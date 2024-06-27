Несчастливые миллионы: как человек крупно выиграл в лотерею и из-за этого потерял все

Известны множество случаев, когда крупный выигрыш в лотерею не шел на пользу счастливцу. Обычно мгновенных миллионеров губит тщеславие, страсть к роскоши и расточительность. Но история американца Эндрю Джека Уиттакера особенная. Этот человек сорвал крупнейший джекпот в истории и стал жертвой собственного великодушия.

Везучий мистер Уиттакер

Эндрю Джек Уиттакер родился и вырос в провинциальном городке в Западной Вирджинии. Его семья была очень бедной и у его родителей не было не то что автомобиля, но и телевизора. Еще в детстве Джек поклялся, что вырвется из нищеты и будет жить достойно. Все получилось, и к 55 годам он стал миллионером. У него было все, что необходимо человеку для счастья: строительный бизнес, шикарный дом, любимая жена, дочка и внучка.

Все начало рушиться в рождественское утро 2002 года. Джек узнал, что лотерейный билет Powerball, купленный им на сдачу на заправке, выиграл 314 900 000 долларов. Что же в этом плохого, спросите вы? Даже для миллионера треть миллиарда долларов совсем не лишняя сумма. Так подумал и Уиттакер, еще не подозревавший, чем все закончится.

«Помню, что у меня заболел живот, и я прямо не знал, что теперь делать, с кем посоветоваться».



Работники Powerball помогли мужчине сориентироваться. На следующий день утром Джек позировал для прессы с огромным лотерейным билетом и давал интервью. Счастливец был растерян и на вопросы журналистов о том, как потратит деньги, лопотал что-то про благотворительность и подарки дочке и внучке.

© Джек Уиттакер с женой и внучкой

Мистер Уиттакер не кривил душой. Едва получив деньги, он тут же затеял строительство двух церквей в Западной Вирджинии. Также он основал благотворительный Фонд Джека Уиттакера, помогающий нуждающимся. Тех, кому была нужна материальная помощь, было хоть отбавляй. Люди шли бесконечным потоком и у каждого была своя печальная история.

У Джека просили деньги, его убеждали, умоляли, у него требовали. Уиттакеру это казалось странным, так как многие вели себя так, будто именно он виноват в их бедности. Но он продолжал раздавать деньги, потратив на это примерно 50 млн долларов.

Когда благотворитель умерил пыл и стал более разборчивым с помощью, на него начали подавать в суд. Это касалось уже не только фонда. Любой счет, любая платежка компании Уиттакера подвергались атаке ушлых адвокатов.

Несчастливые миллионы

Дома тоже не все было ладно. Родственники возмущались бесполезной тратой денег. Они были уверены, что Джек должен в первую очередь позаботиться о них, а не о каких-то оборванцах с улицы. И он заботился, но все равно многие считали, что этого недостаточно и обвиняли Уиттакера в скупости.

Джек каждую неделю выделял внучке по 2000 долларов на карманные расходы. Не чувствуя ограничений, девушка плотно подсела на наркотики. Сам мистер Уиттакер страдал от одиночества и безделья. Многочисленные судебные иски заставили его закрыть бизнес и поссорили с партнерами. Ему было даже не с кем выпить в баре — все отвернулись от бедолаги. Джек начал пить в одиночестве.

Сначала он ходил в бары, но потом его начали замечать в казино и стриптиз-клубах. Джек пошел вниз по наклонной и его редко видели трезвым. Он неоднократно привлекался за вождение в нетрезвом виде и платил большие штрафы. Через год после злополучного выигрыша Уиттакер пришел в полицию. Он заявил, что из его машины украли сумку с полумиллионом долларов. Разумеется, полицейские спросили, почему он возил с собой такую сумму. Джек ответил — «Потому что я могу себе это позволить».

Было понятно, что жизнь мужчины рушится. Но это было не все. 9 декабря 2004 года пропала его внучка. Через 10 дней ее труп, завернутый в полиэтилен, нашли на парковке возле супермаркета. Вскрытие показало, что девушка умерла от передозировки наркотиков. Через несколько лет Уиттакер лишился и дочери — она умерла при невыясненных обстоятельствах. А в 2016 году произошел пожар в его доме, который почти полностью его уничтожил.

Сейчас Джек Уиттакер сторонится журналистов и о нем мало что известно. Никто даже не знает, осталось ли у него что-то от тех злополучных миллионов. В последнем своем интервью он сообщил, что жалеет о том, что не порвал и не выбросил тот несчастливый лотерейный билет, лишивший его всего.