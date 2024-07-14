Экс-президент Ганы рассказал о важной традиции русского застолья

Бывший президент Ганы Джон Драмани Махама назвал важную традицию русского застолья.

В интервью РИА Новости он, вспоминая о встречах со своими друзьями, рассказал, о традиции русских «не пить без тоста».

«Есть русская традиция – собирать друзей и семью за столом, – подчеркнул Махама. – Я хочу рассказать о некоторых русских друзьях, которые у меня были, и о том, как нас приглашали к ним домой».



По его словам, стол на таких встречах всегда был заставлен угощениями, гости ели и в то же время выпивали. При этом он отметил, что согласно русской традиции, нельзя взять рюмку и пить одному.

«Нужно дождаться, когда кто-нибудь произнесёт тост. Например, кто-то говорит тост: давайте выпьем за моего дядю, моего дедушку, который умер в этом году, и так далее. Потом все выпьют. И произносится следующий тост: давайте выпьем за мою бабушку, и так далее».



Экс-президент Ганы считает, что русское застолье, на котором обычно собирается семья и близкие друзья, чтобы провести время вместе за разговорами, является важной и ценной традицией.

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