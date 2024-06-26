Метод тренера: почему Спаллетти не умеет проигрывать

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти известен своим эмоциональным, а местами и вовсе истеричным поведением. Он славился этим ещё в «Зените», затем в «Наполи», и сейчас оно в полной мере проявляется в национальной команде.

В памяти российских болельщиков наверняка ещё сохранились матчи сезона-2020/2021, где «Наполи» Спаллетти противостоял московский «Спартак», которым на тот момент руководил Руй Витория. Москвичи тогда неожиданно смогли выиграть обе встречи группового этапа Лиги Европы, а Лучано в очередной раз доказал, что проигрывать он совершенно не умеет. После первого поражения итальянец разразился нелицеприятной тирадой в адрес соперника. Причём суть её сводилась к тому, что «Спартак» виноват в самом факте своего существования.

После фиаско в Москве Спаллетти демонстративно отказался пожать руку Витории, никак толком не объяснив свой поступок. Хотя в чемпионском для «Наполи» сезоне наступило относительное затишье. Оно и понятно: когда есть результат, нечего психовать.

Новое развитие история с поведением тренера получила на Евро-2024. Итальянцы чудом зацепились за плей-офф, уйдя от поражения в матче с Хорватией на восьмой добавленной минуте. Как выяснилось, Спаллетти это выбило из колеи, и он уверен, что причина неудачной игры «скуадры адзурры» в том, что в её составе есть некий информатор, сливающий внешнему миру всё, что происходит в раздевалке.

Я всегда разговариваю со своими игроками. Я должен уметь слушать ушами и видеть глазами. Казалось, что команда создаётся путем многих разговоров с игроками, верно? Это не интерпретация, это так. Но то, что есть кто-то внутри, кто сливает вещи наружу, это плохо для сборной, — приводит слова Спаллетти Mundo Deportivo.



Конечно, плохо. Но ещё хуже искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет. Спаллетти должен понимать, что такие моменты вряд ли объединяют команду, для которой турнир, по сути, только начался. Пока неизвестен соперник по 1/8 финала, но не следует забывать, что итальянцы финишировали в своей группе вторыми, а значит, лёгкой прогулки уже не будет.

Лучано – хороший тренер. Но на крупных турнирах эмоциональная составляющая важна не меньше спортивной. И если коллектив почувствует какие-то подводные течения, а тренер начнёт истерить в попытке их искоренения, это сильно усугубит ситуацию. Исчезнет доверие, и мысли футболистов будут точно не о предстоящей игре. А футбол таких ошибок не прощает. Пока есть время, Спаллетти нужно разобраться не только с происходящим в команде, но и в себе. Да и по игре к итальянцам есть вопросы.