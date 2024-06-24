Странная история человека, отправившего себя в посылке на другой континент

Когда нет денег, но срочно нужно куда-то ехать, можно попробовать прокатиться «зайцем». Но как быть, если попасть нужно в другой конец земного шара? Австралиец Реджи Спирс (Reg Spiers), оказавшись в этой ситуации, решил проблему оригинально, хотя и очень рискованно. Он отправил себя из Великобритании в Австралию в посылке. Это было самое опасное путешествие в жизни Спирса, но все закончилось благополучно.

В середине 1960-х годов австралийский легкоатлет Реджи Спирс отправился из родной Аделаиды в Лондон, чтобы вылечить спортивную травму. Это была очень важная поездка, так как Реджи планировал принять участие в Олимпиаде-64 в Токио. Но вскоре выяснилось, что восстановиться он не успеет и Спирс просто решил вернуться домой, в Австралию.

Деньги у спортсмена были на исходе и, чтобы заработать на авиабилет, он устроился работать в лондонский аэропорт. Спирс был близок к своей цели, но случилось непредвиденное. У него украли бумажник, в котором были все его сбережения и документы. Реджи был в отчаянии, ведь приближался день рождения его дочери, которая ждала его в Аделаиде. И тут ему в голову пришла отчаянная идея.

«В аэропорту я работал в отделе грузовых перевозок, поэтому знал об этой услуге — отправке грузов наложенным платежом. Я видел, что так все время пересылают животных в клетках. И подумал: почему бы и мне так не попробовать?»



Отчаянный австралиец обратился за помощью к своему лондонскому другу Джону Максорли, работавшему с деревом. Тот сначала пытался отговорить Реджи от рискованного предприятия, но потом согласился изготовить ящик для путешествия. Он имел размеры 1,5 на 0,9 на 0,75 метра. Друзья рассчитали, что при таких габаритах можно разместиться внутри с относительным комфортом.

В ящике можно было сидеть с вытянутыми ногами или лежать с согнутыми. С двух сторон он имел съемные крышки, которые можно было открывать и закрывать специальными замками изнутри. Предусмотрительные парни также прикрепили внутри лямки, которыми можно было пристегнуться к стенкам. Это было нужно на случай, если тару при транспортировке перевернут. Позднее оказалось, что это приспособление пригодилось.

Чтобы с посылкой обращались бережно, ее оформили как груз краски для австралийской обувной фабрики. Стоимость пересылки такого контейнера в Австралию была гораздо выше цены авиабилета. Но важно было то, что ее можно было отправить наложенным платежом и оплатить при получении. В дорогу Реджи Спирс взял небольшой рюкзак с одеждой, консервы, одеяло и подушку, фонарик и две пластиковые бутылки. Одна из них была с водой, а другую мужчина планировал использовать в качестве туалета.

Контейнер оформили и погрузили в самолет Air India, летевший рейсом в Перт на западе Австралии. Спирс специально выбрал не крупный аэропорт Аделаиды, а небольшой аэродром в Перте, так как опасался, что его разоблачат сотрудники таможни. Путешественник думал, что самолет отправится сразу после погрузки, но ему пришлось ждать. Из-за сильного тумана лондонский аэропорт на время закрыли.

Опасное приключение

Когда самолет, наконец, поднялся в воздух, Спирс открыл ящик и вылез наружу. Позднее он описал этот момент так:

«Я выбрался из ящика между Лондоном и Парижем, потому что мне смертельно хотелось в туалет. До этого я писал в бутылку, и, выбравшись наружу, я поставил ее на крышку ящика. Я стал разминать застывшие мускулы, и в этом момент самолет резко пошел на посадку. Я запаниковал и бросился назад в ящик, забыв о бутылке с мочой, которая осталась на виду».



В Париже бутылку с мочой нашли французские грузчики, но, к счастью для Спирса, они не поняли, откуда она взялась. Работники аэропорта посчитали, что емкость подбросили их коллеги из Лондона в качестве насмешки. Они страшно обиделись и громко ругали шутников. Проклиная гадких англичан, грузчики переставили ящик в другой самолет, и путешествие продолжилось.

Следующей большой остановкой на пути Спирса домой стал индийский город Бомбей. Там Реджи пришлось несладко и пригодились те самые лямки. Ящик со странником очень неаккуратно грузили, а потом еще и поставили вверх ногами, проигнорировав предупреждение на крышке. Австралийцу пришлось провести четыре не самых лучших часов в своей жизни, вися вниз головой, еще и при сорокаградусной жаре.

Прибытие домой

После очередной перегрузки посылка с Реджи оказалась на финишной прямой — в самолете, летевшем в Перт. Прибыв на место, мужчина услышал родной австралийский говор — пертские грузчики проклинали его ящик, который показался им слишком тяжелым. Тем не менее даже брань была приятна Спирсу, ведь он понимал, что уже почти дома. Когда сотрудники аэропорта покинули склад, странник выбрался из ящика.

«Я знал, что ящик отправят на таможенный склад. Когда я оказался там, я немедленно вылез. Рядом стояли ящики с пивом. Я не пью обычно, но тут не удержался и вскрыл бутылку».



Склад с грузами был надежно заперт и опечатан. Но Спирсу удалось найти кое-какие инструменты, при помощи которых он проделал в стене дыру. После этого мужчина переоделся в костюм, который был в его рюкзаке, вышел за территорию аэропорта и сел в попутную машину до города. Вскоре Спирс был дома, и его приезд стал настоящим подарком для его дочери к дню рождения.

Но находясь в эйфории после опасной трехдневной поездки, завершившейся удачно, Спирс кое о чем забыл. Он не сообщил о своем благополучном прибытии Джону Максорли в Лондон. Британец не находил себе места. Воображение рисовало перед ним картины раздавленного, замерзшего или умершего от голода друга. Сейчас, в эпоху интернета, проблемы бы не возникло. Но в 60-е годы все было сложно. Отчаявшийся Максорли не выдержал и обратился к журналистам, поведав им удивительную историю. Это мгновенно сделало Реджи Спирса знаменитостью мирового масштаба. Им восхищались и приводили его в пример как образец истинного австралийца — находчивого и бесстрашного.

© Реджи Спирс в 80-е годы

История трансконтинентального перелета в посылке была настолько невероятной, что в нее долго не верила даже жена Спирса. В авиакомпании Air India разразился скандал и несколько сотрудников были наказаны. Но самого Спирса перевозчик решил не привлекать к ответственности. В главном офисе рассудили, что взять с нищего спортсмена все равно нечего.

Кроме этого, история с человеком в посылке дала немало пищи для размышлений и заставила внимательнее относиться к транспортируемым грузам. Стоит добавить, что в наши дни затея с человеком в ящике закончилась бы провалом. Сейчас отсеки с грузами закрываются герметично и в них поддерживается плюсовая температура. Но грузы тщательно досматривают и путешественника вычислили бы еще при погрузке в Лондоне.

Но как сложилась дальнейшая судьба спортсмена и авантюриста Реджи Спирса? Он прожил в родной Аделаиде до 1981 года, а потом исчез. Его заподозрили в торговле кокаином и Спирс решил исчезнуть. Арестовали его спустя три года на Шри-Ланке и снова за оборот наркотиков. В этой стране не церемонятся с торговцами смерти и быстро приговорили австралийца к высшей мере. Реджи удалось найти хорошего адвоката и выиграть апелляцию.

© Реджи Спирс в наши дни

Но правосудие не выпустило его из своих рук. Мужчину в наручниках депортировали в Австралию, где он снова предстал перед судом. На родине Спирса приговорили к пяти годам заключения, которые он полностью отбыл. После освобождения он остепенился и даже написал в соавторстве с Джоном Максорли книгу о своем приключении. Сейчас Реджи Спирс — обычный австралийский пенсионер.