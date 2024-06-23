Смерть Василия Шукшина: что было не так с вскрытием тела актера

Василий Шукшин, известный актер, режиссер и писатель, умер в возрасте 45 лет. Согласно официальной версии, причиной смерти Шукшина стал инфаркт. Однако в кончине Василия Макаровича было много странного. В частности, до сих пор вызывает вопросы вскрытие тела заслуженного деятеля искусств.

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Обстоятельства смерти

Незадолго до смерти Василий Шукшин уехал на съемки картины «Они сражались за родину». К тому моменту он уже не первый год страдал язвой желудка. Приступы болезни были такими тяжелыми, что Шукшин не мог работать. Тем не менее кончина артиста стала для всех неожиданностью. К тому же тогда Василий Макарович сумел отказаться от спиртного, к которому имел нездоровую тягу, и которое способствовало прогрессированию упомянутого недуга.

Съемки фильма «Они сражались за родину» проходили в Волгоградской области, в районе станицы Клетская. Сам Шукшин и другие актеры, участвовавшие в этом проекте, проживали на борту теплохода «Дунай». Именно на теплоходе, в собственной каюте, в ночь с 1 на 2 октября 1974 года Шукшин и ушел из жизни.

До сих пор доподлинно неизвестно, кто именно обнаружил тело. По одной из версий, это был друг и коллега Василия Макаровича Георгий Бурков.

Вскрытие и его результаты

Сразу после того, как Шукшин был найден мертвым, с телом артиста стали происходить странные вещи. Экс-начальник Клетского аэропорта по фамилии Чекунов, слова которого приводит на страницах своей книги «Врачебные тайны. Пороки и недуги великих» Федор Раззаков, вспоминал, что для вскрытия труп решено было доставить в Волгоград. Первый секретарь местного райкома специально для этого вызвал самолет. Уже днем самолет стоял на аэродроме, но тело доставили в город только около 18 часов.

Врач, производивший вскрытие в Волгограде (кстати, почему-то в присутствии студентов), заявил, что у Шукшина было сердце 90-летнего старика, и добавил, мол, удивительно как он дожил даже до 45 лет. Однако известно, что Василий Макарович никогда не жаловался на сердце. Мало того, перед съемками ленты «Они сражались за родину» писатель лежал в клинической больнице в Кунцево. Кинооператор Анатолий Заболоцкий рассказывал, что врачи при нем обсуждали кардиограммы Шукшина и восторгались крепким сердцем актера.

Отказ в повторном исследовании и похороны

Но и на этом странности не закончились. Из Волгограда тело Василия Шукшина доставили в Москву, в морг Института имени Склифосовского. Внезапность смерти Шукшина и результаты волгоградского исследования многих смущали, поэтому встал вопрос о повторном вскрытии. Однако специалисты института делать это отказались. В качестве основной причины отказа был назван тот факт, что вскрытие уже проведено в Волгограде, а потому повторять его нет никакого смысла.

С местом погребения Шукшина тоже возникли проблемы. Как вспоминал тот же Анатолий Заболоцкий в своих мемуарах «Шукшин в кадре и за кадром», мать Василия Макаровича, которая в тот момент была еще жива, слезно просила отдать ей тело сына для того, чтобы похоронить его на родине, в Сростках. Однако убитой горем женщине навстречу не пошли, постановив, что погребение состоится в Москве. Поначалу могилу вырыли на Введенском кладбище, но потом благодаря вмешательству друзей Шукшин нашел свой последний приют на Новодевичьем.