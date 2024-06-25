Старики-разбойники: истории самых пожилых преступников

Часто мы слышим истории, в которых пожилые люди становятся жертвами мошенников. Но бывает и наоборот: старики в солидном возрасте решаются на дерзкие преступления, их даже приговаривают к смертной казни. MIR24.TV расскажет истории самых пожилых преступников и попробует разобраться, что ими двигало.

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Банда пожилых грабителей

В Риме орудовала банда налетчиков из шести пенсионеров, каждому из которых от 60 до 70 лет. Они занимались ограблениями почтовых отделений. Предводителем был 70-летний Итало Де Витт по прозвищу «Немец», прославившийся ограблением банка возле Испанской лестницы. Остальные члены группировки участвовали в грабежах непосредственно: занимались взломами замков в отделениях, подделывали ключи, просверливали дыры в стенах.

Пенсионеры украли почти 200 тысяч евро из почтового отделения в районе Сан-Джованни в мае 2023 года. Тогда двое из банды проникли в отделение и угрожали сотруднику оружием. Последнее спланированное ограбление сорвалось из того, что одного из шайки пришлось срочно увозить на операцию простаты.

Смертная казнь в 83 года

В 2018 году в штате Алабама (США) казнили 83-летнего Уолтера Муди. Это был самый пожилой преступник, в отношении которого американские власти применили смертную казнь. Ему ввели смертельную инъекцию и не дали право на последнее слово.

Уолтер 20 лет провел в заключении, ожидая окончательного приговора. Он обвинялся в серии взрывов: в 1989 году преступник прислал бомбу 58-летнему окружному судье Роберту Венсу, а затем отправил такую же посылку адвокату по гражданским правам Роберту Робинсону. Оба устройства сработали и убили получателей.

С 1972 года судья Венс вел дело, в котором Муди обвинялся в изготовлении взрывных устройств. По версии следствия, так преступник отомстил судье за доставленные проблемы и разрушенную карьеру. Вторая бомба была отправлена для того, чтобы сбить следствие с толку.

77-летний киллер

Второе место среди самых возрастных казненных преступников занимает Джон Никсон – наемный убийца из Миссисипи. Никсон был обвинен в убийстве женщины в 1985 году и приговорен к смертной казни в 2005-м. Сам осужденный свою вину отрицал.

«Я не убивал Вирджинию Такер. Сердцем я знаю, и это причиняет мне боль, что преступление совершено моим сыном, его другом испанцем и еще одним человеком», – утверждал Никсон перед тем, как ему ввели смертельную инъекцию.



По утверждению следствия, наемник убил Вирджинию Такер по заказу ее бывшего мужа, который заплатил за это тысячу долларов. С Никсоном действовал сообщник – он повалил женщину на землю и помог киллеру сделать выстрел в голову. Убийство было совершено рядом с домом жертвы. Губернатор Миссисипи отказался миловать Никсона, несмотря на его преклонный возраст.

Курьезный случай с 93-летним стрелком

93-летний американец Роберт Томас совершил преступление, граничащее с курьезом. Пенсионер долго и настойчиво звонил в управляющую компанию, потому что у него случился потоп дома. Там мужчину не слушали и решать его проблему не собирались.

Тогда Роберт отправился в УК и выяснил, кто говорил с ним по телефону. Пенсионер начал объяснять свою проблему и, не найдя понимания, решил выстрелить сотруднику в ноги.

Томас сдался, только когда на место прибыл наряд и также открыл огонь. Один из офицеров выстрелил в старика с улицы через окно, напугав, но не задев. После мужчину задержали. Он признался, что не хотел никого убивать, а только учил молодежь уму-разуму. Адвокат пенсионера утверждал, что его неадекватное поведение вызвано возрастными психическими проблемами.

Пожилая семейная пара убивала своих работников

Рэй и Фэй Коупленды в возрасте 76 и 69 лет были осуждены за серийные убийства. Эта неприметная на первый взгляд пара жестоко расправлялась со своими работниками. Следы преступлений парочки обнаружил сосед.

20 августа 1989 года в полицию Небраски позвонил Джек Маккормик и рассказал, что работал на ферме у одной пожилой пары. Хозяин нанимал бездомных людей, чтобы те перегоняли в его загон чужой скот. По словам Маккормика, Рэй пытался убить его, чтобы не оставлять свидетелей своих махинаций. И, что самое главное, Маккормик нашел на ферме человеческие останки. Власти штата Миссури собрали доказательства и предъявили Коупленду ордер на обыск.

9 октября 1989 года шериф Леланд О’Делл прибыл на ферму с нарядом из 40 полицейских. В сарае Рэя они обнаружили три трупа, жертвы были убиты выстрелом в затылок. Чуть позже в окрестностях фермы нашли еще два тела.



В доме пары нашли оружие 22 калибра, а также список с именами наемных работников, напротив которых стояли крестики. Всего в списке было 12 имен, семь человек из списка найти не удалось – их сочли погибшими. Казалось бы, при чем тут жена Рэя? Как выяснилось, список жертв был написан ее рукой. А еще в доме нашли покрывало, сшитое из лоскутов одежды убитых. Следствие предлагало Фэй сотрудничать, тогда она отсидела бы всего несколько месяцев за участие в сговоре. Но женщина свою вину не признала. Обоим супругам предъявили обвинение в убийстве первой степени и приговорили к четырем смертным казням.

Арест ветерана за помощь бездомным

90-летний ветеран Второй мировой войны Арнольд Эббот был арестован несколько раз. А все из-за того, что он хотел сделать доброе дело – накормить бездомных. Дело в том, что по местному закону помогать обездоленным можно лишь в строго отведенных местах. Сделано это для предотвращения несчастных случаев, например, отравления бездомных. Так гуманные действия, совершенные не в том месте, стали преступными.

Пенсионера арестовывали несколько раз, приговаривали к 60 дням тюремного заключения и штрафам. Однако Эббот не оставил свою инициативу и продолжил помогать нуждающимся.