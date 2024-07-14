История создателя паркура Давида Белля

Тренировки, трюки, успех и разочарование.

Французский каскадёр стал лидером мирового паркур-движения. Однако он всегда предупреждает юных последователей, что нужно сто раз серьёзно подумать, прежде чем начать заниматься этим экстремальным видом спорта.

Культовый фильм Люка Бессона «13-й район» принёс очередную порцию славы не только признанному мастеру кино. В одночасье знаменитым на всю планету стал Давид Белль. Давайте узнаем его историю поподробнее.

Примером для подражания был отец

Давид родился 29 апреля 1973 года в маленьком городке Фекан. Примером для подражания ему всегда служил отец — Раймон Белль. Глава семьи в прямом смысле слова прошёл огонь и воду. Он был выдающимся атлетом и спортсменом, служил солдатом во французской армии во Вьетнаме. Именно в джунглях Раймон развил невероятную силу, ловкость и выносливость. Он легко и незаметно для врагов перемещался по лианам и деревьям. Сослуживцы даже дали ему кличку — Сила природы.

После военной службы Белль-старший стал спасателем и пожарным. Под его строгим руководством Давид постиг секреты боевых искусств, усиленно занимался гимнастикой и лёгкой атлетикой, пробегая каждый день по несколько километров.

Юный Давид устроил настоящую тренировочную площадку в окрестностях родного города. Он прыгал по деревьям, штурмовал высокие стены, тренировал прыжки. Вся его будничная жизнь представляла собой паркур.

Тогда Давида осенило, что для совершенствования силы и выносливости совсем не нужны спортивные залы или специальное оборудование. Достаточно иметь препятствия. Кстати, школу Давид так и не окончил. В 15 лет он бросил учёбу и отправился в город Лисс.

На новом месте Давид начал службу в пожарной части. Так же, как и его отец, он стал рекордсменом и чемпионом полка по подъёму на канате. Вскоре Белль встретил Себастьяна Фукана, который стал не только другом, но и единомышленником. Его тоже увлекла идея создания паркура. И в 1987 году на свет появилась команда «Ямакаси», в которой быстро набралось около десятка энтузиастов нового вида уличного спорта.

Первое разочарование стало мотивацией

Сначала Давид и не думал о звёздной карьере. Он просто занимался любимым делом. В 2002 году его пригласили на съёмки рекламного ролика BBC, где он должен был выступить в качестве каскадёра.

Давид выполнил уникальные трюки и тот самый знаменитый прыжок с крыши на крышу многоэтажного дома. Виртуозные трюки и физическая подготовка парня заставили разинуть рты режиссёров и продюсеров рекламного клипа. Впоследствии этот ролик получит несколько наград.

Давид тоже рассчитывал получить приличное вознаграждение, ведь он выложился на всё сто и отработал в кадре без страховки. Друзья в шутку спрашивали у Давида: «Сколько «Мерседесов» ты собираешься купить? Два? Три?». Но Белль получил за риски на площадке всего $ 5 тыс. При этом гонорар постановщика трюков, который просто наблюдал за происходящим, оказался намного больше.

Давид расстроился и решил создать и продвигать паркур-движение самостоятельно. Только он мог в полную силу оценить его будущее влияние на мир спорта.

Вместе с отцом он разрабатывал концепцию. Добавлял новые техники, приёмы из восточных единоборств и боевых искусств. В конечном итоге Давид разработал принципиально новый и уникальный метод паркура, сосредоточенный на преодолении городских препятствий.

«С философской точки зрения паркур похож на боевое искусство, но вместо конкретного врага перед вами только препятствие, которые вы должны преодолеть», — подчёркивал суть своего подхода знаменитый каскадёр.



Как к Беллю пришла слава

Его несомненные таланты приглянулись Голливуду. В 2004 году французскому паркурщику сделали завидное предложение – сниматься в фильме «13-й район».

Потом последовали ещё две части боевика. После выхода на экраны фильмов Люка Бессона с участием Белля и его друзей новым видом спорта увлеклись много молодых людей.

Давид даже признался журналистам: «После хорошей тренировки и хорошей физической подготовки мы точно знаем, на что мы способны и что мы можем развиваться, не мешая другим. Уважая других, но и без помех с их стороны. Сейчас мне часто приходится оправдываться, особенно перед полицейскими. Но, с другой стороны, я понимаю их. Когда они видят меня лазающим повсюду, они могут думать, что я украл что-нибудь».

Конфликт с командой и уход из «Ямакаси»

Постепенно Давид начал разочаровываться. Увы, паркур стал больше коммерческим движением, чем спортивным. Основных идеалов придерживался только сам основатель и его верный друг Себастьян Фукан.

Ещё сильнее Белля возмущал тот факт, что его некогда единомышленники совершенно изменили концепцию. Давид и Себастьян ушли из команды «Ямакаси». А коллеги продолжили продвигать идею паркура, призывая молодёжь пополнять их ряды.

Сам Белль не раз подчёркивал, что паркур — это не просто красивые прыжки, которые можно освоить за пару месяцев. Это долгие годы тренировки, умение контролировать свои тело и разум, пользоваться логикой при постановке трюков.

Белля волновало то, что среди поклонников движения много подростков, которые без какой-либо подготовки пытаются выполнять трюки, подсмотренные в роликах и кино. К сожалению, не обошлось без страшных трагедий и несчастных случаев, приведших к гибели юных фанатов паркура. Тогда Давид в очередной раз отметил, насколько опасен этот вид спорта.

«Я занимаюсь паркуром больше четверти века! Я знаю про паркур всё. Я единственный, кто вначале подверг свою жизнь опасности ради существования этого вида спорта! Я принёс жертвы и вложил в это всё своё сердце!» — говорил Белль.



Интересно, что Давид, несмотря на то что делает все трюки без страховки, не получил за свою карьеру ни одной серьёзной травмы. Максимум — растяжения, синяки и ссадины. И это благодаря не только отличной физической подготовке. Белль тщательно продумывает постановку прыжков, правильное приземление, прислушивается к телу и рассчитывает возможность преодоления препятствия.

А что сейчас?

Несколько лет назад каскадёр огорошил поклонников признанием, что оставляет паркур. 51-летний спортсмен редко принимает участие в роликах и соревнованиях. Давид сам проводит чемпионаты по паркуру, он учредил ассоциацию PAWA (Parkour Worldwide Association), участники которой путешествуют по миру со своим турне. У Белля есть также собственная линия одежды. Сейчас Давид посвящает больше времени супруге Белле и сыновьям: Себастьену, Бенжамену и Исайе.