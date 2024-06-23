Японец вырастил удивительный клевер и попал в Книгу рекордов Гиннесса

В Японии мужчина вырастил 63-листный клевер и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет издание UPI. Теперь он шутит, что стал королем удачи, ведь это растение ассоциируется с везением.

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Мужчина по имени Есихару Ватанабэ, которому исполнилось 45 лет, начал выращивать клевер в своем огороде в 2012 году. Японец признается, что начал делать это с целью побить мировой рекорд по количеству лепестков у растения. Спустя 12 лет ему все-таки удалось это сделать.

Ватанабэ добавил, что он использовал сочетание естественного опыления участков клевера и ручного опыления тех участков, у которых больше всего листьев. Его методы не всегда срабатывали, но в конечном итоге принесли нужный результат.