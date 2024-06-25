Мировая война XVIII века: как Британия стала гегемоном

Первая мировая война случилась не в XX веке. Ей по праву может считаться Великая европейская война 1701-1714 годов, которую историографы также называют Войной за испанское наследство. В этом военном конфликте приняли участие почти все крупные государства Западной, Центральной и Южной Европы, а боевые действия велись даже в Северной Америке и на всех океанах. В результате Британия стала гегемоном. Вот как это было.

Дружба против

Испанская империя к концу XVII века стремительно теряла своё былое могущество, но при этом не переставала быть колониальной державой. Отхватить «лакомый кусок» вознамерились три претендента. Первым оказался французский король Людовик XIV Бурбон, который планировал посадить на испанский трон своего внука Филиппа – герцога Анжуйского. Вторым претендентом стал император Леопольд I, представляющий австрийскую ветвь Габсбургов. Он видел во главе Испании своего младшего сына, эрцгерцога Карла.

Конкуренцию Австрии и Франции составил и двоюродный баварский наследный принц Иосиф Фердинанд, которого в «испанской гонке» считали фаворитом. Но в начале 1699 года он внезапно умер и спор за испанское наследство разгорелся снова. После смерти испанского правителя Карлоса II в 1700 году на престол вступил Филипп V Бурбон, что стало поводом для образования антифранцузской коалиции. Англия, Голландии, Австрия на этом фоне сблизились, сумев привлечь на свою сторону Португалию и Савойю. В случае успеха, англичанам и голландцам должны были достаться испанские Нидерланды, а австрийцам – юг Италии и Сицилия.

Воевали с пользой

Самыми кровопролитными сражениями военного конфликта стали битвы при Бленхейме (1704) и при Мальплаке (1709). В первом сражении поражение потерпела франко-баварская армия, после чего Бавария была вынуждена заключить сепаратный мир. А 11 сентября 1709 года англо-австро-прусско-голландская армия атаковала французскую на севере Франции. Французы в итоге были оттеснены, но их противник понёс вдвое большие потери. Стоит отметить, что в Войне за испанское наследство перевес лишь некоторое время находился на стороне антифранцузской коалиции. Разногласия сделали своё дело – на фронте Франции стала сопутствовать удача, в результате чего пришлось начать мирные переговоры. В 1713 году был подписан мир в Утрехте, а в 1714-м – Баденский договор, завершивший войну окончательно. Итоги были следующие. Франция и Испания не объединились, Великобритания получила Гибралтар и испанский остров Менорку, Австрия – Бельгию и итальянские владения Испании.

Но всё же больше остальных из этого военного конфликта вынесла Англия, которая стала к тому же монополистом в работорговле в испанских колониях. За счёт этого на протяжении последующих ста лет британская казна регулярно пополнялась на приличные суммы. Также Великобритания сумела навязать Португалии соглашение, в результате которого государство, фактически, превратилось на два с половиной века в английский протекторат. Ещё одно следствие – превращение Англии, Шотландии и Ирландии в Соединённое королевство. По подсчётам историков, жизни за британскую гегемонию отдали от 235 тысяч до 400 тысяч человек. Это делает первую мировую войну XVIII века одной из самых масштабных на планете.