Личный враг Геббельса: чем Юрий Левитан шокировал жителей Германии в 1942 году

В начале 1942 года легендарный советский диктор Юрий Левитан обратился к жителям Германии на немецком языке по… официальному радио Третьего рейха. Это событие повергло в шок нацистских пропагандистов. Так группой советских радиоинженеров под руководством Бориса Асеева была успешно реализована настоящая идеологическая диверсия.

Война и пропаганда

В годы Великой Отечественной войны борьба между СССР и гитлеровской Германией развернулась не только на полях сражений. Причем, и нацистские, и коммунистические пропагандисты боролись за умы и сердца людей, находившихся по обе стороны от линии фронта. Для этого использовались все возможные средства: листовки, брошюры, громкоговорители; но главным инструментом влияния на жителей противоборствующих государств было радио.

Миллионы граждан СССР с самого начала войны каждый день с замиранием сердца слушали сводки Совинформбюро, которые в своей непревзойденной манере зачитывал Ю. Б. Левитан. Об этом доктор исторических наук Елена Малышева и кандидат исторических наук Наталия Гаража написали в совместной статье «"От советского информбюро…": к вопросу об информационном противостоянии СССР и Германии в период Великой Отечественной войны. 1941-1945 годы», которая вышла в «Вестнике Волгоградского госуниверситета» (№ 4 за 2015 г.).

Со своей стороны, нацистская пропаганда под руководством рейхсминистра Йозефа Геббельса настраивала немецкий народ на непримиримую борьбу с «восточными недочеловеками» и «большевистскими ордами». Доктор исторических наук Ефим Черняк в книге «Химеры старого мира. Из истории психологической войны» (М., 1970 г.) написал, что Й. Геббельс и его подчиненные намеренно искажали ситуацию, «громоздя вымысел на ложь и клевету на подлог».

Так, например, нацистские пропагандисты скрывали от немцев, что творится на Восточном фронте, желая создать иллюзию скорой и безоговорочной победы Германии. При этом солдат вермахта всячески превозносили, называя их спасителями европейской цивилизации.

Неудивительно, что между Ю. Б. Левитаном и Й. Геббельсом развернулась настоящая вендетта. Рейхсминистр пропаганды называл советского диктора своим личным врагом. Убить Юрия Борисовича пытались и вражеские диверсанты, и немецкие летчики, для которых радиокомитет СССР был одной из первоочередных целей на карте Москвы, наряду с Кремлем и мавзолеем Ленина. Такие сведения содержатся в сборнике очерков и воспоминаний советских военачальников, писателей, дикторов и журналистов «Радио в дни войны» (М., 1982 г.), редакторами-составителями данного издания являются Михаил Глейзер и Николай Потапов.

Стоит ли говорить, что за голову Ю.Б. Левитана еще в начале войны была назначена баснословная награда – 200 тысяч рейхсмарок, которая вскоре была увеличена Й. Геббельсом до 250 тысяч.

Речь советского диктора

Профессор Е. Б. Черняк отметил в своей вышеназванной книге, что в декабре 1941 – январе 1942 г. Красная армия развернула мощное контрнаступление под Москвой, отбросив захватчиков от нашей столицы. Официальное радио Третьего рейха не стало упоминать об этом поражении немецко-фашистских войск, ограничившись лишь общими фразами. Тем временем министерство Й. Геббельса радостно рапортовало об успехах немецкого флота в Атлантике и о вступлении в войну японских союзников, отвлекая внимания населения Германии от ситуации на Восточном фронте.

А сам рейхсминистр пропаганды, регулярно выступая по радио, сосредотачивался на идеологических аспектах противостояния двух воюющих стран. Вот и в очередной своей речи Й. Геббельс провел историческую параллель между немецкими солдатами и легендарными спартанцами под предводительством царя Леонида. Более того, главный нацистский пропагандист заявил, что слава военнослужащих вермахта превзойдет в веках память о подвиге 300 спартанцев.

И как только пафосное выступление Й. Геббельса завершилось, случилось, казалось бы, невозможное. К удивлению слушателей, из берлинских радиоприемников раздался четкий, хорошо узнаваемый голос Ю.Б. Левитана, говорившего по-немецки с легким акцентом. В сборнике очерков и воспоминаний «Радио в дни войны» содержится текст выступления советского диктора, переведенный на русский язык:

«Раз в семь секунд на советских фронтах получает свою пулю германский солдат или офицер. Господин Геббельс выступал почти полчаса. За время его речи в боях с Красной Армией погибло двести пятьдесят немецких агрессоров. В рядах этих убитых борцов за интересы кучки германских империалистов могли оказаться Ваши мужья, братья, сыновья».



Сообщив жителям Германии правду о ситуации на Восточном фронте, Ю. Б. Левитан обратился к слушателям с призывом:

«Мы знаем, что не Вы, не честный немецкий народ развязал эту бессмысленную бойню. Вместе остановим преступное гитлеровское безумие! Мир народам!».



Можете себе представить, какой эффект на немецкое общество произвела советская идеологическая диверсия. Одно выступление легендарного диктора перечеркнуло длительную работу нацистских пропагандистов. Было от чего Геббельсу и другим членам верхушки Третьего рейха впасть в настоящую ярость.

Конструктор Борис Асеев

Выступление Ю. Б. Левитана перед населением гитлеровской Германии состоялось благодаря неординарному изобретению талантливого советского радиоинженера-конструктора Бориса Павловича Асеева. Специальная лаборатория под его руководством была создана на базе Научно-исследовательского института техники связи Красной Армии (НИИТС КА) еще в августе 1941 г. В состав этого научного объединения вошли известные инженеры: М. Г. Марголин, Н. Н. Иванов, Л. М. Финк и И. Х. Невяжский.

Дочь конструктора – кандидат технических наук Татьяна Асеева – посвятила изобретениям своего отца статью «Жизнь и вклад в отечественную радиотехнику Б. П. Асеева». Данная работа, написанная совместно с доцентом Московского технического университета связи и информатики Николаем Мамаевым, вышла в журнале «Электросвязь: история и современность» (№ 1 за 2009 г.).

В статье говорится, что группа советских радиоинженеров разработала специальное устройство, которое позволило настроить мощный передатчик на волну немецкой радиостанции и перехватить вражеский сигнал, подменив фашистскую пропаганду сведениями от Совинформбюро. Так Й. Геббельс и его подчиненные были уличены в откровенной лжи о ситуации на Восточном фронте.

«Уже в начале 1942 г. устройство было испытано и произвело ошеломляющее действие как на немецких радиослушателей, так и на сотрудников специальных служб Германии», – написали Т. Б. Асеева и Н. С. Мамаев.



Всю необходимую радиоаппаратуру советские инженеры погрузили на военный самолет-бомбардировщик, оснащенный мощными передающими антеннами. Ночью самолет тайно пересек линию фронта и приблизился к германской столице, насколько это было возможно. Именно с борта бомбардировщика и велась трансляция речи Ю. Б. Левитана.

Результаты акции

Советская контрпропагандистская акция произвела на жителей гитлеровской Германии сильное впечатление. Еще бы, «восточные недочеловеки» оказались способными вклиниваться в эфир радиостанции Третьего рейха и применять невиданные доселе технологии. А главное, немцы узнали, что ситуация на Восточном фронте далека от бравурных отчетов, составляемых подчиненными Й. Геббельса. У кого-то из слушателей могли возникнуть объективные сомнения, что ставило под вопрос все усилия нацистских пропагандистов.

10 апреля 1942 г. радиоконструктору Б. П. Асееву и всем сотрудникам его лаборатории была присуждена Сталинская премия I степени. Вручая заслуженные награды, Верховный главнокомандующий И. В. Сталин произнес: «То, что вы совершили, товарищи, гораздо важнее создания любого, даже столь замечательного прибора. Вы показали всему миру, что советские инженеры, советские ученые достигли и превзошли вершины достижений самой передовой технологии». Й. Геббельсу пришлось спешно внести коррективы в свою деятельность. Как отметил доктор исторических наук Е. Б. Черняк в книге «Химеры старого мира. Из истории психологической войны», 24 февраля 1942 г. рейхсминистр даже «записал в своем дневнике, что следует изменить тон пропаганды. В фашистских газетах стали писать, что если вопреки всякой вероятности России удалось устоять, то следующее большое наступление с ней уже наверняка покончит».

То есть, дальше скрывать от населения неудачи вермахта на Восточном фронте было нельзя. Й. Геббельс решил признать их, при этом пообещав гражданам скорую победу. Уже в марте 1942 г. радио Третьего рейха сообщило:

«Недалек тот день, когда германские войска сметут остатки русской армии с лица земли».



Вероятно, этим словам поверили уже далеко не все немцы.