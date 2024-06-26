История «Полуповешенной Мэгги»: как без последствий пережить смертную казнь

В наши дни в странах, где до сих пор практикуют смертную казнь, не оставляют приговоренному ни единого шанса. Если преступник выжил, то экзекуцию будут повторять до тех пор, пока он не умрет. Но раньше правила были другие, и если казненному удавалось остаться в живых, считалось, что ему даровано Божье прощение. Благодаря этому обычаю, избежала смерти шотландка Маргарет Диксон, неудачно повешенная в 1724 году.

Маргарет Диксон родилась в 1702 году в семье небогатых крестьян на ферме вблизи Эдинбурга. Как прошло детство Мэгги, точно неизвестно. Ее биография подробно освещена в судебных документах лишь с совершеннолетия. Девушка в 21 год вышла замуж и вместе с супругом переехала из родного дома в небольшой городок Келсо. Там она устроилась горничной в гостиницу.

Но когда Диксон было 23 года, ее бросил муж. Этим немедленно воспользовался работодатель девушки, коварно ее соблазнив. Вскоре Мэгги поняла, что ждет ребенка от хозяина гостиницы. Рождение внебрачного ребенка в то время было страшным позором, который мог перечеркнуть всю жизнь.

© Эдинбург

Поэтому Мэгги, родив младенца, завернула его в тряпье и бросила в реку. Но девушке не удалось скрыть свою беременность от окружающих. Вскоре у соседки возник вопрос — где ребенок? Женщина донесла на Мэгги стражам закона, ее арестовали и отвезли в Эдинбург. Сначала Диксон все отрицала, но когда на берегу нашли тело ребенка, призналась в содеянном. Но при этом настаивала, что младенец появился на свет мертвым и она просто избавилась от тела.

Судебная медицина в 18 веке не могла точно установить, лжет Мэгги или нет. Но врач, делавший вскрытие погибшего ребенка, заявил, что он утонул. После этого на снисхождение суда можно было не рассчитывать. После недолгого заседания детоубийце вынесли смертный приговор.

© Место на городской площади Эдинбурга, где стояла виселица, обозначено круглой возвышенностью

Чудесное воскрешение

2 сентября 1724 года 23-летнюю Маргарет Диксон повесили на площади в Эдинбурге. Когда стало ясно, что Мэгги не дышит, палач вынул ее из петли и разрешил забрать тело. В городских хрониках сказано, что возле трупа повешенной развернулась настоящая баталия. Желающих завладеть телом оказалось немало. Претендентами были ценители нетрадиционной медицины, студенты-медики, желавшие получить мертвеца для вскрытия, и родственники казненной.

В итоге победила родня Мэгги. Тело девушки положили в специально припасенный гроб и повезли на подводе в родную деревню хоронить. Но на середине пути произошло невероятное. Из деревянного ящика раздался стук и стоны. Когда крышку открыли, то Мэгги без посторонней помощи покинула домовину и предстала перед шокированной публикой. Чувствовала она себя настолько хорошо, что остаток пути бодро шагала рядом с телегой.

Воскресшую Диксон осмотрел врач и, кроме следа на шее от веревки, не обнаружил никаких проблем со здоровьем. О случившемся немедленно донесли властям. Но те ничего не могли поделать — законы Королевства запрещали казнить за одно преступление дважды. Так как в судьбу детоубийцы вмешалось провидение, ее простили. Вскоре Мэгги продолжила работать в гостинице.

Хозяин заведения был в восторге от «Полуповешенной Мэгги», как прозвали ее в народе. Народ валил в гостиницу толпами, чтобы посмотреть на выжившую чудесным образом Маргарет. Номера никогда не пустовали, а трактир на первом этаже всегда был забит посетителями.

Дальнейшая судьба Маргарет Диксон сложилась удачно. Она встретила новую любовь, вышла замуж и родила детей. «Полуповешенная Мэгги» прожила долгую по меркам 18 века жизнь. Она умерла в возрасте 60 лет в постели, в окружении домочадцев. Об этой удивительной женщине не забыли. Ее история описана на доске возле эдинбургского паба, носящего ее имя — Maggie Dickson.