Крушение в заливе Терпения: что случилось с Ту-95 с атомными бомбами на борту

В разгар Холодной войны в воды Охотского моря рухнул советский стратегический бомбардировщик «Медведь», имевший на борту две атомные бомбы. По одной из версий, утерянные образцы ядерного вооружения СССР в итоге оказались в руках американцев.

Самолёт с «красными головками»

Турбовинтовой бомбардировщик Ту-95 был разработан конструкторским бюро Туполева в 1952 году в качестве носителя стратегического ядерного оружия. Серийное производство самолётов началось в 1955 году. Американцы дали бомбардировщику название Bear («Медведь»). Он был не только мощным, но и самым скоростным самолётом с винтовыми двигателями. Преодолев до 12 тысяч километров, Ту-95 мог достичь любой точки на территории США.

Даже с появлением межконтинентальных баллистических ракет стратегические бомбардировщики не «списали в утиль» В модернизированном варианте Ту-95 по сей день используется вооружёнными силами РФ. Однако, как и в случае с другими носителями ядерного оружия, эксплуатация Ту-95 не обходилась без ЧП. Самый известный инцидент произошёл в 1976 году в заливе Терпения.

Самолёты Ту-95М были поставлены на боевое дежурство в небе Дальнего Востока после того, как в 1969 году американцы разом подняли 18 бомбардировщиков B-52s (операция «Гигантское копьё»). По другой версии, СССР дал ответ на полёты американцев вдоль европейского побережья. Советские ядерные бомбардировщики регулярно совершали полёты над Тихим океаном от Берингова пролива до Сахалина. Вылеты совершались с аэродрома Чаган в Казахстане.

В феврале 1976 года один из Ту-95 потерпел крушение и упал в 12 км от побережья Сахалина. Ни о причинах катастрофы, ни о судьбе экипажа официальной информации нет, но скорее всего, лётчики погибли. В Сети можно встретить неподтверждённую версию о том, что крылатой машиной управлял майор В.В. Мальцев. Утверждается, что были проведены поисковые работы, но они не увенчались успехом. А для прикрытия истинных обстоятельств гибели борта №5800205 в октябре 1976 года советские военные якобы сымитировали его аварию под Алма-Атой.

Так это или нет, об обстоятельствах трагедии в Охотском море знали немногие – высшее руководство страны да командование ВВС. Не были поставлены в известность даже моряки Тихоокеанского флота, о чём свидетельствуют мемуары контр-адмирала Анатолия Штырова «Морские бывальщины».

Выясняя в 1976 году обстоятельства случившегося, Штыров связался со штабом дальней авиации: «Погибший самолёт ваш?» – «Да». – «На борту «красные головки» (т.е. атомные бомбы) были?» – «Были. Две...»

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Владимир Маслов никаких мер не предпринял, и бомбардировщик остался лежать на дне. В 2005 году о факте крушения «ядерного» Ту-95 впервые рассказал общественности экс-министр обороны России Игорь Родионов.

В 2013 году эту информацию подтвердил бывший директор «Сахалин-геоинформ» Вячеслав Федорченко. Ещё один человек, знающий о «затопленном военном самолёте с атомными бомбами на борту» – профессор-эколог Алексей Яблоков. В то же время, действующие военные так и не признали факт катастрофы. По словам журналиста из Южно-Сахалинска Бориса Сухинина, министр обороны Анатолий Сердюков заявлял, что «крушений стратегических бомбардировщиков Ту-95 над акваторией Охотского моря никогда не было».

Операция «Голубое солнце»

Ещё одна интрига вокруг событий 1976 года связана с участием в них моряков вероятного противника. Этот сюжет описан в книге Евгения Байкова и Григория Зыкова «Тайны подводного шпионажа». Некоторые подробности событий на основе рассекреченных американских документов приводит автор журнала «Эхо планеты» Владимир Богданов.

В момент гибели Ту-95 исчезновение одной из воздушных целей засекли локаторы японской системы ПВО «Сейдж» на острове Хоккайдо. Естественно, японцы тут же передали эту информацию своим союзникам из США. Тогда в недрах разведывательного управления Пентагона созрел дерзкий план – поднять упавший самолёт и завладеть образцами ядерного оружия СССР. Секретная операция получила название «Голубое солнце».

Весной 1976 года в залив Терпения вошла подлодка «Грейбэк» с подводными скутерами на борту. Обломки самолёта и обе бомбы были найдены на глубине 40 метров. Спустя некоторое время на дно спустились 10 опытных боевых пловцов. Для защиты от радиации поверх резиновых костюмов они надели свинцовую защиту.

«В их распоряжение были предоставлены более мощные, специально сконструированные подводные буксировщики с гидравлическими подъемными устройствами», – пишут Байков и Зыков.



Американским подводникам удалось поднять бомбы и, возможно, часть оборудования самолёта. За проведение операции 67 человек получили ордена и медали. Троим из подводников – капитану Майклу Гранту, лейтенанту Дрю Вуду и мастер-сержанту Дэвиду Пирсону – пришлось лечиться от лучевой болезни.

Наследие Холодной войны

Официального подтверждения того, что бомбы были «украдены» американцами, нет. Поэтому сахалинская общественность обеспокоена соседством с опасным подводным объектом. В 2013 и 2017 годах депутаты Сахалинской областной думы делали запросы с требованием поднять бомбардировщик. Но в Генштабе РФ ссылаются на то, что координаты упавшего Ту-95 неизвестны. В 2017 году, как сообщало издание «Новые известия», к месту гибели «Медведя» готово было выдвинуться поисковое судно «Пегас» гидрографической службы ТОФ. Но экспедиция так и не состоялась.

О том, почему российские военные уже 46 лет ничего не делают с упавшим самолётом, можно лишь догадываться.