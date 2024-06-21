С кем Россия воевала чаще всего

История России – это история войн. Наши предки четырежды противостояли Франции, столько же раз страна вступала в войну с Японией, трижды начинались военные конфликты с Китаем. Но есть страны, которые смело можно назвать «постоянными российскими противниками». Так с кем же русским приходилось воевать чаще всего?

Швеция (с середины XVI века по начало XIX века – 10 войн)

История русско-шведского противостояния началась ещё в XII веке, когда Новгородская республика и Швеция боролись за контроль над Восточной Прибалтикой. Вроде бы удалось договориться, но в 1377 году шведы подчинили себе зависимую от Новгорода западную Карелию (Эстерботтен). В 1478 году Новгородская республика вошла в состав Русского государства. С этого момента борьба за Восточную Прибалтику вспыхнула с новой силой.

Отстаивать территориальные интересы продолжил Иван III, который развязал в 1495 году очередную русско-шведскую войну. В дальнейшем за Прибалтику сражались Иван IV, Фёдор I и Алексей Михайлович, но разгромное поражение неугомонному соседу нанёс Пётр I в Северной войне 1700-1721 годов. В результате Швеция потеряла былое величие и множество земель (более трети своей территории).

Турция (с конца XVI века до начала XX века – 12 войн)

Пальму первенства в вопросе регулярности войн можно смело отдать Турции. Историографы подсчитали – одну Русско-турецкую войну от другой отделяло примерно 19 лет. Российской и Османской империям было что делить. Сферой интересов двух государств являлись контроль за Северным Причерноморьем и Северным Кавказом, позже – Южным Кавказом, судоходство на Чёрном море и его проливах, права христиан на территории Османской империи.

Многовековой вражде пришёл конец после того, как в России к власти пришли большевики. Строители коммунизма планировали распространить свои идеи и на турков, а поэтому при непосредственном участии Советского Союза на политической карте мира появилась Турецкая Республика.

Польша (с 1018 по 1939 годы – 10 войн)

Как известно, соседи хорошими не бывают. Это правило действует и в геополитике, что наглядно подтверждается отношениями между Российской империей и Польшей. Только до конца XVIII века с Речью Посполитой у России было четыре войны. В 1815 году Польша наконец-то стала частью Российской империи, но на этом конфронтация не прекратилась. В 1830 и в 1863 годах вспыхивали восстания, которые вынудили Россию принять ответные меры. Так был ликвидирован польский сейм, а на использование польского языка ввели ограничения. В ходе Советско-польской войны 1919-1921 годов полякам удалось отстоять независимость, но все завоевания польских сепаратистов Красная Армия ликвидировала уже в 1939 году в ходе «освободительного похода».