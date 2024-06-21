От Адриатики до Балтики: какой «второй фронт» Черчилль планировал на самом деле

На саммите G20 президент Украины Зеленский выдал перл: «Высадка союзников в Нормандии стала переломным моментом во Второй мировой войне».

К 6 июня 1944 года весь мир знал, чем закончится война, включая генералов Третьего рейха, начавших подготовку операции «Валькирия» (устранение Гитлера) ещё весной 1942 года. Примерно в это время и Уинстон Черчилль уверовал в неизбежность победы СССР.

«Скоро Гитлеру капут, и советские машины по Берлину побегут», — эта мысль приводила в ужас британского премьера. И он решил, сделав «ходом конём», переломить ход войны в пользу Великобритании.

И вот летом 1942 года началась разработка операции «Юпитер» — вторжение в Норвегию. 15 сентября 1942 г. Черчилль на заседании комитета начальников штабов заявил: «В конечном счёте может случиться так, что операция „Юпитер“, несмотря на риск и большие затраты на её проведение, окажется не только необходимой, но и наиболее дешёвой».

Согласно плану «Юпитер», в Норвегии планировали высадить две пехотные дивизии, части усиления, в том числе танковые и артиллерийские, спецназ и т. д. - всего не менее 25 тысяч человек.

Черчилль рассчитывал обмануть Гитлера и… Сталина. Однако Сталин демонстративно отказался обсуждать с британским представителем план взаимодействия в ходе операции «Юпитер».

Что же получается? Сталин сорвал открытие «второго фронта» на Севере? Вовсе нет, просто Иосиф Виссарионович был очень умным и вдобавок хорошо информированным политиком. Он прекрасно знал, что Черчилль бессовестно врёт.

Ловить на лжи британского премьера в ходе жестоких боёв за Сталинград было явно нецелесообразно, особенно в жесткой на той момент потребности в ленд-лизовских поставках. Но и участвовать в британском блефе советский вождь не пожелал.

Сталин заранее знал о подготовке союзников к операции «Торч» («Факел»), для которой «Юпитер» был лишь информационным прикрытием — а вот Гитлер купился по полной программе.

Именно в Норвегию были отправлены почти все крупные надводные корабли Кригсмарине и сотни тяжёлых береговых орудий, которые могли сыграть важную роль в обороне Нормандии и юга Франции в 1944 году.

А союзные войска вместо Норвегии высадились… во Французской Северной Африке. До ближайшего немецкого солдата от места их высадки было порядка 1200 км. Однако операция «Торч» не была стратегической ошибкой. Наоборот, это был первой шаг потрясающей многоходовки по созданию Балкано-Дунайской федерации и последующему установлению мирового господства США и Англии.

После захвата Северной Африки должна была последовать высадка англо-американцев в Сицилии, а затем капитуляция Италии. Ну, а итальянский «сапог» стал бы идеальным плацдармом для вторжения на Балканы.

При этом Лондон и Вашингтон полагались не только на свои вооружённые силы, но и на «дворцовые перевороты» в Италии, Венгрии, Болгарии, Румынии и других государствах. Огромную роль в планах создания Балкано-Дунайской федерации играл и Ватикан.

Римский папа Пий XII был ярым антикоммунистом и русофобом. Он открыто поддержал нападение Германии на СССР. Спору нет, Ватикан вёл свою игру. Так, Святой престол конфликтовал с Гитлером по поводу прав и имущества католической церкви в Германии, миссионерской деятельности католической церкви на захваченных территориях СССР и т. д. Однако главной своей задачей папа считал заключение сепаратного мира между западными союзниками и Германией.

Так, 5 января 1943 года Пий XII обратился к президенту США с посланием, в котором подчеркнул необходимость торопиться с окончанием войны и выразил готовность предложить в любой момент своё сотрудничество в этом деле.

Идею Черчилля о Балкано-Дунайской федерации Пий XII принял с воодушевлением. По его мнению, католическая церковь должна была доминировать в управлении этой федерацией.

Любопытно, что, хотя Италия и Англия с июня 1940 года находились в состоянии войны, а в Ватикане по-прежнему оставался британский посол при Святом престоле. И это был не заурядный чиновник МИДа, а сэр Френсис д’Арси Осборн герцог Лидский. Пий XII регулярно давал аудиенции Осборну, и после наиболее важных бесед посол летал в Лондон для доклада Черчиллю.

Замечу, что переговоры о выходе Италии из войны Лондон и Вашингтон вели не только с Ватиканом, но и с окружением короля, итальянским генералитетом и даже с сицилийской мафией, используя для контактов её филиалы в США.

Неограниченный правитель Венгрии регент Миклош Хорти уже в конце 1942 года вступил в секретные переговоры с Англией и США о выходе из войны.

30−31 января 1943 года в городе Адане (Турция) состоялась встреча Уинстона Черчилля с турецким премьером Исметом Инёню.

10 февраля 1943 года венгерский посланник в Анкаре Инош Вернле телеграфировал премьер-министру и министру иностранных дел Венгрии Миклошу Каллаи отчёт о встрече Инёню и Черчилля. Помимо всего прочего в телеграмме говорилось: «…по мнению министра иностранных дел Менеменджоглу, после эвентуального поражения Германии в Европе нарушится равновесие и наступит хаос, распространение которого следует как-то предотвратить. Поэтому он полагает, что те страны, которые, по сути дела, не имеют отношения к ведущейся в настоящее время империалистической войне, должны образовать блок порядка и безопасности, который ограничил бы распространение хаоса. Сюда относятся Турция, Греция, Болгария, Югославия, Румыния и Венгрия. Всё это он высказал, несколько раз упомянув Венгрию: Черчилль слушал его без возражений».

Это и понятно, ведь турецкий министр повторял идею самого Черчилля. Надо ли говорить, что в министерских кабинетах Софии и Бухареста охотно внимали планам создания федерации. То есть план включал захват союзниками широкой полосы — от Италии через Югославию и Венгрию вплоть до польского побережья Балтики. Тем самым блокируя наступление нашей армии на европейские страны.

И тут возник вопрос, а что если Красная Армия войдёт в пределы задуманной федерации? Черчилль пообещал остановить русских ударом 50 тысяч американских и британских самолётов…

Почему же не сработал многоступенчатый план Черчилля и Пия XII?

Не срослось с Италией. 8 сентября 1943 г. в 19 ч. 45 мин. главнокомандующий итальянской армии маршал Бадольо объявил о безоговорочной капитуляции. С союзниками был объявлен мир, соответственно с Германией — война.

В окружении короля Умберто II был придуман хитроумный план — отправить короля с семьёй и министрами на итальянский остров Маддалена, находящийся вблизи пролива Бонифачо, разделяющего острова Корсика и Сардиния. Остров расположен в 2−3 км от Сардинии и в 18−20 км от Корсики. Таким образом, небольшой курортный город Маддалена должен был стать столицей королевства Италия, а у итальянского народа должно было создаться впечатление, что король и правительство в Италии действуют независимо от союзников.

Увы, немцам проделки итальянцев не понравились. 9 сентября германские бомбардировщики с высоты 5 км двумя телеуправляемыми бомбами потопили новейший итальянский линкор «Рома» и повредили однотипный линкор «Италия».

Получив известие о гибели «Ромы», Умберто II испугался и вместо Маддалены бежал из Рима на юг Италии в порт Бриндизи, где и сдался союзникам.

Одновременно батальон германских парашютистов захватил ставку итальянского верховного командования в местечке Монте-Ротондо, расположенном к северо-западу от Рима. Комплекс зданий и подземных сооружений в Монте-Ротондо охраняло несколько сот карабинеров, а также полевая и зенитная артиллерия.

Тем не менее парашютисты захватили штаб с 35 генералами и сотней штабных офицеров. А через три дня ещё одна группа десантников во главе с Отто Скорцени освободила арестованного диктатора Бенито Муссолини.

Действия парашютистов парализовали волю итальянского командования, и немецкие войска за несколько дней без боя заняли почти всю Италию.

Тем не менее, оставшись без плацдарма на Апениннском полуострове, Черчилль и Пий XII не отказались от идеи создания Балкано-Дунайской федерации. Но бои с немцами в Италии оказались весьма кровавыми и отнюдь не скоротечными. Продвижение союзников на Балканы застопорилось.

И тут уже в дело вмешалась Красная Армия. 31 августа 1944 года наши танки вошли в Бухарест, 16 сентября — в Софию, 20 октября — в Белград, 13 февраля 1945 года — в Будапешт.

В конце августа 1944 года советская Дунайская флотилия двинулась вверх по Дунаю. Замечу, что в первые годы войны союзная авиация принципиально не ставила мины на этой стратегически важной водной артерии Вермахта. А вот с лета 1944 года минные постановки пошли полным ходом. И уже к концу сентября союзники сбросили в Дунай 2445 новейших магнитных донных мин. Тралить их советским морякам оказалось гораздо сложнее, чем немецкие, и траление затянулось до 1948 года. Тем не менее, Дунайская флотилия с боем прошла Белград, Будапешт, Братиславу и Вену.

9 мая 1945 года наши бронекатера у австрийского города Линца заметили танки с белыми звёздами на башнях. Но остановились моряки лишь по приказу из Москвы. Ну а в случае чего, били «Тигров» и «Пантер», а уж с «Шерманами»…

Разумеется, что крест на Балкано-Дунайской федерации помогли поставить не только танкисты и моряки, но и наши дипломаты и разведчики.