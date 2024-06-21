Мегалиты Пума-Пунку: кто создал «тетрис титанов» в Боливии

Все знают о египетских пирамидах, фигурах острова Пасхи и Стоунхендже. Эти сооружения столетиями поражают воображение людей. При этом почти никто не слышал о не менее удивительном и загадочном памятнике — комплексе Пума-Пунку, расположенном в 70 км на запад от столицы Боливии Ла-Паса.

Камни Пума-Пунку свидетельствуют о высоком мастерстве древних мастеров и использовании ими неизвестных нам технологий. Они вырезаны невероятно точно, и между ними практически нет зазора. Более того, грани камней обработаны настолько филигранно, что их можно менять местами и они все равно идеально подойдут друг к другу. Это похоже на каменный тетрис, который создали титаны.

Инки, жившие на территории нынешней Боливии, когда мегалиты Пума-Пунку уже стояли, были уверены, что их создали и затем разбросали древние боги, сотворившие мир.

Современные же ученые считают, что храмовый комплекс Пума-Пунку был построен империей Тиуанако в период с 300 по 1000 год нашей эры. Это подтверждает углеродный анализ артефактов, найденных рядом с каменными фигурами.

Также есть мнение, что камни Пума-Пунку гораздо древнее цивилизации Тиуанако. Его сторонники утверждают, что комплексу более 17 тыс. лет. Как бы там ни было, но блоки изготовили с высокой точностью, а способ их доставки на место так и не определен. Самая большая каменная плита Пума-Пунку имеет размеры 7,81 м на 5,17 метра. Элемент высекли из красного песчаника и его вес не менее 131 тонны.

Кроме гранитных блоков, есть изделия из андезита. Они также весят десятки тонн и их доставили на плато издалека. Ближайшие каменоломни с красным песчаником находятся на берегу озера Титикака, в 10 км от комплекса. Более скромные по размерам андезитовые камни привезли с полуострова Копакабана, до которого 90 км.

Неизвестные науке технологии

Даже сегодня транспортировка огромных камней по пересеченной местности была бы сложной задачей. Как справились с ней древние, остается загадкой. Почти все исследователи сходятся в одном — когда-то глыб было гораздо больше. Просто, те, что поменьше, столетиями растаскивали для своих нужд местные жители.

Еще больше вопросов вызывает способ обработки камней. Из грани и ребра поражают точностью, а на поверхности видны идеальные пропилы и ряды отверстий. Изучавшие мегалиты Пума-Пунку ученые не смогли определить технологии, использованные древними мастерами для обработки. Ореол загадочности вокруг боливийского чуда, породил массу самых фантастических гипотез.

Разумеется, чаще всего в догадках вспоминают инопланетные цивилизации. Сторонники этой теории считают, что пришельцы построили гигантский комплекс из необычных глыб, а затем он пострадал во время какой-то войны.

Археологи же склоняются к тому, что камни Пума-Пунку — это руины храмового комплекса. Вероятно, он пострадал во время землетрясения. Также не исключают, что комплекс в ходе катаклизма попал в зону действия приливной волны озера Титикака.