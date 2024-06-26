Почему танки Т-34 стали головной болью для вермахта

Средний танк Второй мировой войны Т-34, наряду с самолетом-штурмовиком Ил-2, реактивной установкой залпового огня «катюшей» и автоматом ППШ, стал символом победы Красной армии в Великой Отечественной войне. Тридцатьчетверки имели оптимальную для своего времени конструкцию, современный двигатель и мощное вооружение, в бою были быстры и маневренны, просты в изготовлении, эксплуатации и ремонте, став лучшим средним танком среди себе подобных. «Лента.ру» рассказывает о создании и боевом применении Т-34.

© РИА Новости // Танки Т-34-85 с десантом, апрель 1944

История создания

Гражданская война в Испании 1936-1939 годов, в которой СССР помогал республиканцам советниками и боевой техникой, показала, что советские легкие танки БТ-5 и Т-26 пробиваются малокалиберными скорострельными автоматическими пушками и даже крупнокалиберными пулеметами. Поскольку эти бронемашины были основными в Красной армии, требовалось создание среднего танка с более мощной броней и орудием.

15 августа 1937 года Совет народных комиссаров СССР обязал Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ) Красной армии «спроектировать и изготовить опытные образцы и подготовить к 1939 году производство для серийного выпуска быстроходных колесно-гусеничных танков с синхронизированным ходом».

13 октября 1937 года ГАБТУ РККА выдало Харьковскому паровозостроительному заводу № 183 имени Коминтерна (ХПЗ) технические требования на проектирование новой бронемашины. Танк, получивший индекс БТ-20 (А-20), должен был весить 13-14 тонн, иметь броню от 16 до 25 миллиметров и быть вооруженным 45-миллиметровой пушкой.

Работы над новой бронемашиной велись конструкторским бюро танкового отдела завода (штат 24 инженера), который возглавляли конструктор Михаил Ильич Кошкин и его первый заместитель Александр Александрович Морозов.

4 мая 1938-го в Москве на расширенном заседании Комитета обороны при Совете народных комиссаров СССР Кошкин и Морозов представили членам правительства проект танка А-20. По итогам дискуссии конструкторам поручили создать также чисто гусеничный проект, получивший индекс А-32.

В кошкинском КБ царила творческая атмосфера соревновательности различных предложений. Сам конструктор и его первый зам удачно дополняли друг друга. Энергичный, креативный и коммуникабельный Кошкин генерировал идеи и активно продвигал проект, в том числе, на самых высших уровнях власти. Морозов, с полуслова понимавший шефа, технически вел разработку танка, не упуская малейших нюансов.

Опытные образцы А-20 и А-32 были готовы к маю 1939-го, после чего начались их ходовые испытания. Выяснилось, что колесно-гусеничный А-20 движется несколько быстрее гусеничного конкурента, но уступает ему в проходимости и в возможности усиления бронезащиты и вооружения. Толщину брони А-32 было решено довести до 45 миллиметров.

Показ танков Сталину

19 декабря 1939 года решением Комитета обороны бронемашина А-32 была принята на вооружение, получив индекс Т-34.

К концу зимы 1940-го на ХПЗ были изготовлены два танка, на одном из которых установили пушку Ф-32 из Горького, на другом — орудие Л-11 из Ленинграда. В ночь на 6 марта 1940 года в режиме строжайшей секретности бронемашины отправились своим ходом из Харькова в Москву. Заводским механикам-водителям В. Дюкалову и Н. Носику предстояло пройти 750 километров вне дорог общего пользования.

Предусмотрительный Кошкин включил в состав колонны два тяжелых гусеничных тягача «Ворошиловец», которые вскоре пригодились — под Белгородом у одной из тридцатьчетверок вышел из строя главный фрикцион. На одной машине Кошкин прибыл 12 марта 1940 года на машиностроительный завод № 37 в подмосковном Черкизове, где второму танку тоже понадобился небольшой ремонт.

17 марта 1940 года на Ивановской площади московского Кремля перед членами партии и правительства состоялась демонстрация танков различных заводов, в том числе и Т-34. По просьбе фактического руководителя СССР, Генерального секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина, Носик и Дюкалов проехали по площади, удостоившись одобрения вождя.

Запрет производства Т-34

Тридцатьчетверки прошли испытания на танковом полигоне в подмосковной Кубинке, после чего 31 марта 1940 года Комитет обороны поручил ХПЗ и Сталинградскому тракторному заводу (СТЗ) начать серийное производство танков Т-34. Первые бронемашины сошли с конвейера завода № 183 в июне 1940 года, а с сентября тридцатьчетверки стали поступать в части Красной армии.

Кошкин, сильно простудившийся во время пробега, вскоре серьезно заболел и 26 сентября 1940 года скончался в возрасте 41 года. КБ возглавил Морозов.

Первые Т-34 вызвали в РККА неоднозначные оценки. По итогам испытаний осенью 1940-го комиссия научно-исследовательского бронетанкового полигона выявила ряд конструктивных недостатков у Т-34, среди которых были, в том числе теснота боевого отделения, непригодность приборов наблюдения, ненадежность ходовой части и главного фрикциона.

Главное автобронетанковое управление РККА направило отчет специалистов заместителю народного комиссара обороны СССР маршалу Советского Союза Григорию Кулику, который дал команду военпредам прекратить приемку Т-34 на заводах.

Руководство Харьковского паровозостроительного завода при поддержке народного комиссара среднего машиностроения Вячеслава Малышева обжаловало позицию Кулика, добившись от заместителя председателя Совета народных комиссаров маршала Советского Союза Климента Ворошилова отмены обидного для себя решения.

Т-34М вместо Т-34

Устранением выявленных недостатков тридцатьчетверки руководил заместитель Морозова Николай Кучеренко, а сам конструктор приступил к разработке улучшенной модели под индексом Т-34М, проект которого был представлен на рассмотрение в апреле 1941-го.

В Т-34М были спроектированы башня и корпус улучшенной конструкции и большего объема, а также ряд других отличий от Т-34. Комиссии Главного автобронетанкового управления модификация понравилась, и на заседании Комитета обороны в мае 1941-го военные предложили вместо Т-34 выпускать Т-34М.

Малышев приказал снять Т-34 с производства и немедленно приступить к выпуску Т-34М, однако начавшаяся Великая Отечественная война заставила советскую промышленность вернуться к базовой модели, поскольку Т-34М существовал на тот момент только в чертежах.

Тактико-технические характеристики

Длина корпуса Т-34 без орудия составляла 5,92 метра, ширина — 3 метра, высота варьировалась от 2,41 до 2,72 метра, ширина траков — 500 миллиметров. Боевая масса колебалась от 26,5 тонны до 30,9 тонны, максимальная скорость по шоссе составляла 54 километра в час, по пересеченной местности — 36 километров в час. Бронирование лобовой башни составляло 45 миллиметров. Танк был оснащен дизельным двигателем В-2, мощностью 500 лошадиных сил, четырехступенчатой коробкой передач. Емкость топливных баков составляла 545 литров. Т-34 был вооружен 76-миллиметровой пушкой (из-за чего танк еще называют Т-34-76): Л-11 (боекомплект 77 выстрелов) с длиной ствола калибра 30,5 миллиметра образца 1939 года или Ф-34 (боекомплект 100 выстрелов) с длиной ствола калибра 41,5 миллиметра образца 1940 года. На вооружении также состояли два пулемета ДТ калибра 7,62 миллиметра (один — в верхней лобовой бронеплите корпуса, другой — в спаренной с пушкой установке).



Экипаж

Экипаж состоит из четырех человек: командир, механик-водитель, заряжающий, радист-пулеметчик. Мехвод и радист располагались в нижней части танка, в отделении управления, командир и заряжающий — в башне, слева и справа от орудия.

У каждого члена экипажа на голове был надет шлемофон, который предохранял голову от ударов во время движения и был оборудован средствами двусторонней связи. Впрочем, зачастую в бою, когда все решали доли секунды, командир отдавал срочные команды механику-водителю, нажимая ногой ему на плечо или на голову.

Управление танком и поднос снарядов были сопряжены с большими усилиями, поэтому на должности механика-водителя и заряжающего старались подбирать физически крепких танкистов.

Обязанности наводчика выполнял командир, он же отвечал за горизонтальное вращение башни с помощью электропривода или вручную. Все это отвлекало его от управления боем.

Советский танковый ас, Герой Российской Федерации Василий Брюхов отмечал:

Командир танка Т-34-76 работает, как циркач, — сам наводит, сам стреляет, командует заряжающим и механиком-водителем, по радио связывается с танками взвода. От него требуется полная концентрация всех сил, иначе на поле боя он не жилец



Эту проблему удалось решить только на Т-34-85, когда в экипаж включили пятого человека (добавился наводчик), и командир смог заниматься своими прямыми обязанностями.

Производство и заводские различия

К началу Великой Отечественной промышленность СССР произвела 1066 танков Т-34, 967 из которых находились в составе механизированных корпусов в приграничных округах.

В ходе войны в выпуске массовых танков, помимо ХПЗ и СТЗ, приняли участие предприятия Урала и Сибири: производство тридцатьчетверок было развернуто на Челябинском трактором заводе, свердловском «Уралмаше», горьковском «Красном Сормове», омском заводе № 174 и нижнетагильском «Уралмаше», куда были эвакуированы мощности ХПЗ.

При этом бронемашины каждого завода были в чем-то непохожи на другие образцы. Например, сормовские танки зачастую оснащались бензиновыми двигателями и прямоугольными внешними топливными баками вместо цилиндрических, на сталинградских тридцатьчетверках вместо обрезиненных ставились полностью металлические катки, а вместо двух люков для командира и заряжающего предусматривался один.

Во время Сталинградской битвы тридцатьчетверки выпускались на СТЗ до начала сентября 1942-го, когда уличные бои подступили к стенам корпусов завода. Всего было выпущено 35 330 Т-34-76.

Боевое применение в начале войны

С началом Великой Отечественной войны тридцатьчетверки приняли активное участие в боях, не произведя на немцев особого впечатления. Летом 1941-го Т-34 в ряде случаев добивались успеха, но в целом их применение было неудачным — личный состав не успел толком изучить матчасть, а общевойсковые командиры тактически неграмотно использовали бронемашины на поле боя, рассматривая их лишь в качестве танков поддержки пехоты.

Из-за недостатка эвакуационно-ремонтных средств в приграничных сражениях механизированные корпуса РККА бросали многие тридцатьчетверки, вышедшие по тем или иным причинам из строя.

Неприятным сюрпризом для вермахта Т-34 стали лишь в ходе битвы за Москву, когда после разгрома советских мехкорпусов и танковых дивизий к концу лета 1941 года тридцатьчетверки были сведены в танковые бригады, использующие метод танковых засад.

Одним из первых в РККА такую тактику на дальних подступах к столице СССР применил командир 4-й танковой бригады полковник Михаил Катуков, который с 5 по 11 октября 1941 года нанес серьезный урон наступающим 3-й и 4-й танковым дивизиям вермахта из 2-й танковой группы генерал-полковника Хайнца Гудериана — при собственных минимальных потерях.

Дослужившись после войны до звания маршала бронетанковых войск, в своих мемуарах Катуков вспоминал:

Сверкает пламя выстрелов. Один за одним, словно наткнувшись на невидимую преграду, застывают гитлеровские машины. А юркие, стремительные тридцатьчетверки выскакивают и выскакивают из-за стогов сена, из-за сараев, из-за кустарников, делают несколько выстрелов и так же стремительно меняют позиции



Подчиненный Катукова, лучший советский танковый ас, Герой Советского Союза старший лейтенант Дмитрий Лавриненко (1914-1941) большую часть своих побед (52 подбитых немецких танка) одержал, воюя на Т-34-76.

На Гудериана, считавшегося отцом немецких танковых войск, новая тактика врага произвела серьезное впечатление. Он лично побывал в расположении 4-й танковой дивизии и осмотрел подбитые с обеих сторон танки.

В своих мемуарах Гудериан констатировал:

Потери русских были значительно меньше наших потерь. Наши противотанковые средства того времени могли успешно действовать против танков Т-34 только при особо благоприятных условиях. Например, наш танк Т-IV со своей короткоствольной 75-миллиметровой пушкой имел возможность уничтожить танк Т-34 только с тыльной стороны, поражая его мотор через жалюзи



Трофейные Т-34

Немцы использовали в сражениях некоторое количество трофейных тридцатьчетверок, которые получили индекс Pz.Kpfw.747 T-34(r) и прозвище Микки-Маус за сходство танка с мультипликационным героем Уолта Диснея при двух открытых люках башни.

Наиболее массовая противотанковая пушка вермахта начала Великой Отечественной войны (на 1 июня 1941 года 14 459 орудий) 37-миллиметровая Pak 35/36 оказалась бессильна в борьбе с тридцатьчетверками и получила от немецких солдат презрительное прозвище «колотушки». Т-34 легко расправлялись на дальних дистанциях и с основными германскими танками Pz.Kpfw. III и Pz.Kpfw. IV.

Основной танк Красной армии и модификации

После победы под Москвой Т-34 — самый массовый танк Красной армии. Тридцатьчетверки принимали активное участие во всех сражениях советско-германского фронта, кроме Кольского полуострова и Ленинградского фронта. Т-34 стали главной ударной силой советских танковых соединений в Сталинградской битве, в которой Красная армия положила начало коренному перелому в войне.

В 1941-1942 годах тридцатьчетверки, имеющие крепкую броню, усиленную продуманным наклоном броневых листов, мощный алюминиевый мотор, длинноствольное орудие и широкие гусеницы не имели себе равных на поле боя. На базе Т-34 советскими конструкторами был создан ряд модификаций бронетехники, в частности, самоходная артиллерийская установка СУ-85 и огнеметный танк ОТ-34.

Как вермахт боролся с Т-34

С конца 1941-го немцы начали осваивать более эффективные средства борьбы с тридцатьчетверками, используя против них 47-миллиметровые противотанковые пушки Pak 36(t) и Pak 181(f), 50-миллиметровые противотанковые орудия Pak 38, 88-миллиметровые зенитки, 100-миллиметровые корпусные орудия и 105-миллиметровые гаубицы.

В вермахт стали поступать кумулятивные и подкалиберные снаряды, успешно применявшиеся против советских средних и тяжелых танков. К 1943 году, когда у вермахта появились тяжелые танки Pz.Kpfw. Tiger (броня лба корпуса 100 миллиметров) и Pz.Kpfw. V Panther (броня лба корпуса 80 миллиметров), а «четверки» и самоходки получили более мощные пушки, Т-34-76 стал уязвим на дальних дистанциях от огня панцерваффе.

Теперь для уничтожения противника советским танкистам необходимо было максимально сблизиться с «тиграми» и «пантерами».

Итоги Курской битвы

В крупнейшем танковом сражении Второй мировой войны, битве на Курской дуге летом 1943-го тридцатьчетверки вместе с остальными родами войск Красной армии остановили наступление вермахта, понеся при этом весьма существенные потери. Назрела модернизация Т-34.

На совещании в конце августа 1943-го на заводе «Красное Сормово» с участием командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной армии генерал-полковником Яковом Федоренко, Малышев заявил:

Победа в Курской битве досталась нам дорогой ценой. Неприятельские танки вели огонь по нашим с расстояния 1500 метров, наши же 76-миллиметровые танковые пушки могли поразить «тигров», «пантер» на дистанции 500-600 метров. Образно выражаясь, противник имеет руки в полтора километра, а мы всего в полкилометра. Нужно немедленно установить в Т-34 более мощную пушку



Появление Т-34-85

К концу 1943 года на заводах были произведены первые опытные образцы, а с января 1944-го началось массовое производство Т-34-85, который получил более вместительную башню (с 1420 до 1600 миллиметров), в которой помещался пятый член экипажа. Боевой вес машины увеличился до 32 тонн, а длина корпуса составила 6100 метров, бронирование лобовой башни было доведено до 90 миллиметров. Коробка передач стала пятиступенчатой. Танк был вооружен 85-миллиметровой пушкой (С-53, Д-5Т, боекомплект 56-60 выстрелов), разработанной на основе зенитного орудия.

Владея стратегической инициативой и создав значительное численное преимущество в танковых соединениях, советское командование навязало противнику свою волю. С середины 1944-го Т-34-85 стал постепенно вытеснять Т-34-76, принимая участие в крупных наступательных операциях Красной армии второй половины войны, закончившихся разгромом частей вермахта.

В победном 1945 году место основного танка Красной армии прочно заняли тридцатьчетверки с 85-миллиметровой пушкой. Самым успешным танкистом Т-34-85 стал Герой Советского Союза капитан Владимир Бочковский (1923-1999), на счету которого было 36 уничтоженных вражеских бронемашин.

Послевоенная судьба Т-34

Т-34-85 производился в СССР до 1950 года, когда его вытеснил более современный танк Т-54 (официально тридцатьчетверка была снята с вооружения отечественной армии только в 1993 году). По лицензии выпускался в Чехословакии и Польше в 1952-1955 годах. С учетом ранее выпущенных Т-34-76 общее количество произведенных тридцатьчетверок составило 65 910 единиц, что позволяет называть Т-34 не только самым массовым танком Второй мировой войны, но и в мировой истории.

После Второй мировой Т-34 поставлялся в ряд стран, принимая участие во многих региональных конфликтах, например, в Корейской войне 1950-1953 годов, Шестидневной войне 1967 года, гражданской войне в Йемене, которая началась в 2014 году. Тридцатьчетверки неоднократно принимали участие в парадах Победы.