День Святого Духа: как молиться Троице о здоровье и в тревоге

24 июня 2024 года, ближайший понедельник после Троицы, тоже праздник - День Святого Духа, Духов день. Он посвящен именно Третьему Лицу Бога - Святому Духу.

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Евангелие, которое читают в храмах на Троицу и в Духов день, называет Святой Дух "Утешителем". В греческом варианте (а церковнославянский перевод главной книги христиан сделан именно с греческого Евангелия) это слово означает того, кто помогает тебе, находясь рядом с тобой, бок о бок. То есть Утешитель - это верный защитник в час беды. А еще Святой Дух называют "Подателем жизни", то есть той Божественной силой, которая превращает мертвенную материю в живое. Поэтому неслучайно среди молитв о выздоровлении болящих, среди молитв о здравии и об укреплении в тяжелых, критических жизненных ситуациях обязательно, среди молитв, читаемых в тревоге будет молитва Пресвятой Троице и молитва Святому Духу.

Молитва Пресвятой Троице, Богородице со святыми и ангелами о болящем в русском переводе с церковнославянского языка звучит так:

"О, Премилосердный Боже, Отец, Сын и Святой Дух, Которому поклоняются и славят в Нераздельной Троице, с милостью обрати Своё внимание на раба Твоего (имя), одержимого болезнью; отпусти ему все его согрешения; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здоровье и силы телесные; подай ему долгую и благую жизнь, отмирные Твои и неотмирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные молитвы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю нашему. Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя). Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя). Аминь".

А знаменитая молитва Святому Духу в русском переводе звучит так:

"Царь Небесный, Утешитель (также: Помощник, Защитник, Наставник), Дух истины, везде сущий (находящийся) и все наполняющий (присутствием Своим), Сокровище благ и Податель (также: Руководитель, Устроитель) жизни, приди и поселись в нас (среди нас), очисти нас от всякого греха и спаси, Благой, души наши".

Праздник Троицы длится семь дней - с 23 по 29 июня, но это вовсе не значит, что приведенные выше молитвы о здравии за болящих нельзя читать в другие дни. Нет, они входят во все православные молитвословы и рекомендованы Русской православной церковью к прочтению за болеющих и находящихся в трудных, критических жизненных ситуациях.