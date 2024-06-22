Троицкая родительская суббота 2024: как ее провести правильно и что делать нельзя

22 июня 2024 года, накануне праздника Святой Троицы (23 июня 2024 года), православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу - день, когда вся Церковь молитвенно поминает усопших. Дней общецерковного молитвенного поминания тех, кто уже отошел в мир иной, в православной церкви восемь, и не все они выпадают на субботы - Радоницу отмечают во вторник, а 9 мая может оказаться любым днем недели. Но среди всех этих общецерковных дней поминовения усопших Троицкая родительская суббота 2024 года - особая. "РГ" разобралась в том, что надо знать про этот день поминок наших близких, как его провести правильно, что надо обязательно сделать на Троицкую родительскую субботу, а что делать нельзя.

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1. Чем Троицкая родительская суббота отличает от остальных дней поминовения усопших?

Троицкую родительскую субботу в церковном календаре называют "Троицкая вселенская родительская суббота", и эпитет "вселенская" указывает на то, что в этот день молитвенно поминают не только умерших родных и близких, нет.

Как звучит 22 июня 2024 года в храмах, "в сей день совершается память всех в вере усопших от века мертвых". Подчеркну: молитвенно вспоминают всех усопших, веровавших в Господа, - с самых ранних времен. И особенно тех, кто в силу внезапности смерти не получил христианского погребения, то есть "внезапно смертью похищенных". И дальше молитвы Троицкой родительской субботы уточняют, что сегодня мы всей церковью молимся за тех верующих, "кого вода покрыла и пожала война; землетрясение застигло и убийцы убили; за огнем попаленных, в морях, озерах или реках утонувших; за зверям, птицам, пресмыкающимся ставшими пищей; за сожженных молниями, за дух испустивших от стужи; за тех, кого убил холод, и конь понесшийся; град, снег и ливень безмерный; кого кирпичом задавило или землею засыпало; за тех, кого выпитые ими зелья и яды убили; за умерших во благочестии внезапно от разных вещей на них низвергнувшихся - железа, дерева, всякого камня; за умерших от неожиданных поветрий (болезней) и удушенных".

Вот за всех таких умерших, сколь бы давно все эти трагедии не произошли, верующие и молятся в этот особый день в году - в Троицкую вселенскую родительскую субботу.

Святой Василий Великий, составивший молитвы вечерни Дня Святой Троицы, говорит в них, что Господь в особенности в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже о "иже во аде держимых", то есть о тех, "которые в аду держатся". Но, - внимание! - самоубийц в этот день в храмах, как и в другие дни, не поминают. Для этого есть домашняя молитва, которую читают по благословению духовника.

В 2024 году Троицкая родительская суббота - так уж случилось! - совпала с датой нападения фашистской Германии на Советский Союз. Поэтому 22 июня 2024 года в наших храмах будут молиться и за погибших в Великую Отечественную войну.

2. Что испрашивают в молитвах за усопших в Троицкую родительскую субботу? Зачем надо молиться за усопших?

Главное краткое молитвенное прошение об усопших (и в Троицкую родительскую субботу тоже) звучит так: "Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная". А лейтмотивом молитв об усопших на Троицкую родительскую субботу становится прошение о прощении грехов. Это мы, живые, можем и покаяться, и попросить прощение, и исправить содеянное. Мертвые уже не могут. Поэтому мы просим у Бога милости к ним:

"Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа Безсмертнаго Царя и Бога нашего просим", - слышим мы в молитвах богослужения в этот день.



Душа человеческая сотворена бессмертной, она не умирает вместе со своим телом и после разлучения с ним, то есть после физической смерти, предстает перед Богом на частный суд. Пройдя этот частный суд, до всеобщего воскресения и Страшного суда душа пребывает в ожидании своей вечной участи. Где именно пребывает? Нам знать не дано. Но раз душа бессмертна, раз она "пребывает", пусть даже и неизвестно где, значит, она не только находится в зоне доступа наших молитв, но и нуждается в них.

Вот как рассуждал один из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви, духовный отец трех русских патриархов архимандрит Кирилл (Павлов). Большинство людей отходят в вечность с грехами, не успев по неожиданности смерти или по болезни и немощи очистить себя от них. В то же время мы знаем, что в будущем будет только два места пребывания людей: ад и рай. Сами за себя не очищенные от грехов усопшие уже не могут молиться, значит, они не могут помочь своему положению. Вся надежда тут на оставшихся на земле живых. Живые могут помочь усопшим изменить их участь в будущей жизни.

"Если бы пред нашими очами отверзлись вдруг врата вечности, то мы бы увидели, как миллионы душ протягивают свои руки к живущим на земле, безмолвно прося их помощи в облегчении своей участи в потустороннем мире", - говорил архимандрит Кирилл (Павлов).



Двухтысячелетний опыт Церкви свидетельствует: загробная участь человека до Страшного суда не предрешена окончательно, и молитва живых, молитва, исполненная горячей и искренней любовью, способна эту участь изменить.

3. Почему родительскую субботу установили накануне праздника Троицы?

Дело в том, что в День Святой Троицы мы отмечаем событие сошествия Святого Духа на апостолов. На Троицу мы не просто вспоминаем о Святом Духе, мы все время говорим о Его животворящей силе. О том, что Святой Дух по Своей Божественной природе не имеет ни границ, ни препятствий. Поэтому, чтобы напомнить нам всем, подчеркнуть, что Дух Святой действует и на мертвых, и на живых, что у Бога все живы, накануне праздника Троицы и установили особую вселенскую родительскую субботу, названную Троицкая.

4. Как правильно провести Троицкую родительскую субботу? Что надо сделать? Что делать нельзя?

На Троицкую родительскую субботу стоит воздержаться от увеселений - этот день предназначен для другого. Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии. Дело в том, что основное церковное поминовение происходит во время проскомидии - подготовительной части Божественной литургии, которая является самым главным богослужением христиан. Во время проскомидии священник с молитвой вынимает из просфор, которые используются во время литургии, частицы, перечисляя имена тех, за кого поданы записки - о здравии и о упокоении. Таким образом получается, что те, кого он поминает, тоже включаются в ход богослужения. Поэтому крайне важно начать Троицкую родительскую субботу с заупокойной Божественной литургии Иоанна Златоуста (утро 22 июня 2024 года). И уже после Божественной литургии в большинстве храмов проходит еще одна поминальная служба - общая панихида.

Во время богослужения в храме можно подать записки с именами усопших - "Об упокоении", и, отдельно, с именами живых - "О здравии". Еще раз напомню, писать в таких записках имена некрещенных и тем более самоубийц, нельзя. Можно заказать в храме и сорокоуст - церковное молитвенное поминовение христианина во время проскомидии в течение сорока дней. Некоторые ошибочно утверждают, что на Троицкую вселенскую родительскую субботу нельзя заказывать сорокоусты о здравии. Это не так, и сорокоусты, и просто записки о здравии заказывать в этот день можно. А вот что делать на Троицкую родительскую субботу не стоит, так это, посещая кладбища, устраивать там "поминки" с распитием алкоголя. Кроме того, не стоит "оставлять на могилке еду". Кстати, на кладбище принято приезжать уже после богослужения Троицкой родительской субботы, или в другие дни - все-таки молитва в храме первична.

5. Чем еще, кроме молитвы, можно помянуть усопших близких на Троицкую родительскую субботу?

Кроме сорокоуста, панихиды, домашних молитв об усопших, еще одним способом их поминовения является милостыня. Под милостыней надо понимать не только подаяние нищим в память об умершем, но и шире - всякое благодеяние, доброе дело. Святитель Иоанн Златоуст учил:

"Роскошное погребение не есть любовь к умершему, но тщеславие. Если хочешь соболезновать об умершем, выбери иной способ поминовения, достойный усопшего и его прославляющий: это милостыня".



Святые свидетельствуют: добрые дела, творимые в память о наших родных, тоже облегчают их посмертную участь. Если, к примеру, близкий погиб от алкоголизма, помоги больному, мучимому этой страстью, сделай все, чтобы он не повторил путь твоего родного. Не смог спасти близкого, спаси дальнего, и твой поступок, совершенный в память об умершем, облегчит и его посмертные мучения.

Если вдуматься, в самом факте существования дней общецерковной молитвы, дней вселенских родительских суббот, есть удивительная надежда и для нас всех. Память человеческая вещь ненадежная, а Церковь Христова стояла и стоять будет. И если мы молимся за усопших, о которых ничего и не знали, то это залог того, что и о нас помолятся наши внуки и правнуки, испрашивая у Господа для нас милость и прощение наших грехов.

В воскресенье, 23 июня 2024 года, большой праздник - Троица.