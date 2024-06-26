Кто придумал День рождения зубной щетки

Ежегодно День рождения зубной щетки отмечают 26 июня. Ее придумали китайцы еще в 1498 году, в 1939-м в Швейцарии появился первый электрический прибор. А в России первое такое приспособление возникло в 20-х годах XIX столетия.

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Еще сегодня отмечают Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Его учредили в 1987-м с целью создания общества, свободного от пагубной зависимости.

Международный день в поддержку жертв пыток провозгласили в 1997 году.

А в народном календаре - Акулина Гречишница. Крестьяне на Руси сеяли гречиху. По старинному обычаю, в этот день из нее варили кашу и угощали нищих. Но не пили молоко - оно становится вредным для здоровья, считали тогда. Еще одно название праздника, Акулина - Задери хвосты, появилось благодаря нашествию мух и комаров, которое случалось в это время.

Также 26 июня - День косметолога, День шоколадного пудинга и День теней на стене.