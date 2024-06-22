«Русские не сдаются!»: геройская гибель поэта Хусена Андрухаева

Хусен Андрухаев стал первым советским писателем, удостоенным звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Андрухаев погиб в самом начале войны. Перед тем, как умереть, молодой поэт прокричал: «Русские не сдаются!».

Талант из крестьянской семьи

Хусен Борежевич Андрухаев родился 2 марта 1920 года (по иным данным в 1921 году) в адыгейском ауле Хакуринохабль (позже аул Шовгеновский) в семье крестьянина. Несмотря на свое простое происхождение, Хусен начал писать стихи уже в 13-летнем возрасте. С этого же времени стихотворения подростка, а также очерки и статьи стали публиковать в периодических изданиях. Уже тогда, как отмечали критики, произведения Андрухаева отличались поэтической зрелостью, открытостью, искренностью.

После окончания школы Хусен Андрухаев был направлен в Адыгейское педагогическое училище, находившееся в Краснодаре. Однако поэзию Хусен не забросил: в училище он организовал кружок любителей художественной литературы и начинающих авторов. Кроме того, молодой человек работал в газете «Социалистическая Адыгея», где постоянно печатались его стихи. А с 1939 года Андрухаев стал одним из членов редакции «Социалистической Адыгеи».

Поэт в армии и на фронте

Однако в январе 1940 года Хусен Андрухаев вынужден был оставить любимую работу в связи с призывом в армию. Оказавшись в рядах советских Вооруженных Сил и пройдя курс молодого бойца, Андрухаев поступил на обучение в Сталинградское военно-политическое училище. Окончив его и получив звание офицера, он был назначен на должность политрука 2-й стрелковой роты 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии.

Как указано в издании «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны» (издательство «Наука», 1966 год), когда гитлеровские войска атаковали нашу страну, Андрухаев подал рапорт с просьбой направить его на фронт. Желание его было удовлетворено. Так Хусен оказался на Южном фронте, где стал инициатором снайперского движения. Примечательно, что после гибели Андрухаева с его винтовкой сражались одни из лучших снайперов — Николай Ильин и Афанасий Гордиенко.

Героический поступок

Самому Хусену Андрухаеву повоевать удалось совсем недолго. Утром 8 ноября 1941 года в районе села Дьяково на 2-ю стрелковую роту наступало более двух рот противника. Политрук Андрухаев со своей ротой мужественно отбил три атаки немцев, но те бросили новые силы. Андрухаев был ранен, но не оставил поле боя, продолжая стрелять по противнику из снайперской винтовки. Мало того, когда в бою погиб командир роты, его функции взял на себя Хусен.

Когда патроны закончились, Андрухаев подпустил гитлеровцев поближе к окопу и взорвал противотанковую гранату. Поэт погиб, но он забрал с собой и немцев. Как писал в своей диссертации «Северо-Западный Кавказ в годы Великой Отечественной войны» историк Евгений Кринко, перед смертью Хусен Андрухаев выкрикнул: «Русские не сдаются!». Правда, по другой версии, он прорычал: «На, возьмите, гады!». Как бы то ни было, Хусен Андрухаев совершил настоящий подвиг, за что и был удостоен звания Героя Советского Союза.