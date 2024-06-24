Какие советские собаки вселяли ужас немцам на фронте

В победу над гитлеровской Германией значительный вклад внесли не только люди, но и животные. Так, известно, что для выполнения различных задач на фронте использовались собаки. Самый большой ужас среди них немцам внушали Hundeminen или «собачьи мины».

Собаки на фронте

Примеры использования собак во время военных действий известны еще с древности. Не стали исключениями и войны, в которых принимал участие Советский Союз. Впрочем, история военного собаководства в СССР началась еще в 1924 году. Именно тогда Революционным военным советом республики был издан документ, в котором говорилось:

«В целях проведения опытов по применению собак в военном деле организовать опытные питомники-школы военных и спортивных собак в частях РККА».



Поэтому неудивительно, что в годы Великой Отечественной войны собаки, которые, как известно, хорошо видят в темноте, обладают отличным обонянием и способны бесшумно, но быстро передвигаться, сражались с противником наравне с бойцами Красной армии. Согласно официальной статистике, за 4 года собаки вынесли с поля боя около 700 тысяч раненых, обнаружили примерно 4 миллиона мин и фугасов, доставили 200 тысяч различных документов и даже проложили 8 тысяч километров телефонных проводов.

«Собачьи мины»

Как указано в издании «Великая Отечественная: 1943- 1945 гг. Приказы народного комиссара обороны СССР» (ответственный составитель А. И. Барсуков), в борьбе против гитлеровских танков хорошую работу показали собаки-истребители, которых немцы называли Hundeminen (в буквальном переводе «собачьи мины»). Животным-подрывникам уделялось особое внимание, их тщательно дрессировали, правда, чаще всего, на советских танках и в несколько иных условиях.

Поэтому бывало, что собаки пугались незнакомых им немецких машин и бежали обратно, уничтожая отечественные танки. Впрочем, таких случаев было немного. К тому же, если верить директору музея военного собаководства и голубеводства Василию Хмельницкому, за передвижениями собак следили снайперы. Снайперы должны были ликвидировать «собачью мину», если та вдруг повернет обратно. Хотя ни одной собаки, по словам Хмельницкого, таким образом уничтожено не было.

Ужас для гитлеровцев

А вот немецких танков, подорванных собаками-истребителями, хватало. Так, широко известен отрывок из донесения генерала Дмитрия Лелюшенко, командовавшего 30-й армией во время битвы за Москву. В марте 1942 года Лелюшенко писал о том, что вражеские танки противника отступили, когда на них побежали собаки истребительного батальона. Впрочем, есть мнение, что данное донесение было фальсифицировано. Как бы то ни было, по официальным сведениям, собаки уничтожили более 300 танков врага.

Мало того, тот же Лелюшенко в приведенном выше донесении упоминал о том, что гитлеровцы до того боялись советских собак-истребителей, что вели на них настоящую охоту. А в издании «Сталинградская группа войск. 1943–1944 гг. Документы и материалы» (редактор О. Гоманенко) отмечается, что в январе 1942 года немецко-фашистское командование даже издало специальную инструкцию по борьбе с Hundeminen.