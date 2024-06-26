В истории советской архитектуры есть немало примеров, когда амбициозные проекты значительно опережали свое время. Одним из таких ярких образцов стал экспериментально-показательный жилой район Северное Чертаново в Москве, построенный в

1970-х годах.

Северное Чертаново задумывалось как воплощение идеального жилого комплекса будущего. Проект разрабатывался под руководством архитектора Михаила Посохина и представлял собой настоящий прорыв в градостроительстве того времени.

Комплекс состоял из трех 24-этажных башен и нескольких протяженных корпусов меньшей этажности. Главной особенностью проекта стала его комплексность и продуманность до мельчайших деталей.

Почему в СССР стены подъездов красили в зеленый или синий цвет

Особое внимание уделялось комфорту жителей. В зданиях были установлены подземные гаражи с лифтами, поднимающими жителей прямо к подъездам.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @demidov.