Как испанские слизни-убийцы попали в Россию

В Московской области стали регулярно замечать необычных созданий – гигантских слизней и ос, огромных улиток и даже тропических пауков. Доцент Института экологии Российского университета дружбы народов Владимир Пинаев в эфире телеканала «МИР 24» рассказал, что из себя представляет гигантский коричневый слизень, которого в Европе прозвали убийцей.

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«Надо понимать, что это некий европейский слизень, которого так назвали для красного словца. Испанский слизень. У нас слизни тоже всегда были. Но наши, российские слизни, они немножко помельче. Если вы пойдете в лес, вы увидите, что они там тоже совершенно спокойно проживают. В чем же отличие этого европейского слизня? Он более крупный, у него более яркий окрас, ну и, соответственно, он более прожорливый», – пояснил эксперт.



Специалист предполагает, что в наших широтах этот слизень появился вместе с садовыми растениями из европейских питомников, которые в связи с недостаточной санитарной обработкой могли привезти к нам. Владимир Пинаев также рассказал, опасен ли этот слизень для человека.

«Они питаются опадом растений. Могут жить в совершенно грязных местах. Если вы будете их хватать, есть теоретическая возможность инфекционного или вирусного заражения. Лучше их трогать в перчатках. Мы помним, что бич современного мира – это разного рода аллергии. Чтобы не было непонятной реакции, лучше защитить себя», – пояснил эксперт.



Специалист заключил, что после сбора таких слизней с участка, лучше их подвергнуть термической обработке.