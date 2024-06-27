«Ну что, сыграем 2:2?» Как Дания и Швеция на Евро-2004 вывели из игры Италию

Если посетить итальянское кафе, то вам наверняка в меню предложат вкусный десерт – бискотто (бискотти). Это сухое печенье с характерной длиной и изогнутой формой. Оно готовится из муки, сахара, яиц с добавлением миндаля, шоколада или сухофруктов. Вкуснятина. А если макнуть его ещё в шоколад, то вообще.

© РИА Новости / Максим Богодвид

Но в 2004 году в самой Италии этот десерт резко потерял свою популярность, а слово стало двусмысленным. И причина этому – футбол.

Слово «бискотто» в переводе с итальянского означает «дважды запечённый», то есть одинаково выглядящий с обеих сторон. Это считается одной из версий, почему именно этим словом в Италии стали обозначать ситуации в футболе, когда обе команды устраивает счёт в матче.

Именно такой фокус провернули сборные Дании и Швеции на чемпионате Европы 2004 года, оставив за его бортом сборную Италии.

В 2002 году сборная Италии была пострадавшей в одном из самых скандальных матчей в истории чемпионатов мира. Тогда эквадорский судья Байрон Морено откровенно убил её в матче 1/8 финала с одними из хозяев чемпионата – сборной Южной Кореи. И через два года – новый удар.

На Евро Италии досталась вполне проходимая группа, но она в первых матчах дважды сыграла вничью – против Дании и Швеции. Мало кто сомневался, что уж Болгарию-то фаворит обыграет. Проблема была в том, что ничья в параллельной игре скандинавских команд со счётом 2:2 или крупнее приводила к тому, что именно они проходили бы дальше.

После 1982 года появилась практика играть матчи последнего тура в одно время. В тот год на чемпионате мира ФРГ и Австрия уже знали результат матча между Алжиром и Чили, по итогам которого австрийцы уже вышли в плей-офф, а немцам была нужна победа. Они её и добыли со счётом 1:0, а сами футболисты откровенно ходили по полю пешком. Правило было, но итальянцам оно не помогло.

Перед матчем Дании и Швеции журналисты донимали главных тренеров вопросами, будут ли они играть на устраивающий команды счёт. Наставники уверяли, что всё будет честно. Итальянцы призывали внимательно следить, чтобы игра не носила договорного характера, и надеялись, что соперники сыграют честно. Всех попытался успокоить президент УЕФА швед Леннарт Юханссон, обещавший расследование, если в матче Швеции и Дании случится что-то подозрительное.

Италия вырвала свою победу в добавленное время, но восторг автора гола Антонио Кассано сошёл на нет, когда он узнал, что на 89-й минуте после грубейшей ошибки вратаря датчан счёт во втором матче стал 2:2.

Томас Сёренсен считался хорошим вратарём, поэтому было крайне подозрительно, когда обычный прострел он не забрал намертво, не выбил подальше, а словно бы неловко откинул прямо на ногу сопернику. Намеренно или случайно, ведь все люди и ошибаются, доказать уже невозможно.

После матча Джованни Трапаттони напомнил, что УЕФА обещал расследование. Джанлуиджи Буффон назвал произошедшее позором. Итальянская пресса открыто писала о «договорняке», а болельщики себя не сдерживали. Пресс-секретарь УЕФА Роб Фолкнер всех шокировал: «Ничего особенного в этом матче не было».

Позднее шведский журнал Offside провёл расследование, расшифровав слова игроков по движению губ, чем добавил аргументов в пользу сговора.

На разминке перед матчем швед Эрик Эдман спросил у датчанина Даниэля Йенсена: «Ну что, сыграем 2:2?» «Давай, почему нет?» – ответил с улыбкой Йенсен. «Хорошо, тогда вы пропускаете первыми», – ответил Эдман.

Правда, первыми всё же пропустили шведы после точного удара Йон-Даля Томассона.

Во втором тайме при счёте 2:1, когда датчане чуть не забили третий мяч, швед Андерс Андерссон закричал сопернику Томасу Гравесену: «Чёрт возьми, угомонитесь!» В ответ услышал: «Да, но вы же должны хотя бы атаковать».

После финального свистка «накосячивший» Сёренсен побежал и обнял нападающего Швеции Маркса Ольбака, вместе с которым играл за «Астон Виллу». Ольбак его одёрнул: «Ты с ума сошёл, отстань от меня! Отпусти, это позор».

Так или иначе, из итальянцев сделали бискотто.