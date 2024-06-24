Паутина, мед и навоз: мировая история контрацепции

В Средние века преждевременная женская смерть чаще всего была связана с осложнениями при родах. Новорожденные умирали по разным причинам еще чаще. Современные средства контрацепции снизили материнскую смертность в два, а младенческую в три раза. Но по-прежнему роженицы и новорожденные часто умирают в странах, где используют старинные способы контроля за рождаемостью. Что это за способы и чем они опасны?

Первые изображения предметов, отдаленно похожих на современные презервативы, были найдены археологами во Франции, в пещере Grotte de Combarelles. Этим наскальным рисункам не менее 12-15 тысяч лет. Но точно сказать, что имел в виду древний художник очень сложно, поэтому отсчет истории контрацепции принято вести со времен Древнего Египта.

Древний Египет: кислое молоко, помет крокодила, «ночные носки»

Первые достоверные сведения о применении презервативов были обнаружены при раскопках памятников Древнего Египта. Эти барьерные контрацептивы напоминали носок и изготавливались из кожи и кишок домашних животных. Изготавливались они мастерами на заказ, были многоразовыми и их могли себе позволить только очень состоятельные египтяне.

Люди победнее использовали подручные средства, например, крокодилий помет. Перед половым актом женщины смазывали гениталии изнутри фекалиями рептилий, что имело определенный смысл. Помет имел вязкую консистенцию и мог задерживать поток сперматозоидов.

Чтобы увеличить эффективность средства, фекалии речного гада смешивали с медом. Те дамы, которые не хотели иметь дело с неприятной субстанцией, делали медовый отвар акации и, пропитав им льняную ткань, проталкивали ее внутрь до шейки матки. Иногда вместо этого состава использовали смесь кислого молока с настойками трав.

Все эти средства действовали как за счет своей вязкости, так и разрушая сперматозоиды. Но было еще одно средство — самое спорное. Магия пользовалась у жителей Египта большим доверием и как мужчины, так и женщины, обращались к жрецам и магам, чтобы те сделали их бесплодными.

Древняя Греция и Рим: паутина, дикая морковь и чихание

Так как в Европе крокодилы были в диковинку, женщинам античной Греции и Рима приходилось использовать то, что было всегда под рукой. Крокодилий помет заменял слоновий навоз, благо слонов из-за моря привозили достаточно. Впервые в мире начали использовать химические составы, такие как сернокислая медь, которой пропитывали хлопковые тампоны. Женщины победнее вместо соединений меди применяли кедровое масло.

Чуть позднее в моду вошли бронзовые пессарии — кольца разной формы и диаметра. Их применяли как для предотвращения нежелательной беременности, так и при различных патологиях. Но наиболее распространенными контрацептивами были разные отвары и вытяжки из трав. Чтобы вызвать выкидыш, девушки пили отвар из болотной мяты. Это средство помогало, но при ошибке в дозировке оно могло вызвать тяжелое отравление и даже летальный исход.

Гиппократ, по праву считающийся отцом современной медицины, также выписывал своим пациенткам растительные средства от нежелательной беременности. Одним из рекомендованных Гиппократом средств была дикая морковь, которую в народе называют «кружева Анны». Семена этого представителя флоры предписывалось жевать сразу после полового акта. Опасность этого способа заключалась в том, что дикая морковь очень похожа на несколько смертельно ядовитых растений, поэтому ошибка могла стоить женщине жизни.

Среди спорных и откровенно варварских методик были и вполне оправданные. Лекарь Соран Эфесский советовал для предохранения использовать вагинальные свечи из имбиря и гранатового сока. Второй компонент, как выяснили современные ученые, на самом деле обладает спермицидным эффектом.

Несколько дискредитировал себя Соран Эфесский другим способом, совершенно глупым. Лекарь советовал женщинам сразу же после соития присесть на корточки и как можно сильнее чихнуть. Возникающее в момент чиханья напряжение мышц брюшного пресса должно было вытолкнуть из организма все лишние жидкости.

Применялись в античном Средиземноморье и другие средства, например, паутина. Некоторые греческие женщины обкладывали половые органы паутиной или делали из нее тампоны, пытаясь создать надежный барьер для жидкости. Нетрудно догадаться, что эффективность этих способов контрацепции была очень невысокой.

Древняя Русь: баня, пчелы, обручальные кольца

После крещения на Руси было принято иметь столько детей, сколько Бог послал, поэтому контрацепция была не особенно популярна. В семьях рождались по 10-15 детей, но если из них выживала половина, то это было большой удачей. Но бывало и так, что прокормить еще один рот семья была не в силах и поэтому женщины были вынуждены искать способы предохранения. Как известно, на Руси все недуги и негативные состояния лечились баней. Не являлась исключением и нежелательная беременность. После полового акта нужно было хорошо попариться и это должно было подействовать как противозачаточная процедура.

Часто использовалось спринцевание собственной мочой, что было небезопасно, так как могло вызвать заболевания органов малого таза. Еще тысячу лет назад на Руси знали, что кислая среда неблагоприятна для зарождения новой жизни. Поэтому в ход шло все, что было кислым: квашеная капуста, забродившее молоко, квас и многое другое. Кислые продукты употребляли в пищу и использовали для компрессов.

Некоторые целители советовали девушкам есть пчел. Эти насекомые содержат в себе некоторое количество кислоты, но ее количество настолько незначительно, что даже при употреблении в пищу целой пригоршни насекомых, эффект был бы нулевым.

Самым простым и безопасным способом считалось кормление грудью. Женщины верили, что пока они кормят ребенка, нового им не зачать. Этот способ контрацепции был наиболее распространенной причиной рождения в семьях детей-погодков.

К XIX столетию способы предохранения стали более замысловатыми. Практиковалось, например, введение внутрь обручального кольца. Делать это было нужно сразу же после родов, пока шейка матки не сократилась. Несложно догадаться, какие последствия могли ожидать даму, поместившую в матку нестерильное изделие из металла.

Часто такое кольцо вростало в слизистую и оставалось внутри навсегда, вызывая боли и кровотечения. После революции бывали случаи, когда из тела 90-летних старух, жалующихся на проблемы по женской части, хирурги извлекали по несколько старинных колец из золота или серебра.

Древняя Япония и Китай: ртуть, теплая вода, бамбуковая бумага

В Древней Японии предохранялись не только женщины, но и мужчины. Еще несколько столетий назад японцы знали, что тепло — основной враг мужской репродуктивной функции. Поэтому чтобы сделать себя временно бесплодными, самураи ежедневно на несколько минут помещали свои половые органы в воду, нагретую до 40 градусов.

Гейши применяли для защиты от нежелательной беременности барьерные средства, помещая во влагалище бамбуковую бумагу. Реже японки использовали отвары из трав и разные мази. Большинство противозачаточных средств попадали в Страну восходящего солнца из-за моря, из соседнего Китая. Лекари из Поднебесной обладали нерушимым авторитетом, а рекомендованные ими средства считались вершиной научной мысли.

Между тем китайская медицина не всегда была эффективной и безопасной. В Древнем Китае очень любили использовать ртуть. Смазывание влагалища мазью из кедрового масла и токсичного металла считалось вершиной медицинской мысли и позволить себе такую процедуру могли только обеспеченные дамы. Сложно даже предположить, сколько женщин отправились на тот свет, следуя этому совету.

Более дешевым и безопасным способом пользовались в бедных семьях. Там смешивали квасцы, смолу кедра и сок граната и делали с этим составом тканевые тампоны. Особенно изощренным методом, который практиковала знать, было введение в матку серебряных шариков. Эта процедура была призвана помешать формированию плода, но по факту чаще бывала больше опасна для здоровья женщины, чем эффективна.