День Ашура: история, традиции и значимость мусульманского праздника

Ашура — мусульманский праздник, который выпадает на десятый день священного месяца Мухаррам. Его особенность в том, что разные исламские конфессии наделяют его разным смыслом. Сунниты вспоминают ветхозаветные события, а шииты — убийство внука пророка Мухаммеда имама Хусейна. Они скорбят, соблюдают пост в этот день, а некоторые занимаются физическим самобичеванием. Об истории и традициях дня Ашура — в материале «Газеты.Ru».

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Когда празднуют день Ашура в 2024 году

История дня Ашура

Традиции дня Ашура у шиитов

Традиции дня Ашура у суннитов

Как мусульмане проводят день Ашура

Традиционное блюдо в день Ашура

Когда празднуют день Ашура в 2024 году

День Ашура отмечается на десятый день месяца Мухаррам — это первый месяц года по мусульманскому календарю и для верующих он считается священным. Согласно исламским верованиям, в этот день были сотворены земля и небеса, ангелы и первый человек — Адам.

Название «Ашура» происходит от арабского слова «ашара», что означает «десять», рассказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по исламу, доктор педагогических наук, профессор Сергей Оганесян. Подобно и другим важным дням в исламе, праздник определяется по лунному календарю. В 2024 году он выпадает на 16 июля (10 Мухаррама 1446 года по календарю Хиджры).

Как известно, мусульмане ведут свое летоисчисление по календарю Хиджры, который основан на циклах Луны, а не солнца. Именно поэтому, как правило, по григорианскому календарю даты не совпадают. Сергей Оганесян эксперт по исламу, доктор педагогических наук, профессор



История дня Ашура

Особенность дня Ашура в том, что сунниты и шииты отмечают его по-разному. При этом традиции, связанные с другими важными праздниками, такими как Курбан-Байрам и Ураза-байрам, у них не расходятся. Изначально в праздник вспоминали события, описанные в Ветхом Завете (в иудаизме этот день также считается важным).

«В этот день был спасен Ной [в арабской традиции — Нух] со всеми теми, кто находился вместе с ним на его корабле. Его ковчег подплыл к суше, и Ной увидел землю со своими домочадцами. В знак благодарности всевышнему он начал поститься», — пояснил эксперт по исламу.



Также считается что в этот день произошло спасение пророка Мусы (Моисея в ветхозаветной традиции), который вместе со своим народом покидал Египет. Перед ними разошлись воды Красного моря, дав возможность пройти, а над преследовавшим их войском фараона — сомкнулись. После этого пророк постился в этот день на протяжение всей жизни в благодарность богу за освобождение.

По преданию, пророк Мухаммед после своего переселения из Мекки в Медину увидел иудеев, постящихся в день Ашура, и велел своим сподвижникам тоже соблюдать пост. Он говорил: «Лучший пост после Рамадана — в месяц Божий аль-Мухаррам. Лучшая молитва после обязательных пяти — молитва ночью до зари».

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Различие в трактовке и восприятии дня Ашура у шиитов и суннитов связано с событиями 680 года. 10-го числа месяца Мухаррам в городе Кербела (на территории современного Ирака) в ходе междоусобной борьбы погиб внук пророка Мухаммеда — Хусейн. Он был младшим сыном праведного халифа Али и Фатимы — дочери Мухаммеда.

По преданию, за несколько лет до этих событий старший внук пророка, Хасан, заключил соглашение с правителем Омиядского халифата Муавией о том, что тот не передаст своему сыну власть по наследству. Но сын Муавии, Язид, нарушил договор, узурпировал власть и захотел подчинить себе Хусейна, младшего брата Хасана. Язид искал подходящую возможность, и когда Хусейн отправился в город Куфу с 72 членами своей семьи, решил напасть. Со своим войском он остановил путников недалеко от реки Евфрат. Силы были неравны, но внук Мухаммада и его единомышленники отказались подчиниться Язиду и признать его халифом. После этого их подвергли жестоким пыткам и убили: тела жгли, головы прибивали к крестам, а трупы топтали лошадьми. Самому Хусейну нанесли десятки колотых ран и обезглавили.

С тех пор для шиитов Ашура стал днем траура и скорби по имаму Хусейну и его сподвижникам, тогда как для суннитов этот день сохраняет свое первоначальное религиозное значение.

Традиции дня Ашура у шиитов

В отличие от суннитов, для которых пост в этот день Ашура является добровольным, у шиитов он обязателен. В странах с преимущественно шиитским населением — Иране, Ираке, Азербайджане — верующие проводят реконструкции сражения у Кербелы, отдавая дань уважения павшим сторонникам Хусейна.

Люди проводят в домах и дворах поминальные обряды. Их традиционные атрибуты: пустые кувшины как символ жажды, которую испытывали воины во время битвы, и потухшие печи — по преданию именно в печи была спрятана отрубленная голова Хусейна.

Одна из самых известных традиций в день Ашура среди шиитов — самобичевание. Этот ритуал проходит на улицах и площадях. Мужчины используют специальные цепи с лезвиями на концах, которыми наносят удары себе по спине, что часто приводит к серьезным ранам. Также распространено самобичевание с использованием обычного лезвия или ножа, которые удерживают между пальцами и наносят удары по плечам и голове.

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Женщины, участвующие в траурных шествиях, громко плачут, возглашая: «Шах Хусейн, вах Хусейн!». По созвучию с этой фразой появилось европеизированное название церемонии «шахсей-вахсей», которое иногда используют в народе.

Существуют и уникальные обычаи, связанные с днем Ашура, в зависимости от страны. Например, в Иране перед самобичеванием и реконструкцией битвы шииты ритуально очищаются, купаясь в грязи, а затем сохнут у костра, покрываясь плотной коркой.

Традиции дня Ашура у суннитов

Для суннитов Ашура — день добровольного поста, во время которого они вспоминают спасение пророка Моисея, подчеркнул Оганесян. Сам обычай поститься восходит к древним иудеям: в исламской традиции принято считать, что пророк Мухаммед, увидев иудейский пост, призвал своих последователей присоединиться к этому обычаю.

Интересно, что арабы-бедуины постились именно в этот день до пророческой миссии Мухаммеда. В этот день принято совершать добрые поступки, молиться, готовить угощения для родных, посещать больных родственников. Запрещено совершать неблаговидные поступки, провоцировать любые конфликты и споры и употреблять одурманивающие напитки. Сергей Оганесян эксперт по исламу, доктор педагогических наук, профессор



В этот день мусульмане также чтят память о том, как первый человек на земле раскаялся в своем грехе, за что получил прощение от всевышнего. Поэтому у суннитов день Ашура имеет более праздничный характер. Они делают добрые дела, готовят угощения и раздают их нуждающимся, следуя заветам о милосердии и щедрости.

Сунниты вспоминают и имама Хусейна, однако их традиции запрещают самобичевание. Поминальные обряды у них проходят в более сдержанной обстановке, без раздирания плоти до крови цепями.

Как мусульмане проводят день Ашура

В этот день мусульмане читают специальные суры из Корана. Некоторые верующие проводят ночь накануне Ашуры в молитвах, стремясь приблизиться к Аллаху и выразить свою преданность и благодарность. В сам праздник принято навещать больных родственников и друзей, так как считается, что моральная поддержка и помощь в этот день имеют особую силу и значимость перед богом.

В некоторых суфийских орденах день Ашура отмечается особыми ритуалами и медитациями. Суфии читают священные тексты, проводят зикр (поминание Бога) и коллективные молитвы.

В арабских странах и Средней Азии, где бывают проблемы с водоснабжением, принято помогать бездомным и нуждающимся, поднося им кувшины с водой. Многие мусульманские общины организуют благотворительные акции. Помимо раздачи еды и воды, проводятся медицинские кампании, сборы средств для неимущих и на проекты по улучшению инфраструктуры в бедных районах.

Мусульмане верят, что милостыня, поданная в этот день, вернется великой наградой, сопоставимой по размерам с горой Ухуд .

В последние годы день Ашура становится платформой для межрелигиозного диалога. В некоторых странах мусульмане, христиане и иудеи собираются вместе, чтобы поговорить об общих исторических корнях и укрепить взаимопонимание и уважение между разными религиозными общинами.

«Праздник подчеркивает сюжетно-событийное единство трех религий: иудаизма, христианства и ислама. Он не восходит корнями к язычеству и является, согласно преданию, праздником, который исходит от единого Бога», — добавил Оганесян.



Традиционное блюдо в день Ашура

Традиционное блюдо, которое готовят в день Ашура, называется так же — ашуре или ашура. Это десерт, который также известен как «сладкая каша Ноя». Считается, что его готовили на Ноевом ковчеге из остатков запасенных перед потопом продуктов.

В каждой стране ашуре сохраняет свою основу, — это сладкая каша из пшеницы или других злаков — а небольшие изменения в ингредиентах и способах приготовления отражают культурные традиции и предпочтения региона.

Турция

Основные ингредиенты включают пшеницу, нут, фасоль, изюм, инжир, абрикосы и сахар.

Часто добавляют апельсиновую цедру и пряности (корица и гвоздика).

Гранатовые зерна, орехи (миндаль, грецкие орехи), кокосовую стружку используют в качестве украшений.

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Иран

Используется больше сухофруктов: например, финики и сушеная шелковица.

Могут добавлять розовую воду и шафран для аромата.

Более густая консистенция по сравнению с турецкой версией.

Ливан