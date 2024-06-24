Мифы подводной войны: могла ли итальянская субмарина победить британский эсминец?

В открытом бою с эсминцем у подлодки нет шансов. Но считается, что 23 июня 1940-го итальянской субмариной «Торричелли» было доказано обратное. Утверждается, что в тот день она потопила британский эсминец «Хартум». Правда это или красивый миф – разбирался «Профиль».

Взгляд побежденных

Во время Второй мировой подводники Италии одержали ряд побед над кораблями союзников. После окончания войны итальянские историки особенно воспевали подвиг субмарины «Евангелисты Торричелли», погибшей 23 июня 1940-го в неравной схватке с британскими эсминцами в Баб-эль-Мандебском проливе (Красное море).

Вечером 14 июня субмарина вышла в море из Массавы под командованием Сальваторе Пелози для патрулирования района у Джибути. Но, как писал официальный историк ВМС Италии Марко-Антонио Брагадин, вскоре ей пришлось прервать поход из-за повреждений системы кондиционирования воздуха.

Не имея возможности погружаться, лодка попыталась вернуться на базу в надводном положении, но рано утром 23 июня была перехвачена британскими кораблями у острова Перим. Хотя ситуация выглядела безнадежной, итальянцы не дрогнули и вступили в схватку с превосходящими силами противника. В 05:30 артиллеристы «Торричелли» открыли огонь по преследовавшим ее трем эсминцам и двум шлюпам. «Это был бой одного 100-мм орудия и четырех пулеметов против 18 120-мм и четырех 102-мм орудий и нескольких зенитных автоматов», – писал Брагадин. Тем не менее уже второй снаряд «Торричелли» попал в шлюп «Шорхэм», вынудив его отправиться в Аден на ремонт.

Бой продолжался около 40 минут. Когда дистанция между противниками сократилась, Пелози атаковал эсминцы торпедами, но те увернулись. Впрочем, артиллеристы «Торричелли» были более меткими, добившись нескольких попаданий. Один снаряд получил эсминец «Хартум», и это вызвало на нем большой пожар.

Британцы сумели поразить подлодку лишь в 06:05. Пелози был ранен, а на «Торричелли» вышли из строя рули. После этого командир приказал затопить лодку, и та пошла на дно, не спустив флага.

Итальянцев подобрали эсминцы «Кандагар» и «Кингстон», в то время как «Хартум» пожирал огонь. Вскоре поврежденный эсминец взорвался и затонул. Как отметил Брагадин, британцы выразили пленным подводникам свое восхищение их мужеством. Так, уже в Адене командующий местной британской военно-морской базой якобы сказал Пелози, что он не может считать тот бой «британской победой».

История, рассказанная Брагадином, красива и удивительна. Ведь никогда прежде субмарина не побеждала эсминец в открытом бою. В результате за «Торричелли» закрепилась слава победительницы эсминцев. Восхищение подвигом итальянской подлодки было столь сильным, что мало кто обращал внимание на то, что эта история заметно расходится с британской версией гибели «Торричелли».

Взгляд победителей

После вступления Рима в войну, Лондон был вынужден ввести систему конвоев в Красном море из-за угрозы со стороны итальянских подлодок. 10 июня 1940-го из Адена вышел эсминец «Хартум» коммандера Дональда Даулера, который вместе с «Кандагаром», «Кингстоном» и шлюпами «Шорхэм» и «Фламинго» занялся охраной местного судоходства. Первого успеха британцы добились 19 июня, когда обнаружили и вынудили капитулировать итальянскую лодку «Галилео Галилей». После этого британская группа ПЛО продолжила поиск уже другой субмарины, замеченной у Джибути. Это была «Торричелли».

© Итальянская лодка класса "Брин", аналог "Торричелли"

Впервые британцы обнаружили лодку Пелози не в надводном, а в подводном положении. Перед полуднем 21 июня акустик «Хартума» доложил о контакте с подводным объектом, а вскоре на эсминце уже визуально заметили корпус лодки на небольшой глубине. Даулер немедленно атаковал «Торричелли» глубинными бомбами. Уклоняясь от них, «итальянка» погрузилась на 50 метров, но не смогла избежать повреждений: взрывы вывели из строя компасы, эхолот и радиоприемник. К счастью для «Торричелли», после этого британцы потеряли с ней контакт, а начавшаяся буря вынудила их сделать паузу в охоте.

На ночь корабли ПЛО ушли в Красное море, к островам Бразерс, а утром 22-го возобновили поиск, идя на юг к острову Перим. В 08:25 к ним присоединился крейсер «Хобарт», поднявший свой бортовой самолет для обнаружения противника. Но все усилия британцев были тщетны, поскольку «Торричелли» все еще находилась в Аденском заливе. После того как ее экипаж частично устранил ущерб, причиненный бомбежкой, Пелози решил прорываться в Красное море в ночь на 23 июня, идя вдоль африканского побережья.

Тем временем эсминцы и шлюпы, расставшись с «Хобартом», пришли в Баб-эль-Мандебский пролив, перекрыв итальянцам путь на базу. В 04:10 «Кингстон» заметил на поверхности субмарину, осветив ее прожектором. Британские корабли помчались к ней, но та успела погрузиться. Тогда они сбросили ей вслед глубинные бомбы, но далее их акустики не смогли обнаружить цель под водой.

Решив, что теперь враг не пойдет в пролив, а отступит в открытое море, к большим глубинам, часть британских кораблей начала искать лодку восточнее. Но они не знали, что Пелози находился в тяжелом положении. Судя по всему, «Торричелли» была снова повреждена, так как после атаки «Кингстона» вскоре всплыла на поверхность, потеряв способность погружаться. Темнота укрыла ее, дав итальянцам короткую передышку до рассвета.

В 05:30, когда видимость улучшилась, «Кингстон» заметил субмарину в надводном положении. Пелози также увидел эсминцы, но принял их за канонерки. Выбор у него был небольшой: или сдаваться, или сражаться. Командир ««Торричелли» выбрал второе, открыв по противнику с 6 км огонь из пушки. «Кингстон» немедленно ответил и пошел на сближение. Вместе с ним к лодке устремились и другие корабли.

© Британский шлюп "Шорхэм"

Сражение было жарким. Обстреливая лодку, «Шорхэм» сблизился с ней и получил в ответ два снаряда, разорвавшиеся рядом с ним и обдавшие его осколками. Итальянцы отважно сопротивлялись, пока в 05:53 «Кандагар» не добился прямого попадания в нос лодки. Та остановилась, прекратила стрелять и начала оседать в воду. Тогда раненый Пелози приказал затопить ее, а экипажу покинуть корабль. В 06:06 британцы начали подбирать подводников, спася 53 человека, включая командира.

«Торричелли» затонула в 06:19. В бою, длившемся полчаса, погибли восемь итальянцев и ни одного британца. Но последних далее ждал неприятный сюрприз.

Гибель «Хартума»

После гибели «Торричелли», в 06:47 эсминцы направились в район Джибути для поиска другой лодки, но в процессе со слов Пелози выяснилось, что это его субмарину они атаковали накануне. Тогда корабли разделились: «Кандагар» и «Кингстон» пошли в Аден для высадки пленных, а «Хартум» продолжил патрулировать у острова Перим.

В 11:50 на корабле Даулера раздался взрыв – в торпедном аппарате правого борта у одной из торпед разорвало баллон с воздушной смесью. К счастью, боеголовка не сдетонировала. Но она, словно выпущенная из пушки, пробила кормовую надстройку, где разорвала маслопроводы в помещении артиллерийской установки, пробила еще одну перегородку и вылетела наружу, так и не взорвавшись лишь благодаря нормальной работе предохранителя ее взрывателя.

На корабле начался пожар. Поскольку система пожаротушения на корме вышла из строя, экипаж боролся с пламенем, задействовав все корабельные огнетушители. Но огонь продолжал подбираться к кормовому артпогребу, который не удалось затопить. Понимая, что счет идет на секунды, Даулер направил корабль на полной скорости к острову, чтобы выброситься на мель. По его приказу были выпущены все торпеды и сброшены все бомбы, кроме тех, что были на корме.

© Эсминец "Хартум" в день спуска на воду, 1939

«Хартум» достиг гавани Перима, где бросил якоря. Даулер приказал покинуть корабль. Его моряки прыгали за борт и вплавь добирались до лодок, шедших от берега им на помощь. В 12:45 на корме эсминца раздался взрыв, а за ним еще один – более сильный (рванули торпеды и глубинные бомбы). После этого корабль сел на дно, погрузившись в воду выше палубы. Разлетевшимися осколками был убит один матрос и еще четверо получили ранения. Позднее Адмиралтейство сочло повреждения эсминца слишком обширными, решив его не восстанавливать.

Что погубило эсминец?

Инцидент с «Хартумом» был тщательно расследован. Комиссию интересовали причины его гибели и особенно вопрос, не мог ли взрыв произойти из-за вражеского вмешательства. Но на опросе экипаж эсминца утверждал, что хотя во время боя «Торричелли» и стреляла в его сторону, ближайшие разрывы происходили не менее чем в 1000 м от корабля. В итоге тот не был поражен осколками, которые могли бы повредить торпеду.

Также отрицалась и возможность диверсии со стороны пленных подводников. «Хартум» подобрал из воды 16 итальянцев, 14 из которых практически сразу переправили на «Кингстон». Двое оставшихся на «Хартуме» были физически очень слабы, и один из них вскоре умер. Как утверждали Даулер и его подчиненные, находясь на борту их корабля, пленные все время охранялись, поэтому не могли причинить вред торпедному аппарату.

В итоге расследование установило, что причиной взрыва стала трещина в воздушном баллоне, разорванном избыточным давлением. Несколькими месяцами ранее, когда «Хартум» был в Великобритании, его минный офицер решил избавиться от несколько торпед из-за коррозии баллонов. Но Торпедная комиссия отказалась их списать, признав торпеды работоспособными, чем подписала эсминцу смертный приговор. После катастрофы с «Хартумом» было издано предписание снижать давление в баллонах торпед, но инциденты с ними происходили и далее. Например, 2 февраля 1945-го на крейсере «Ньюфаундленд» взорвался торпедный аппарат.

Резюмируя, придется признать: история победы субмарины над эсминцем в артиллерийском бою, рассказанная итальянским историком Брагадином, – не более чем красивая легенда. В реальности же «Хартум» погиб через пять с половиной часов после потопления «Торричелли», и итальянцы к этому никакого отношения не имели.