«Сальвадорские муравьи»: история крупнейшей международной банды

MS-13, скорее всего, останется в истории как самая многочисленная международная ОПГ. «Филиалы» банды действуют во многих странах мира. Поэтому полиции, ФБР и другим правоохранительным структурам пока не удается справиться с преступниками, которые отличаются крайней жестокостью.

История создания MS-13 и ее распространение

Преступная группировка Mara Salvatrucha, что можно перевести как «бригада сальвадорских кочевых муравьев», или просто MS-13, как пишет в своей «Энциклопедии уличной преступности в Америке» Джеффри Ян Росс («Encyclopedia of Street Crime in America», Jeffrey Ian Ross), начала формироваться в районах Лос-Анджелеса еще в 1980-х годах. Тогда членами новой банды становились преимущественно юноши из бедных семей, бежавших от гражданской войны в Сальвадоре.

Попытки американских правоохранительных органов дезактивировать банду привели лишь к росту ее популярности, в особенности, в среде эмигрантов. Вскоре MS-13 взяла под свой контроль целые районы Лос-Анджелеса и постепенно распространила свое влияние на другие страны. Известно, что в настоящее время группировка, в которой состоят десятки тысяч человек, действует не только на территории США и Сальвадора, но и в Гондурасе, Гватемале, Мексике, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Канаде, Испании.

Структура и деятельность ОПГ

Тот факт, что MS-13 удалось так разрастись, специалисты связывают в первую очередь с продуманной структурой группировки. Эксперты описывают ОПГ как неформальную сеть автономных банд, связанных общей «принадлежностью» и символикой (речь идет о татуировках, в том числе над верхней губой). Мало того, небольшие «клики» Mara Salvatrucha, каждая из которых владеет внушительным арсеналом оружия, по зову собираются вместе в случае опасности, например, для борьбы с конкурентами на криминальном поприще.

Кроме этого, участники MS-13 не брезгуют никакими противозаконными занятиями и нередко действуют с особой жестокостью. Недаром, как упоминают в своей книге «Банды в американских сообществах» Джеймс С. Хауэлл и ‎Элизабет Гриффитс («Gangs in America′s Communities», James C. Howell, ‎Elizabeth Griffiths), лозунг «муравьев» гласит: «Mata, viola, controla» («Убивать, насиловать, контролировать»). Поэтому международная банда занимается рэкетом, наркотиками, изнасилованиями, похищениями и убийствами.

Громкие преступления и итоги работы ФБР

Бандиты из MS-13 не щадят и своих членов. Среди наиболее известных преступлений, совершенных членами ОПГ, было убийство 17-летней девушки в США, которая согласилась дать показания против преступников. Для «муравьев» не имеют никакого значения и жизни посторонних людей. Так, в 2004 году они расстреляли автобус в Гондурасе в ответ на намерение правительства ввести смертную казнь за некоторые преступления. Тогда погибли 28 человек.

верства, которые учиняют участники Mara Salvatrucha, можно перечислять долго, так как группировка действует до сих пор. Полиция и ФБР пытаются бороться с крупной ОПГ. Не зря в 2022 году в десятку самых разыскиваемых Федеральным бюро преступников за наркоторговлю, рэкет и хранение оружие попал Арчага Кариас, он же Александр Мендоса. Правоохранители также регулярно депортируют членов MS-13 на родину, но те возвращаются и остаются в США и других странах на нелегальном положении.

Источник: «Сальвадорские муравьи»: что известно крупнейшей международной банде - Русская семерка

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