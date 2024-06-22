Самый страшный лагерь ГУЛАГа: какие опыты проводились над зеками в Бутугычаге

Рудник Бутугычаг – одно из самых страшных мест на Колыме, и не только потому что здесь зеки практически без средств защиты добывали радиоактивный уран. Недобрую славу это место приобрело благодаря находкам распиленных человеческих черепов. В годы Перестройки много шуму наделала версия о том, что над заключёнными Бутугычага проводились бесчеловечные медицинские эксперименты.

«Плохое место»

Остатки рудника Бутугычаг находятся в 344 км от Магадана, на территории нынешнего Тенькинского района Магаданской области. Собственно, Бутугычаг – это название посёлка. С эвенского языка оно переводится как «плохое место» (в вольном переводе «долина смерти»). По легенде, местные кочевники заметили, что у оленей, которые паслись в районе реки Детрин, выпадал мех на ногах, после чего они околевали.

В 1937 году на Бутугычаг завезли узников ГУЛАГа – добывать олово, вернее, рудный минерал касситерит. А после Великой Отечественной войны здесь же стали разрабатывать урановую руду – основу «ядерного щита» СССР. Бутугычагское месторождение было открыто геологами «Дальстроя» в 1947-1948 годах. Его разработка, по словам геолога Сергея Лугова, началась в 1949-1950 годах.

В начале 1950-х годов в структуру лагеря-рудника входили четвёртое лагерное отделение «Берлага», ОЛП №1 «Центральный», а также лагпункты «Коцугал», «Дизельная», «Горняк» («Шайтан»), «Сопка». Заключённые-женщины работали на лагпунктах с поэтичными названиями «Кармен», «Вакханка».

О том, что добывается именно уран, вслух не говорилось – сотрудники лагеря называли металл «альбитом», «свинцом» или попросту «пятым». Но заключённые догадывались, что работают с чем-то радиоактивным. Поэт Анатолий Жигулин, отбывавший наказание в Бутугычаге в 1951-1953 годах, вспоминал, что мастер из вольнонаёмных сидел за свинцово-резиновым щитом. Опасаясь за своё здоровье, некоторые зеки решались на отказ от работы:

«Я месяцами долгими сидел в БУРе для того, чтобы спастись от радиоактивного облучения, от лучевой болезни», – рассказывал Жигулин (цитируется по книге Григория Иоффе и Александра Нестеренко «Волчий камень. Урановые острова архипелага ГУЛАГ»).



Численность контингента Бутугычага, занятого на добыче олова и урана, постоянно менялась. По статистике, горные работы в первом управлении Дальстроя в 1951 году вели 11476 человек, в 1952 году – 14790 человек, в 1953 году – 6140 человек. По свидетельству студента Леонида Шпилько, побывавшего в Бутугычаге на практике, на рудообогатительной фабрике работало 800 человек, причём для этого отбирались самые слабые заключённые. Две тысячи наиболее здоровых зеков трудились непосредственно в штольнях.

Рудообогатительная фабрика работала до 1954 года – в этот период на Бутугычаге оставалось уже только 840 человек. Окончательно рудник прекратил функционировать в мае 1955

Тайна распиленных черепов

Одно из самых жутких мест Бутугычага – лагерное кладбище. Здесь в беспорядке разбросаны вырытые из могил черепа. Их внешний вид очень необычен – у черепов отпилены верхние части черепной коробки. Первые публикации об этом появились в конце 1980-х годов, когда в Хабаровске прошла фотовыставка фотографа-эмигранта Сергея Мельникоффа «Обвинение СССР в опытах над людьми». Снимки, представленные на выставке, породили гипотезу о том, что в 1940-х годах на Бутугычаге действовала спецлаборатория. Над заключёнными якобы проводились эксперименты с применением хирургических вмешательств. Утверждалось, что на соседнем Теньгинском ГОКе работал некий «профессор», который предположительно, и был причастен к бесчеловечным опытам.

Многие исследователи относятся к этим предположениям скептически, указывая на то, что чекистам вовсе не нужно было устраивать опыты в тундре. По мнению магаданского историка Ивана Паникарова, эксперименты гораздо проще было бы проводить в Магадане, а не завозить оборудование в северную глушь. Никаких признаков секретных лабораторий на Бутугычаге не обнаружено, хотя в 2000-х годах здесь побывало несколько экспедиций. Исходя из этого, Паникаров делает вывод, что распиленные черепа с непонятными «пулевыми» отверстиями – чья-то фальсификация.

Вместе с тем, заслуживает внимания мысль, высказанная ещё в 1989 году хабаровским судмедэкспертом Валерием Кузьминым, который изучал черепа с Бутугычага. В своём заключении он указал, что распилы являются следствием «анатомического исследования черепа и головного мозга». О том, что тела зеков «вскрывали врачи», рассказывала в 1989 году и 73-летняя Хасана Ниязова, бывшая узница Колымы.

Никаких указаний на то, что вскрытия могли быть прижизненными, не существует. Распиливание черепа – стандартное посмертное исследование черепной полости по методу профессора Георгия Шора. Правда, в лагерях ГУЛАГа подобные анатомические исследования обычно не проводились. Однако на Бутугычаге сложилась особая ситуация.

В ряде источников утверждается, что на руднике за годы его существования умерло 380 тысяч человек. Даже если считать эту цифру завышенной, это не отменяет факта высокой смертности. В лечебных бараках лежали зеки, страдавшие дистрофией, цингой, пеллагрой, гипертонией, силикозом. Скорее всего, патологоанатомы изучали последствия радиоактивного облучения. Хотя содержание урана в бутугычагской руде было невысоким – 0,15-0,2% – многие узники лагеря болели белокровием и другими «болезнями Хиросимы».

По свидетельству Анатолия Жигулина, на фабрике имелась спецлечебная зона, где ежедневно умирали те, кто работал в «сушилке». У этих людей «выпадали волосы, шла кровь из ушей и из носа, и они умирали».

Возможно, когда-нибудь в архивах обнаружатся протоколы вскрытий тел узников Бутугычага – и тогда одной загадкой советского ГУЛАГа станет меньше.