Почему коренные народы Севера брали себе русские имена

Русские оказали влияние на все народы, проживающие на территории России. Наиболее ярко эти процессы демонстрируют «прозвища». Например, среди коренных народов Севера встречаются довольно часто классические русские имена и фамилии.

И так сойдёт!

Вплоть до XIX века в России совершенно спокойно обходились без фамилий. Необходимости в них не было, так как для небольшой крестьянской общины в целях идентификации годился и список из 10-15 имён. Если же требовалась конкретизация, то в ход шли внешние особенности: Василий Рыжий, Дмитрий Косой. Примечательно, что такая же методика в ходу была и у аристократии.

Но с развитием налогового законодательства стало понятно – эффективно собирать дань с 7 миллионов Иванов и 8 миллионов Петров не получится. Первое время над уточнениями особо не думали. Фамилии давались по роду деятельности: Кузнецов, Плотников, Шапошников и так далее. Собственно, именно по это причине среди представителей коренных народов Севера также встречается много Крамаровых (крамарь – лавочник), Козловых, Резниковых и прочих.

Но северяне не отказались и от своего древнего обычая – давать при рождении ребёнку тайное имя. Его категорически запрещалось озвучивать иноземцам, а поэтому русские, пытаясь навести порядок в соответствии с бюрократическими канонами, начали присваивать тунгусам, якутам, эвенкам и прочим этносам распространённые в Российской империи имена. Их-то народные верования не запрещали произносить вслух в присутствии «пришельцев».

За советскую власть!

Новые имена давались и при смене веры. Например, якуты, переходя в православие, при крещении получали соответствующее церковное имя. Как правило, от него же образовывалась и фамилия, которую позже были обязаны носить потомки.

На волне коммунизации, некоторые северяне стали активно менять фамилии на те, которые демонстрировали их приверженность новой власти и укладу жизни. Так на Севере стали проживать Советовы, Комиссаровы, Пролетаровы и прочие. Имена у них, как правило, соответствовали революционному духу: Аврора, Алгебрина, Ассоль, Баррикада, Вил, Видлен, Дзерж, Дзефа и многие-многие другие.