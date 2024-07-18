Зачем в Древней Китае носили на пальцах драгоценные наконечники

В Древнем Китае длинные ногти считались признаком мудрости и высокого социального статуса. Для защиты таких ногтей использовались драгоценные наконечники, или "чжидзятао" (хучжи), которые носили аристократы и представители высших сословий. Подробнее об истории украшения расскажет "Рамблер".

Длинные ногти символизировали не только мудрость, но и возможность общения с богами. Ношение хучжи подчеркивало, что владелец не занимается физическим трудом, что было доступно только богатым людям. Эти наконечники, изготовленные из золота, серебра и драгоценных камней, также удлиняли пальцы, придавая рукам изящный вид и визуально ассоциировались с хищными птицами, что усиливало образ власти.

Хучжи защищали длинные ногти от повреждений, что было особенно важно для женщин императорского двора. Такие украшения также скрывали отсутствие ногтя, если он ломался. Несмотря на свою красоту, эти украшения имели и практическое значение, подчеркивая статус и богатство владельца.

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Длинные мизинцы и безымянные пальцы ассоциировались с коммуникативными и творческими способностями. Люди с короткими пальцами использовали хучжи, чтобы визуально удлинить их, избегая ассоциаций с легкомысленностью и неудачливостью. Эта практика была частью древнекитайской хиромантии и помогала сохранить высокий социальный статус.

В современном Китае хучжи используются в основном в искусстве и культуре, например, в восточных танцах. Танцовщицы надевают эти украшения во время исполнения танца тысячи рук в честь богини Гуань Инь. Также наконечники в последние годы завоевали популярность в индустрии моды.

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