День рыболовства: какие еще праздники отмечают 27 июня

Ежегодно День рыболовства жители разных стран отмечают 27 июня. Несмотря на то, что это занятие является одним из самых древних, праздник появился относительно недавно – в 1984 году. Согласно традиции, принято устраивать состязания по ловле рыбы из водоемов.

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Еще сегодня день рождения банкомата. Именно 27 июня с успехом прошли тестирования первого в мире устройства по получению наличных средств.

А в народном календаре – Елисей Гречкосей. Раньше в этот день сеяли гречку, поэтому люди ждали ясной и солнечной погоды. Если же шел дождь, то это считалось плохой приметой. Она сулила сырость на протяжении семи недель.

Также 27 июня жители разных стран отмечают Всемирный день рукопожатий, День работников промышленности, Международный день ананаса и День записывания случайных мыслей.