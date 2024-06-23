«Рукопашка в окопах»: как красноармейцы тренировались прямо на фронте
Рукопашные схватки в Великую Отечественную войну обычно происходили на завершающих этапах сражений, когда у противоборствующих сторон заканчивались патроны. Стремясь подготовить солдат к штыковому бою, управление горно-лыжной и военно-физической подготовки РККА придерживалось суворовского принципа «воевать не числом, а умением». Красноармейцы обучались рукопашному бою прямо на фронте, причём для имитации реальных боевых условий использовались различные технические ухищрения.
«Рукопашка» по расписанию
Командиры частей РККА самостоятельно определяли время для изучения рукопашного боя, исходя из специфики своих подразделений. Помимо собственно занятий по рукопашному бою, изученные приёмы закреплялись в процессе строевой, огневой и тактической подготовки.
Как проходили тренировки, можно узнать из пособия, составленного в 1941 году мастером по фехтованию Константином Булочко, старшим преподавателем КУНС ФИЗО РККА. Он советовал выбирать место для занятий по согласованию с руководством. Красноармейцы могли отрабатывать приёмы рукопашного боя на улицах и во дворах, как в сельской, так и в городской местности. Искусственные препятствия, такие, как палисад, изгородь, частокол, столб, становились своеобразными «тренажёрами».
«Занятия строятся комплексно, т. е. передвижения, преодоления препятствий сочетаются со штыковым боем, гранатометанием, владением коротким оружием и приёмами боя невооружённого с вооружённым», – говорилось в пособии Булочко.
Автор рекомендовал строить занятия по рабочему плану и расписанию. Предусматривались часовые или двухчасовые уроки. Помимо изучения приёмов рукопашного боя достигались такие цели, как общее физическое развитие и укрепление организма бойцов.
Красноармейцы против чучел
Перед занятием командир-руководитель готовился к нему – просматривал учебную литературу, продумывал форму построения группы, подготавливал и расставлял инвентарь.
Начиная изучение того или иного приёма рукопашного боя, инструктор сначала объяснял, в каких ситуациях его следует применять. Затем он медленно демонстрировал технику выполнения по элементам. Солдаты также отрабатывали приём сначала по элементам, затем на месте и в движении («на шагу»). На завершающей стадии приём отрабатывался в сочетании с другими техническими действиями, а также в условиях, приближенных к боевым.
Одной из методических находок советских военных инструкторов стало применение так называемых чучел, имитирующих противника. Простейшие из них представляли собой сколоченные из кольев или прямоугольных брусков рамки высотой 160-165 см. Мишенью служила плетенка из прутов или соломы. Колоть такое чучело следовало с помощью винтовки с присоединенным штыком.
«Чучелами управляют бойцы, двигая их вперёд, назад, внезапно наклоняя, подкатывая к бойцу с двух-трёх сторон и уходя от него», – отмечал Булочко.
После групповых занятий тренирующиеся по очереди переходили к индивидуальной подготовке. Через одиночное обучение должны были пройти все бойцы взвода, что позволяло инструктору исправить индивидуальные ошибки каждого. Конечной целью занятий было доведение приёмов до автоматизма, но в условиях войны у многих попросту недоставало на это времени.
Бои в окопах
Важной частью подготовки по рукопашному бою было обучение приёмам борьбы в окопах. Именно там часто происходили реальные схватки. В преддверии битвы за Волгу сталинградское областное книгоиздательство выпустило брошюру «Рукопашный бой» за авторством полковника Тимофея Климова и старшего лейтенанта П. Т. Шатрова. В этом издании «окопному бою» уделялось особое внимание.
«Научив приёмам штыкового боя (уколы и отбивы) на ровном месте, эти приёмы необходимо изучать в окопах, – писали авторы. – В дальнейшем практиковать бой в особенно узких ходах сообщения и щелях с перекрытием».
Бойцы учились отбивать удары, не слишком размахиваясь при этом. В условиях замкнутого пространства важно было максимально ускорить нанесение уколов и ударов – пока противник не успел закрыться.
Премудростям окопного боя красноармейцы обучались в парах. В процессе обычно задействовались четверо – двое в роли сражающихся, другие — в качестве наблюдателей и «судей». Один из солдат прятался в окопе, а другой занимал исходное место для атаки. Задачей обороняющегося было отследить нападение, а затем используя изгибы окопа, подкараулить нападающего и нейтрализовать его ударом штыка или малой лопаты.
После разбора поединка с участием командира и наблюдателей бойцы менялись местами. Как только заканчивалась работа парах и группах, инструкторы приступали к окопным тренировкам целых взводов. Одна половина имитировала оборону, а другая половина, соответственно, наступление. В окопах устанавливались специальные «рогатки» и «ежи», затрудняющие прохождение. Победителя определяли по уколам. Следовало поразить либо маску, надетую на лицо противника, либо бумажную мишень размером в тетрадный лист. Она вставлялась рамку и закреплялась на груди с помощью шнурка. Получив укол, боец должен был встать на колено или вылезти из окопа.
Стоит отметить, что инвентарь тренировочных занятий пополнялся на протяжении всей войны. В книге Николая Симкина «Ближний бой» (1944 год) описаны правила ножевого боя для спецформирований. Вместо стандартных масок и чучел в ней фигурируют такие объекты, как «винтовка-мишень», мишень на лыжах, подвесная качающаяся мишень. Все эти экспериментальные наработки пригодились «рукопашникам» советской армии уже в годы Холодной войны.