как работает охрана, где расположено хранилище.

Над планом ограбления злоумышленники работали несколько месяцев. В назначенный день, Феликс Калачян должен был пробить стену банка, затем проникнуть в хранилище и вынести как можно больше денег. Однако не всё пошло по плану: стена оказалась слишком толстой. Спасло ситуацию незакрытое окно в комнате отдыха, в которое Калачян, с риском для жизни, запрыгнул с соседней крыши.

Далее Калачян, как и планировалось, пробил дыру в полу диаметром всего в 34 сантиметра, что не помешало ему без особых проблем попасть в хранилище и вынести на себе полтора миллиона советских рублей.

Роковая случайность

Долгое время расследование происшествия не давало никаких результатов: у органов не было практически никаких зацепок. Единственное, что могло вывести на след грабителей – тот факт, что выкраденная сумма состояла из 100-рублевых купюр серии АИ. Они еще только вводились в обращение и были редкостью.

На этой почве следователям и улыбнулась удача: прибывший в Москву Николай Калачян доверился ненадежному человеку. Владимир Кузнецов являлся братом новой возлюбленной Николая, Людмилы Аксеновой. Именно его Калачян попросил помочь с легализацией денег, которые он, по собственным словам, выиграл в карты. В те времена, подобный заработок был нелегален, но вполне понятен для обывателей.

На Владимира была возложена задача по скупке облигаций 3-процентного займа. Придя в сберкассу, Кузнецов решил закупить бумаг сразу на 6000 рублей. В кабинете нужного количества бумаг не оказалось, и сотрудница ушла в хранилище. Запаниковавший Владимир сбежал, оставив деньги на столе.

Дальше пошла оперативная работа: в купюрах признали редкие сторублевки, сотрудница составила фоторобот клиента и вскоре Кузнецов был задержан. Информация о состоятельном любовнике сестры не заставила себя ждать и Николай, а затем и Феликс быстро оказались в руках закона.

Опоздавшее милосердие

Кража социалистической собственности, тем более в столь крупном размере, каралась в то время высшей мерой — расстрелом. Несмотря на то, что на суде порядочный и скромный семьянин Феликс у многих вызвал симпатию, суд остался непреклонен.

Помилования удалось добиться председателю Президиума Верховного Совета Армянской ССР Бабкену Саркисову, упиравшему на молодой возраст грабителей и наличие у Феликса маленьких детей. Однако здесь в судьбу авантюристов вмешался беспощадный случай: документ прибыл из Москвы на сутки позже, когда ни Николая, ни Феликса уже не было в живых.