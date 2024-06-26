Медведь украл у рабочих переносной холодильник и сожрал всю еду

Медведь-барибал своровал у рабочих из машины холодильник с едой в Калифорнии (США). Зверь съел все содержимое.

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Сотрудники ремонтировали балконы, оставив пищу в переносном холодильнике, который находился в автомобиле. Зверь незаметно подошел к машине и вытащил контейнер. После этого вор взял его в зубы и протащил по дороге, после чего начал есть обед рабочих.

Мужчины заметили медведя и попытались его прогнать. Однако к тому времени хищник опустошил холодильник, оставив рабочих без еды, которую они брали на смену. Наевшись, барибал ушел в лес, а мужчины забрали переносной холодильник.

Ранее дикий медведь забрался на кладбище в Иркутской области. Животное, не найдя чем поживиться, раскачало памятник на одной из могил.