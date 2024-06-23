«Рукопашка в окопах»: как красноармейцы тренировались прямо на фронте

Рукопашные схватки в Великую Отечественную войну обычно происходили на завершающих этапах сражений, когда у противоборствующих сторон заканчивались патроны. Стремясь подготовить солдат к штыковому бою, управление горно-лыжной и военно-физической подготовки РККА придерживалось суворовского принципа «воевать не числом, а умением». Красноармейцы обучались рукопашному бою прямо на фронте, причём для имитации реальных боевых условий использовались различные технические ухищрения.

© Русская семерка

«Рукопашка» по расписанию

Командиры частей РККА самостоятельно определяли время для изучения рукопашного боя, исходя из специфики своих подразделений. Помимо собственно занятий по рукопашному бою, изученные приёмы закреплялись в процессе строевой, огневой и тактической подготовки.

Как проходили тренировки, можно узнать из пособия, составленного в 1941 году мастером по фехтованию Константином Булочко, старшим преподавателем КУНС ФИЗО РККА. Он советовал выбирать место для занятий по согласованию с руководством. Красноармейцы могли отрабатывать приёмы рукопашного боя на улицах и во дворах, как в сельской, так и в городской местности. Искусственные препятствия, такие, как палисад, изгородь, частокол, столб, становились своеобразными «тренажёрами».

«Занятия строятся комплексно, т. е. передвижения, преодоления препятствий сочетаются со штыковым боем, гранатометанием, владением коротким оружием и приёмами боя невооружённого с вооружённым», – говорилось в пособии Булочко.



Автор рекомендовал строить занятия по рабочему плану и расписанию. Предусматривались часовые или двухчасовые уроки. Помимо изучения приёмов рукопашного боя достигались такие цели, как общее физическое развитие и укрепление организма бойцов.

Красноармейцы против чучел

Перед занятием командир-руководитель готовился к нему – просматривал учебную литературу, продумывал форму построения группы, подготавливал и расставлял инвентарь.

Начиная изучение того или иного приёма рукопашного боя, инструктор сначала объяснял, в каких ситуациях его следует применять. Затем он медленно демонстрировал технику выполнения по элементам. Солдаты также отрабатывали приём сначала по элементам, затем на месте и в движении («на шагу»). На завершающей стадии приём отрабатывался в сочетании с другими техническими действиями, а также в условиях, приближенных к боевым.

Одной из методических находок советских военных инструкторов стало применение так называемых чучел, имитирующих противника. Простейшие из них представляли собой сколоченные из кольев или прямоугольных брусков рамки высотой 160-165 см. Мишенью служила плетенка из прутов или соломы. Колоть такое чучело следовало с помощью винтовки с присоединенным штыком.

«Чучелами управляют бойцы, двигая их вперёд, назад, внезапно наклоняя, подкатывая к бойцу с двух-трёх сторон и уходя от него», – отмечал Булочко.



После групповых занятий тренирующиеся по очереди переходили к индивидуальной подготовке. Через одиночное обучение должны были пройти все бойцы взвода, что позволяло инструктору исправить индивидуальные ошибки каждого. Конечной целью занятий было доведение приёмов до автоматизма, но в условиях войны у многих попросту недоставало на это времени.

Бои в окопах

Важной частью подготовки по рукопашному бою было обучение приёмам борьбы в окопах. Именно там часто происходили реальные схватки. В преддверии битвы за Волгу сталинградское областное книгоиздательство выпустило брошюру «Рукопашный бой» за авторством полковника Тимофея Климова и старшего лейтенанта П. Т. Шатрова. В этом издании «окопному бою» уделялось особое внимание.

«Научив приёмам штыкового боя (уколы и отбивы) на ровном месте, эти приёмы необходимо изучать в окопах, – писали авторы. – В дальнейшем практиковать бой в особенно узких ходах сообщения и щелях с перекрытием».



Бойцы учились отбивать удары, не слишком размахиваясь при этом. В условиях замкнутого пространства важно было максимально ускорить нанесение уколов и ударов – пока противник не успел закрыться.

Премудростям окопного боя красноармейцы обучались в парах. В процессе обычно задействовались четверо – двое в роли сражающихся, другие — в качестве наблюдателей и «судей». Один из солдат прятался в окопе, а другой занимал исходное место для атаки. Задачей обороняющегося было отследить нападение, а затем используя изгибы окопа, подкараулить нападающего и нейтрализовать его ударом штыка или малой лопаты.

После разбора поединка с участием командира и наблюдателей бойцы менялись местами. Как только заканчивалась работа парах и группах, инструкторы приступали к окопным тренировкам целых взводов. Одна половина имитировала оборону, а другая половина, соответственно, наступление. В окопах устанавливались специальные «рогатки» и «ежи», затрудняющие прохождение. Победителя определяли по уколам. Следовало поразить либо маску, надетую на лицо противника, либо бумажную мишень размером в тетрадный лист. Она вставлялась рамку и закреплялась на груди с помощью шнурка. Получив укол, боец должен был встать на колено или вылезти из окопа.

Стоит отметить, что инвентарь тренировочных занятий пополнялся на протяжении всей войны. В книге Николая Симкина «Ближний бой» (1944 год) описаны правила ножевого боя для спецформирований. Вместо стандартных масок и чучел в ней фигурируют такие объекты, как «винтовка-мишень», мишень на лыжах, подвесная качающаяся мишень. Все эти экспериментальные наработки пригодились «рукопашникам» советской армии уже в годы Холодной войны.