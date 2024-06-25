Летние Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, обещают стать одними из самых инновационных и захватывающих в истории олимпийского движения.

Одним из самых ярких нововведений станет беспрецедентная церемония открытия. Впервые в истории современных Олимпийских игр она пройдет не на стадионе, а в самом сердце города – на реке Сене. Спортсмены будут проплывать на лодках по реке, приветствуя зрителей на набережных.

Париж стремится максимально интегрировать Олимпиаду в городское пространство, превратив весь город в одну большую олимпийскую арену. Ярким примером этого подхода станут соревнования по пляжному волейболу, которые будут проходить прямо у подножия Эйфелевой башни.

Территория, на которой не действуют законы

Олимпийские игры в Париже 2024 года обещают стать не просто спортивным событием, а настоящим праздником спорта, культуры и инноваций, который навсегда изменит представление о том, какими могут быть Олимпийские игры.

Об этом рассказал в своем видео блогер @egor_shows.