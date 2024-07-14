Народные приметы на 15 июля: что нельзя делать в этот день

15 июля по народному календарю - Берегиня, Ризы, Петрова матка, Фотий, Сырная Богородица, Сырая Богородица.

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Берегини связаны с водой, кроме того им подвластны некоторые стороны жизни людей.

Вода в народном понимании - место обитания лихорадок и многих болезней. Допускается мнение, что берегини, связанные с водной стихией, не столько были прообразами сестер-лихорадок, сколько наделялись властью над недугами. Берегинь в народе часто представляли в образе белоствольной березы.

По народным представлениям, древняя богиня Берегиня защищала крестьян от разных напастей, от недородов, охраняла от всякого зла, приносила здоровье, покровительствовала семейной жизни, берегла скот, помогала охотникам и рыбакам. Она была символом двух начал: женского и мужского, водного и земного, человека и природы.

Часто Берегиня представлялась в образе утки, которая плавает от берега к берегу и соединяет человеческие судьбы. Ее почитали как хранительницу рода.

Согласно поверьям, в этот день Берегиня оглядывала сенокосные луга, расположенные по берегам рек, и наполняла травы и цветы целебными силами. Богиню считали защитницей женщин и молодых девушек.

Знахари 15 июля снимают порчу и сглаз, читают заговоры на богатство в доме.

15 июля не следует предаваться лени. На Руси верили, что за усердный труд в этот день придет удача.

Настоятельно рекомендуется воздержаться от конфликтов. Наши предки верили, что Берегиня не поощряет ссоры и разногласия среди людей, а тех, кто в них участвует, может наказать.

Нельзя делать крупные покупки, вклады и инвестиции, рисковать деньгами - такие приобретения окажутся неудачными, вызовут сплошные разочарования.

Берегите природу, не топчите траву, не срывайте без надобности цветы, не обижайте животных. Не лучший день для рыбалки и охоты.

Переезд на новое место жительство вызовет финансовые проблемы.

Нельзя врать, разводить сплетни, слухи, преувеличивать факты - к болезням зубов.