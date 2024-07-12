Как кучка конкистадоров империю ацтеков покорила

Столица империи ацтеков пала под напором кучки испанских конкистадоров. Теночтитлан с населением почти 200 тысяч человек, самый большой город в мире на тот момент, был покорен примерно двумя тысячами испанцев и отрядом союзных им индейцев примерно такой же численности. Сейчас нам эта страна известна как Мексика, а Теночтитлан – ее столица, город Мехико.

Империя ацтеков существовала к тому моменту около 200 лет и они, вопреки распространённому представлению, вовсе не были коренным населением. Собственно, они оказались такими же завоевателями, что и испанцы. Этим во многом и объясняется тот факт, что из более чем 10 миллионов подданных никто не встал на защиту императора. А многие так и вовсе помогали испанцам.

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Ацтеками их стали называть европейцы, да и то только в XIX веке, по стране, которую они считали своей прародиной – Ацтлан. Сами себя ацтеки именовали «мешика». А вот где этот Ацтлан находился доподлинно неизвестно, ясно только, что явно севернее – то ли в прериях Дикого Запада современных США, то ли чуть южнее.

По легенде, которую культивировали сами ацтеки, в какой-то момент на их прародине бог им велел идти и искать место, где орёл будет пожирать свою добычу. Там мол и основывайте свой город и своё государство. И вот, изрядно походив по земле, они наконец-то увидели озеро, на островке которого на огромном кактусе сидел орёл и ел змею. Нашли.

Но есть и другая версия, которая представляется более реальной. Дело в том, что ацтеки пришли не на пустое место и оно было уже давно заселено довольно многочисленными народами. Приткнуться было некуда, чужакам особо рады не были, но и прогонять не стали – живите раз пришли.

Однако решили съехидничать и выделили им для поселения остров на озере Тескоко. Туда сроду никто не совался, поскольку он буквально кишел змеями. Но промахнулись. Змеи были национальной едой ацтеков, и они только обрадовались – надо же какие богатые охотничьи угодья им выделили! И тут увидели орла со змеей на кактусе. В этом вопросе легенды сходятся, похоже так и было.

Надо полагать, змеи были не меньше изумлены, но удивление длилось недолго – их всех сожрали. То есть опять остро встал вопрос кормовой базы. Однако город Теночтитлан, основанный в 1325 году к тому моменту уже стал крупным поселением. А ацтеки за годы странствий получили высокую организацию и крепкую армию. Да и численность населения на таких харчах, явно более обильных, чем скудная пища прерий, заметно увеличилась.

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Первоначально ацтеки платили дань племенам, пустивших их пожить. Но потом решили, что хватит и в 1429 году добились независимости. А заключив союз с соседними городами, Тескоко и Тлакопана, создали мощное государство, которое подчинило себе всю Центральную Америку. К тому же периодически проходили обряды с человеческими жертвоприношениями богам, явно в целях устрашения и профилактики, поскольку были придуманы правителями уже после завоевания страны. Это наверняка не добавляло им популярности.

Таким образом, когда испанский конкистадор Эрнан Кортес явился в 1519 году в Теночтитлан, то у ацтеков была крайне скверная репутация и завоевателей местное население ненавидело. Но поначалу Кортес увидел громадный город с неслыханными богатствами. В тот момент ему и в голову не приходило, что можно захватить многомиллионную страну.

Император Монтесума II принял испанцев довольно ласково, объявил их почётными гостями. Это позволило Кортесу осмотреться и понять политическую обстановку. Но всё равно захватывать город силой он не решился. Поэтому просто втихаря взял в плен самого Монтесуму и правил страной от его имени. Местным об этом ничего не сообщили.

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В этот момент возникли серьёзные осложнения с испанскими властями, которым не понравилось своеволие Кортеса, и они выслали карательный отряд для его ареста. Тогда он срочно выезжает на побережье Мексиканского залива, улаживает конфликт, а высланный для его задержания отряд уговаривает присоединиться к нему, посулив большую награду.

В это время оставшиеся в Теночтитлане солдаты перессорились с горожанами. Что случилось доподлинно неизвестно. По одной версии, которой придерживаются испанцы, они не дали совершить обряд человеческого жертвоприношения. По другой – учинили обычный грабеж, насилие и прочие безобразия.

Как бы то ни было, их выгнали. Но Кортес уже не мог уйти просто так, добыча была близка, и он понимал, что захватить её реально. Он заключает союз с местными племенами, ненавидящими ацтеков и те дают ему воинов. У самого Кортеса было 1300 солдат, 100 всадников и 150 стрелков (огнестрельное оружие ещё было новинкой). Начинается осада Теночтитлана, которая длилась 70 дней.

Сложность для конкистадора составлял тот факт, что город был на острове посреди озера, с берегом соединен довольно узкими дамбами и не было совершенно никакой возможности использовать конницу, которую так боялись индейцы. Но он с помощью индейцев построил флотилию, суда которой оказались мощнее индейских пирог.

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Было предпринято несколько штурмов и наконец 13 августа 1521 года Теночтитлан пал. Империя ацтеков перестала существовать, ее императоры (уэй-тлатоани) были убиты, вожделенная казна досталась завоевателю. Это была громадная сумма, оцененная в 130 тысяч испанских дублонов – бюджет многих крупных стран того времени.

Но Кортесу это показалось мало, испанцы обшарили весь город, но больше ничего не нашли. Непонятно, это была жадность или Кортес что-то знал про другие богатства. Во всяком случае легенда, что ацтекам удалось спрятать основную часть сокровищ, в Мексике жива до сих пор и послужила основой для многих приключенческих романов.