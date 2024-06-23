Почему улитки так медленно движутся

Для передвижения улитки и слизни используют длинную, покрытую слизью мышцу на нижней стороне тела. Это позволяет развивать скорость около 1 м/ч.

© Ferra.ru

Мышца (нога) улиток и слизней колеблется, заставляя животное скользить по собственной слизи. Такая система передвижения сама по себе довольно медленная и ограничивается скоростью производства слизи.

Однако медлительность не обязательно является проблемой для слизней и улиток. Эти животные полагаются в основном на растения, мёртвые объекты в качестве источников пищи, а также на другие стратегии защиты от хищников. К примеру, им помогает маскироваться приглушённая окраска, а улитки могут прятаться в свои раковины.