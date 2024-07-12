Жены советских офицеров и немки: как они ладили между собой в ГДР

В составе Группы советских войск в Германии (ГСВГ) в прошлом столетии оказались не только офицеры, но и их супруги. Так как работать в чужом государстве им не разрешалось, то женщины просто коротали дни в военных городках. С коренными жительницами контактировать им приходилось мало. Но полной изоляции не было, а поэтому русским и немцам приходилось ладить между собой.

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Терпенье и труд все перетрут

Капитан 286-й гаубичной самоходно-артиллерийской бригады 34-й артдивизии ГСВГ Антон Путятин служил в Потсдаме. В этом немецком городе вместе с ним находились также его супруга Анна и сын. Женщине повезло – она смогла устроиться работать горничной во французском отеле и скучать ей явно не приходилось. Анна просыпалась в шесть утра и три километра шла пешком до гостиницы по Недлицштрассе. Зарабатывала женщина прилично – её зарплата вдвое превосходила офицерское жалование супруга.

В отеле Анна познакомилась с немками, которые научили её таскать домой дегтярное мыло и шампунь, остававшиеся после клиентов.

Но чаще всего жёнам советских офицеров и немкам приходилось пересекаться в магазинах. Во время таких вынужденных контактов коренных жительниц особенно раздражало использование приезжими дамами суржика – «дикой русско-немецкой смеси». «Дайте diese (эту) юбку в rot (красную) полоску!», – вот какие фразы можно было услышать в магазинах.

Не смогли немецкие официантки пивных отучить русских посетителей и от употребления пива с вяленой или копчёной рыбой. Немки часто вместе с кружкой пенного приносили гостям таз с водой и полотенца – чтобы смыть рыбий запах с рук.

Вверх по карьерной лестнице

Несмотря на формальный запрет на трудоустройство, русские женщины всегда ценились у работодателей. Так, Анна, о которой рассказывалось выше, быстро сделала карьеру от горничной до старшей на этаже.

Ещё одна советская гражданка – Ирина Обухова – сумела проявить себя на металлургическом заводе в Тале. Она трудилась в горячем цехе, изготавливавшем ширпотреб – эмалированную посуду. Вместе с 72-летним наставником Хайнцом через некоторое время Ирина стала перевыполнять план на 30%. Завистливая коллега после этого стала называть Обухову «russische schwein», за что в итоге лишилась работы.