Как предок российского графа стал королем Шотландии и принес ей независимость

В средневековой истории было множество сражений и далеко не все достойны упоминания. Просто потому, что служили лишь тщеславию королей и баронов. Но некоторые из них оказывались судьбоносными для стран. Для шотландцев такой 710 лет назад стала битва при Беннокберне, когда их войско разбило англичан. А командовал ими король Роберт I Брюс, чьи потомки потом славно послужили России.

© wikipedia.org

Случилась она 23 и 24 июня 1314 года у речки Беннокбёрне, которую некоторые источники более справедливо называют ручьем. За эти два дня пешие и нищие шотландцы сумели разбить вчетверо превосходящего и прекрасно экипированного врага, обладавшего мощнейшей рыцарской конницей.

Шотландия постоянно воевала с Англией за независимость. Периодически это удавалось, но вечная грызня кланов опять приводила к тому, что Лондон присоединял север острова к себе. В конце XIII века как раз было очередное обострение во взаимоотношениях.

В 1296 году случилось знаменитое восстание Уоллеса. Вначале шотландцам сопутствовал успех, но затем английский король Эдуард I сумел разгромить горцев и даже увез в Англию Скунский камень, на котором короновали шотландских королей.

В это время, один из аристократов Роберт Брюс оказывается сторонником Эдуарда, поскольку вырос при его дворе. Не от хорошей жизни – почти весь клан Брюсов вырезали соперники. Он приносит королю клятву верности, а тот осыпает почестями, даже в регентский совет включил.

© Памятник Роберту Брюсу

Хотя Брюс принимал участие в очередном антианглийском восстании, но там у него не было выбора – мог потерять все владения. Поэтому Эдуард отнесся к такому повороту событий с пониманием, тем более что восстание было благополучно подавлено.

В самой Шотландии шла борьба за право стать королем. То есть короны не было, но за обладание ею аристократы отчаянно вырезали друг друга. Англичане не возражали. Но только до тех пор, пока было множество претендентов.

Когда же Брюс прямо во время мессы зарезал своего основного соперника, то иных конкурентов не осталось. В 1306 году он короновался как Роберт I и это означало немедленную войну с Англией. Разъяренного Эдуарда Iуговаривать не пришлось.

Английский король-воин, который был не менее, а скорее всего более искусен в военном деле, чем более известный Ричард Львиное Сердце, наносил шотландцам одно поражение за другим. В плен попали братья Роберта Брюса и были казнены.

Сам Роберт I сумел убежать на безлюдный остров Ратлин в Ирландском море. И просидел там в одиночестве целый год. По всей видимости, много думал. И понял, что армию неплохо бы еще и обучать – одной храбрости мало.

В 1307 году он высаживается в родном ему графстве Каррик. Его встречают с королевскими почестями и быстро формируется небольшой отряд. Постепенно начинают присоединяться другие и снова образовывается армия.

Брюс использует время для обучения, чтобы войско могло противостоять тяжелой коннице англичан. Непрерывные тренировки сделали воинов дисциплинированными – это станет решающим фактором в битве при Беннокбёрне.

Эдуард I немедленного выходит в поход, но на границе с Шотландией внезапно скончался. Впрочем, для человека Средневековья 68 лет – это более чем солидный возраст.

Королем немедленно становится его сын Эдуард II. Но он не обладал качествами своего отца. Добрый и веселый, предпочитал проводить время с юношами из своей свиты, а до государства и дела не было. Естественно, при таком короле, практически сразу, начинаются свары внутри самой Англии. Ну не нравилось аристократам, что земли и титулы стали утекать к красавцам королевства.

© Битва при Бэннокберне. Миниатюра из Холкхемской библии, 1327—1335 годы

Это позволило Роберту Брюсу начать неспешное наступление. Постепенно к 1312 году все города на севере и западе Шотландии были взяты. В 1314 году был осажден замок Стерлинг. Его комендант согласился сдать крепость, если до 24 июня осаду не снимут. Ну в том смысле, что английские войска не придут на помощь и не побьют шотландцев.

Эдуард II срочно собирает армию. Разнообразные источники дают различную ее численность, некоторые даже указывают в 100 тысяч человек. Но историки такой цифре не верят, поскольку оснастить и содержать такую армию Англии того времени было не под силу. А известно, что это было не просто ополчение, а хорошо экипированные воины. Хоть и под плохим командованием – свары не прекращались.

Но вот на чем все сходятся – она превышала шотландскую в четыре раза. Если учесть, что у Брюса было примерно 4-5 тысяч воинов-копейщиков, то указанная в одном из источников английская армия в 20 тысяч выглядит наиболее правдоподобной. Вероятно, войска с обеих сторон было чуть больше этих цифр за счет вспомогательных сил.

И точно известно, что у Эдуарда было 2 тысячи тяжелой конницы. Это мощнейшая сила, достаточно сказать, что во всем Тевтонском Ордене в то время было лишь 300 рыцарей.

А вот Брюсу удалось создать самую лучшую пехоту того времени, которая сохранит свое лидерство на протяжении последующих двух веков. Поэтому на конницу противника шотландцы смотрели без страха.

Да и место для битвы Роберт выбрал удачное – лесистый холм, речка Беннокбёрне, с одного из флангов вспаханная земля, по которой тяжелая конница набрать нужной скорости и нестись не могла. К тому же везде были вырыты ямы-ловушки.

Первый день битвы 23 июня начался со случайного поединка. Один из английских баронов, командир отряда валлийцев Генри де Богун (Боун) заметил Роберта Брюса, который выехал перед своими войсками. Причем шотландский король был без экипировки, на маленьком пони, но в шлеме с короной. Из оружия – только секира.

Богун увидев Брюса сразу понесся на него с копьем наперевес. Королю удалось увернуться от этой машины и привстав на стременах он ударил боевым топором. Секира проломила шлем и застряла. Брюс получил нагоняй от вельмож – погибни он и все восстание тоже прекратится. Но сам он жалел только о потерянном топоре.

Желая отомстить за Богуна, а, скорее всего, с досады, что почти безоружный шотландец так лихо прибил расфуфыренного рыцаря, англичане начали атаку. И тут же угодили в те самые многочисленные ловушки. Атака захлебнулась, а шотландцы пошли вперед. Англичане срочно протрубили отступление.

Попытки обойти с флангов тоже не увенчались успехом. Обученная пехота быстро организовала строй под названием скилтрон – что-то похожее на ежа. Конница его пробить не смогла, а сама убивалась о копья. Погиб один из английских военачальников лорд Клиффорд, что вызвало уныние. Шотландцы потеряли всего одного человека.

© Памятник битве при Бэннокберне в Бэннокберне

И вот день решающего сражения – 24 июня. Воины Брюса не стали ждать пока противник соизволит окончательно проснуться, побриться и приготовиться к бою. Они атаковали сами.

Английская конница быстро пришла в себя и контратаковала. Но шотландцы уже поняли, что вполне могут с ней справляться. И справились. Серьезную опасность представляли лучники, которые обошли с флангов. Им уже удавалось в прошлом уничтожать шотландцев, причем целиком. Поэтому на них срочно бросили кавалерию и она рассеяла метких стрелков.

Англичане начали отступать. А вот король Эдуард II побежал. Он попытался сунуться в замок Стерлинг, но туда его… не пустили. В армии началась паника. Шотландцы гнались за бежавшими англичанами сколько могли и не щадили никого. Разгром был полный.

После битвы при Беннокбёрне война продолжалась еще 14 лет, пока в 1328 году не был подписан Нортгемптонский мирный договор и Шотландия получит независимость. Роберт I Брюс станет легендарным королем, хотя его династия потом и потеряет трон. Зато один из потомков, Якоб Брюс с сыном Вилимом, при Алексее Михайловиче переберееся в Россию. А его внук Яков Вилимович Брюс станет видным генералом в армии Петра I и одним из первых получит титул графа Российской империи.