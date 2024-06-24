После Великой Отечественной войны Советский Союз столкнулся с огромной задачей восстановления и благоустройства городов. Одним из важных аспектов этой работы стало масштабное озеленение городских территорий. Интересно, что по прямому указанию Иосифа Сталина приоритет в этом процессе был отдан именно тополям. Но почему был сделан такой выбор?

Во-первых, тополя известны своим быстрым ростом. В условиях необходимости скорейшего восстановления городского ландшафта это свойство было особенно ценным.

Во-вторых, эти деревья отличаются исключительной способностью вырабатывать кислород. По сравнению с многими другими видами деревьев, тополя производят значительно больше кислорода, что было крайне важно для улучшения качества воздуха.

Почему в СССР стены подъездов красили в зеленый или синий цвет

Массовая высадка тополей имела и свои недостатки, которые проявились позже. Например, тополиный пух, выделяемый женскими особями деревьев, стал причиной аллергических реакций у многих горожан. Кроме того, из-за поверхностной корневой системы старые тополя часто становились источником опасности во время сильных ветров.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Demidov.