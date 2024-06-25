Непокоренный: как партизан сражался еще 30 лет после окончания войны

Дух настоящего бойца не сломит ни время, ни политические перемены. В Японии умер солдат, который продолжал вести партизанскую борьбу на Филиппинах, несмотря на то, что Вторая мировая война закончилась. Он считал сообщения об окончании войны вражеской пропагандой и закончил свою войну в марте 1974 года, почти тридцать лет спустя.

Хироо Онода (Hiroo Onoda) в течение десятилетий оставался верен воинскому долгу. Он отказывался сдаться, выживая в подполье в трудных условиях. Читайте историю непоколебимого партизана дальше в нашем материале.

Командир приказал 22-летнему Хироо Оноде и трем его товарищам стоять до победного конца в 1944 году. Верный долгу, партизан продолжал вести борьбу в тылу на Филиппинах в течение 30 лет после окончания Второй мировой войны.

Младший лейтенант сдержал обещание, несмотря на то что потерял трех товарищей и узнал об окончании войны. Онода сдался только после того, как его командир, который давно уже был в отставке, отдал ему приказ прекратить борьбу. Верный воинскому долгу партизан жил в филиппинских джунглях на острове Лубанг и даже не знал о том, что США сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки.

Когда военные силы США и Филиппин захватили остров Лубанг в 1945 году, почти все японские оккупанты были убиты или взяты в плен. Онода, который отлично владел навыками выживания, отвел оставшихся в живых товарищей в джунгли в глубине острова. Там они продолжали вести партизанскую борьбу. Несмотря на проигрыш Японии, младший лейтенант не поверил приказу об отступлении, сброшенному с вертолета генералом Томоюки Ямаситой. Онода заметил, что в документе было очень много ошибок.

Группа партизан продолжала свою войну. Они выживали, питаясь тропическими фруктами и мясом краденых фермерских животных. В течение 30 лет они убили 30 филиппинцев, которых случайно приняли за врагов. Первый солдат бросил товарищей в 1950 году, второго спустя четыре года убили члены поисковой группы, преследовавшей партизан, а третий умер в 1972 году от пули местного полицейского. Онода остался один, но продолжал скрываться от поисковых групп, которых время от времени отправляли в джунгли, чтобы выследить его и заставить сдаться.

Непокоренный партизан даже отверг японский флаг с подписями его родственников, установленный в джунглях. Он проигнорировал и запись обращения своей престарелой матери, которая просила его: «Пожалуйста, возвращайся домой, пока я еще жива». Хироо Онода сдался лишь в 1974 году, когда его обнаружил путешественник-хиппи из Японии Норио Сузуки.

По утверждению туриста, он мечтал увидеть «лейтенанта Оноду, панду и снежного человека, именно в такой последовательности». Парень завоевал доверие убежденного партизана, но тот все равно отказывался выходить из подполья, не получив приказа. В результате его бывший командир, который давно уже был в отставке, отправился в джунгли, чтобы отдать формальный приказ отступить. Верный солдат сдал свой меч, ружье, которое еще отлично стреляло, 500 патронов, несколько ручных гранат и кинжал, который мать дала ему для совершения самоубийства в случае плена.

Хироо Онода встретил командира в старой армейской форме, в которой вошел в джунгли 30 лет назад. Он принес извинения президенту Филиппин Фердинанду Маркосу за то, что с товарищами убил тридцать островитян.

Партизан вернулся в родную Японию в 52-летнем возрасте в 1974 году. Он стал настоящим национальным героем, поскольку выполнил боевой приказ командира, данный ему в 1944 году:

«Быть может, пройдет три года, может, пять, но что бы ни случилось, мы вернемся за вами».



После возвращения домой Онода был шокирован изменениями, произошедшими с его родиной. К его глубокому сожалению, традиционные ценности были разрушены духом потребительства. Некоторое время Хироо Онода жил в Бразилии, работая скотоводом. Затем он вернулся в Японию и основал детский лагерь на природе на окраине Токио.

Стойкий солдат прожил еще 39 лет после возвращения из джунглей. Он умер в 16 января ‎2014‎ в Токио в 91-летнем возрасте.