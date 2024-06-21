«Торговая казнь», шельмование и другие наказания, убивающие приговоренного морально

За тысячелетия человечество сильно преуспело в деле изобретения пыток и казней. Но всегда находились люди, ценившие честь и репутацию превыше жизни и здоровья. Поэтому появились казни, убивающие приговоренного не физически, а морально, и для многих такое наказание было страшнее смерти. Как карали лишением чести в России в разные эпохи?

Правосудие или то, что его заменяло, издавна использовало несколько способов наказания: смертную казнь, нанесение увечий, лишение свободы и публичное унижение. Россия не была исключением и широко использовала все эти способы воздействия. Уличенные в мошенничестве, утратившие доверие государя и замеченные в разных неблаговидных поступках часто наказывались на Руси публичным оскорблением достоинства.

Публичное лишение чести

Впервые законодательно такой способ наказания был закреплен в Судебнике 1497 года. Предписывалась порка осужденных в торговых рядах, на глазах простолюдинов, поэтому экзекуции такого типа стали называть «торговой казнью». Чтобы убить или искалечить преступника, использовались кнуты или палки, но для унижения было достаточно плети или даже розог.

Наказываемый непременно должен был быть раздетым, что дополнительно унижало его перед толпой зевак. После завершения порки осужденного отпускали восвояси или предписывали ему немедленно покинуть город. Под свист и оскорбления толпы подвергнутый казни удалялся восвояси, чтобы продолжить жить в новом качестве изгоя.

Для дворянина или купца «торговая казнь» означала конец всего — клеймо пройдохи и злодея висело не только на наказанном, но и на его родных. С ними не хотел иметь дело никто и поэтому многие считали лишение чести на рынке более страшной карой, чем смерть.

В Российской империи «торговую казнь» запретила в конце 18 столетия Екатерина II, считавшая ее варварством. Несмотря на это, на рыночных площадях продолжали публично пороть до 1845 года, правда, дворян при народе уже не секли. В екатерининскую эпоху для представителей дворянского сословия придумали более гуманную, но не менее унизительную казнь — стояние у позорного столба.

Позорные столбы многие столетия были неотъемлемой частью европейского правосудия и их до сих пор можно увидеть в некоторых старинных городах Прибалтики, Германии, Польши и Франции. В России мода на эту казнь пришла только в 18 веке, вместе со множеством европейских нововведений.

Столб устанавливался в людном месте на помосте или возвышенности, чтобы его было хорошо видно отовсюду. Его оборудовали кольцами для привязывания, кандалами, железным ошейником, а иногда и настоящими колодками. Приговоренного дворянина привозили к месту казни на специальных «позорных» дрогах, выкрашенных в черный цвет.

Осужденного привязывали или приковывали к позорному столбу, а затем палач ломал над его головой шпагу, что означало лишение дворянской чести. После этого наказанного могли сразу отпустить, но чаще всего он должен был простоять прикованный к столбу срок, установленный судом.

Ритуал преломления шпаги над головой имел отдельное название — шельмование. Его ввел в употребление Петр I для наказания офицеров. Но очень скоро из чисто армейской экзекуции шельмование стало общим для всех, у кого в жилах текла дворянская кровь. Иногда шпагу ломали не у позорного столба, а у подножия виселицы, на которой была закреплена табличка с именем казнимого.

Шельмование официально упразднили в 1766 году, но как это часто бывает в России произошло это только на бумаге. Сохранились исторические сведения, что шпагу переламывали над головой Достоевского и Чернышевского уже в середине 19 века. Называлось это «гражданской казнью» и ее использовали чаще всего как инструмент для репрессий неугодных и инакомыслящих.

Борода как мерило достоинства

Еще с дохристианских времен борода у славян считалась признаком уважаемого человека. Посягательство на чужую бороду заканчивалось драками и даже убийствами. Начиная с правления Ярослава Мудрого, статья о покушении на чужую бороду была неотъемлемой частью сборника законов. Сам Ярослав ввел штраф за порчу бороды в 12 гривен, что было по тем временам огромной суммой.

«Псковский судебник» 14 века предусматривает выплату за поврежденную бороду в размере 2 рублей, в то время как штраф за убийство мог составлять всего 1 рубль. Неудивительно, что бороды часто использовали для оскорбления и унижения чести. В споре плевок в бороду был оскорбительнее пощечины и почти всегда приводил к побоищу.

Но с царем не выйдешь биться на кулачках, поэтому Иван IV Грозный без тени смущения таскал провинившихся бояр за бороды, а иногда и резал их под корень. Безбородый мужчина сразу терял свою спесь и гордыню — даже бывалый воевода рыдал как ребенок, если его при всех оттаскали за растительность на лице.

При Петре I бояре и купцы были готовы платить в казну большой налог, чтобы сохранить свою гордость, чем царь-реформатор без зазрения совести пользовался. «Бородовая пошлина» не один год была весомой статьей пополнения государственной казны, а в случае, если бородач провинился, царь сам не колеблясь лишал его достоинства, под задорный хохот гладко выбритых придворных немцев и голландцев.

Лишение достоинства простолюдинов

Простой народ не был столь щепетилен, как дворянское сословие, поэтому порки при свидетелях и лишения бороды не боялся. В связи с этим для людей незнатных использовались уродующие казни, не лишающие человека жизни и здоровья, но обезображивающие его до конца дней.

Наиболее распространенным не смертельным наказанием было клеймление и вырывание ноздрей. Клеймо «вор» на лице или рваные ноздри скрыть было невозможно и человек, даже став на путь истинный, доверия уже ни у кого не вызывал. Интересно, но в допетровскую эпоху ноздри рвали уличенным в курении. Позднее так метили каторжников-рецидивистов, иногда дополняя наказание выжиганием букв «ВОР», «ТАТ» или «КАТ» на лбу и щеках осужденного. К женщинам эти уродующие наказания в России не применялись.

Но для женщин существовали другие позорные, хоть и не такие и обезображивающие кары. Например, очень часто провинившихся дам лишали волос. В давние времена обрить голову женщине могли лишь в случае, если она была уличена в блуде или изменила супругу. Позднее эта практика стала распространенной — так наказывали за провинности своих дворовых девушек многие помещики.

В деревнях чтобы опозорить женщину достаточно было при всех сорвать с нее головной убор. «Опростоволоситься» в присутствии свидетелей — означало лишиться достоинства. Головные уборы на Руси девушки надевали в день свадьбы и больше без них на публике не появлялись.

Распространено было и такое позорящее наказание как мазанье дегтем или смолой. В самом легком случае могли испачкать вонючей субстанцией ворота, а в наиболее серьезном — извалять провинившуюся в смоле и перьях с ног до головы. Это означало одно — непорядочность и шансы выйти замуж у подвергшейся такой казни были ничтожны.

Иногда подвергали такому позору и мужчин — в деревнях этим экстравагантным способом боролись с карточными шулерами и мелкими воришками. Кстати, в «просвещенных» Европе и Америке в 18-19 веках смолой и перьями наказывали не только в народе, но и в аристократической среде.