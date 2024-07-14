Западные СМИ напомнили о предсказаниях Ванги, в пророчествах которой говорится про закат человечества в 2025 году. Однако, если проанализировать ее слова, становится понятно, что прогнозы предрекают Европе долгое существование и даже контакт с представителями внеземных цивилизаций. Конец света, согласно ее предсказаниям, наступит в 5079 году.

«Европе сулит долгую жизнь, сначала начнется таяние ледников, затем – засуха. Спустя 100 лет произойдет контакт с внеземными цивилизациями, а также освоение Венеры и Марса», – передает предсказания Ванги «Пятый канал».



Провидица говорила о том, что разрушение планеты Земля неизбежно наступит через полторы тысячи лет, однако эра человечества просуществует еще порядка двух тысячелетий, после чего наступит конец цивилизации. Прогноз Ванги об исчезновении эпохи человечества указывает на 5079 год.

Однотипные заголовки в западных СМИ в стиле «Конец света наступит в 2025 году» говорят о том, что издания, не разбираясь в контексте, скопировали информационный повод друг у друга, не желая разобраться в сути вопроса.

Ранее сербская провидица Обренович предрекла крах гегемонии США и расцвет России. Она назвала РФ истинным другом сербского народа.