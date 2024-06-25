Августовский путч: почему на самом деле он начался 7 февраля 1991 года

В августе 1991 года всем казалось, что путч начался внезапно. Однако на самом деле это было далеко не так. Многие историки считают, что идея, воплощенная ГКЧП, была сформулирована еще в феврале. Об этом в частности свидетельствуют архивные документы.

Августовский путч и его причина

Как известно, в конце августа 1991 года в Советском Союзе произошел путч. Тогда власть в стране попытались взять в свои руки члены так называемого ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению), в который входил в том числе Председатель КГБ Владимир Крючков. Однако переворот провалился, а его организаторы были арестованы. Не стал исключением и Крючков, который, впрочем, впоследствии, как и его соратники, был амнистирован. Одной из основных причин августовского путча историки считают предотвращение подписания союзного договора, намеченного на 20 августа 1991 года. Договор носил крайне противоречивый характер и предполагал объединение республик в новом Союзе Суверенных Государств на конфедеративной основе. Именно в преддверии этого события недовольные политикой Михаила Горбачева высшие чиновники и начали подготовку к введению чрезвычайного положения.

Постановление о референдуме

Однако многие специалисты считают, что подготовка к августовскому путчу 1991 года началась еще в феврале того же года. Так, Рудольф Пихоя, автор книги «Советский Союз история власти. 1945–1991», уверен в том, что 7 февраля 1991 года произошли два события, которые оказали существенное влияние на дальнейшую политику, против которой выступили члены ГКЧП. В упомянутый день было принято постановление Верховного Совета РСФСР «О мерах по обеспечению референдума СССР и референдума РСФСР». Согласно документу, на всеобщее голосование предлагалось вынести два вопроса и включить их в один бюллетень.

Второй вопрос звучал так: «Считаете ли вы необходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием?». Правда, историки утверждают, что этот вопрос еще до выхода в свет упомянутого постановления был известен депутатам. Уже тогда в Верховном Совете шел сбор подписей о включении данного пункта в бюллетени для голосования.

Секретная записка Крючкова

Между тем многие исследователи, и в том числе Леонид Млечин, автор издания «1991. Заговор? Переворот? Революция?», основным эпизодом, положившим начало августовскому путчу, считают секретную записку Владимира Крючкова «О политической обстановке в стране», которую он направил в адрес Михаила Горбачева также 7 февраля 1991 года.

Но если о решении по поводу референдума знали все, то о записке Крючкова — всего несколько человек. Кроме прочего, Крючков в своем письме, на которое, к слову, Горбачев никак не отреагировал, отмечал: «… нельзя исключать возможность образования в соответствующий момент временных структур в рамках осуществления чрезвычайных мер, предоставленных Президенту Верховным Советом СССР. Такой шаг потребовал бы… прямого обращения к народу с призывом объединиться для сохранения Союза ССР».

Таким образом еще в феврале 1991 года была сформулирована идея, воплощенная через несколько месяцев ГКЧП.