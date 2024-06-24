24 июня: какой сегодня праздник

24 июня 2024 года отмечаются День Парада Победы 1945 года и Всемирный день истории

© Агентство «Москва»

День Святого Духа, или Духов день, – это церковный праздник в традиции православного христианства, продолжающий торжества в честь Святой Троицы. В 2024 году он выпадает на 24 июня.

В Троицын день вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы. Православные верующие в эти дни прославляют единого Бога, явленного в трех лицах – Бога-Отца, Бога-Сына и Бога – Святого Духа. День Святого Духа отмечается на 51-й день после Пасхи.

На Троицу существует традиция украшать храмы живыми ветвями берез, дубов и маленькими молодыми деревцами, а также застилать полы свежескошенной травой. Священники в это время проводят службы в зеленых облачениях.

С днем Троицы и Духовым днем связано много народных обрядов, корни которых уходят в языческие времена. Среди них – запуск венков в реки, подобно обрядам на Ивана Купалу, и гадание таким образом на суженого.

В народе в Духов день принято начинать купальный сезон. Кроме того, праздник также известен как "именины земли" или "день земли", когда вводился запрет на посевные работы для "отдыха" почвы.

Духов день попадает на начало так называемой русальей недели. У славян считалось, что в этот период из водоемов выходят русалки, также известные как мавки. Встреча с ними не сулила человеку ничего хорошего: они могли утащить в воду и утопить.

В этот день также отмечаются: